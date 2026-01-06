ティーを楽しむ「スターバックス ティー & カフェ」からホワイトピーチを使用した “White” ジョイフルメドレーのティービバレッジが登場

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社[本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者(CEO)：森井久恵]は、全国27店舗のティーを楽しむ「スターバックス ティー ＆ カフェ」にて、2026年1月7日（水）から、ウィンターシーズン第二弾をスタートします。 第一弾で登場した “Red”ジョイフルメドレーに続き、第二弾では“White”ジョイフルメドレーを発売します。ホワイトピーチを合わせた“まろやかな甘さと、とろっとした食感”で寒い冬にぴったりのティービバレッジをお楽しみください。

※画像は全てイメージです■「ジョイフルメドレー」×とろっとした食感のホワイトピーチを合わせた特別な味わい

「スターバックス ティー & カフェ」のウィンターシーズンでは、冬の定番として人気の「ジョイフルメドレー」※の味わいをとことんお楽しみいただけるように、“Red”と“White”2種類のジョイフルメドレーをご用意。第二弾では、“White”ジョイフルメドレーとして、香り豊かな「ジョイフルメドレー」に、とろっとした食感でやさしい甘さのホワイトピーチにホワイトモカフレーバーシロップを合わせ、まろやかなコクが感じられる上質感溢れる一杯を開発しました。

「スターバックス ティー & カフェ」では、バリスタが店舗でフルリーフの茶葉から丁寧に抽出した豊かな香りのティーをベースに、ティーフラペチーノ(R)、ティー ラテとお好みのフォーマットで「ジョイフルメドレー」の味わいを存分にお楽しみいただける一杯を届けていきます。

『ホワイト ピーチ & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ(R)』は、「ジョイフルメドレー」とホワイトピーチのフレーバーシロップ、ミルクを合わせたフルーティーなティーベースに、ホワイトピーチ果肉ソースを入れ、やさしい甘さが感じられます。ふんわりとした口どけのティームースと、とろっとした甘さのホワイトピーチ果肉ソースをのせて、トップにホワイトチョコレートパウダーでやわらかい質感と甘さで特別感のある仕上がりにしています。

『ホワイト ピーチ & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』は、「ジョイフルメドレー」にミルク、ホワイトピーチのフレーバーシロップを合わせたフルーティーさとティーの華やかな風味のティー ラテです。ふんわりとした口どけのティームースをトップにのせて、とろっとした甘さのホワイトピーチ果肉ソースとホワイトチョコレートパウダーで仕上げました。ホワイトピーチのやさしい甘さと表情豊かな「ジョイフルメドレー」※の味わいが口の中で溶け合い最後のひと口まで楽しめるティー ラテです。ホットとアイスの2種類からお選びいただけます。

このシーズンにだけ登場する「ジョイフルメドレー」※、とろっとした食感とやさしい甘さの“White”ジョイフルメドレーのティービバレッジで新しい年を始めてみてはいかがですか。

参考：※ 「ジョイフルメドレー」

2種類のブラックティーとウーロン茶、それにジャスミンの香りをまとったグリーンティーが織りなす奥深く優しい味わい

※『ジョイフルメドレー/ティーポット』は、引き続き店頭にてお楽しみいただけます。

商品情報

◆商品名・価格（表示価格は税込の総額表示となります）

『ホワイト ピーチ & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ(R)』

\776（お持ち帰りの場合） ／ \790（店内利用の場合）

※Tallサイズのみ

『ホワイト ピーチ & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』

(Hot)

\687（お持ち帰りの場合） ／ \700（店内利用の場合）

※白桃果肉・果汁5％未満

※Tallサイズのみ

『ホワイト ピーチ & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』

(Iced)

\687（お持ち帰りの場合） ／ \700（店内利用の場合）

※白桃果肉・果汁5％未満

※Tallサイズのみ

◆販売期間：2026年1月7日（水）～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます

◆販売店舗：全国のスターバックス ティー ＆ カフェ27店舗 スターバックス ティー ＆ カフェ全国27店舗リスト(https://store.starbucks.co.jp/?tea_cafe=1)

■スターバックス ティー & カフェをお楽しみいただけるエリアがさらに拡大！

2025年12月に新たに3店舗出店。東京都調布市初出店、千葉県初出店、福岡・天神2店舗目出店

2020年7月、東京・六本木に1号店を出店し、全国27店舗となるティーを楽しむ「スターバックス ティー & カフェ」は、2025年12月9日 に東京都調布市仙川に初出店、2025年12月24日に千葉県千葉市に初出店をしました。さらに、2025年12月25日には、福岡・天神地区に2店舗目を出店しました。少しずつ店舗展開を拡大し、「スターバックス ティー ＆ カフェ」ならではの体験を届けていきます。日常をあざやかにするティーの楽園、「スターバックス ティー & カフェ」は、丹念に選びぬいた、茶葉やフルーツ。繊細なおいしさを生み出す、ブレンドの魔法。光あふれる空間で味わう、あなたの気分に寄り添った一杯で、五感がめざめるティー体験を届けていきます。

【店舗情報】

スターバックス コーヒー フォレストスクエア仙川店 （東京都調布市仙川初出店）

・住所：東京都 調布市 仙川町3-1-17 フォレストスクエア仙川 1階

・営業時間：全日 7:00～22:00

・店舗面積：72.35坪（239.19平方メートル ）、席数：70席

・開店日：2025年12月9日（火）

スターバックス コーヒー ペリエ千葉4階店 （千葉県初出店）

・住所：千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉4階

・営業時間：全日 8:00～22:00

・店舗面積：79.64坪（262.80平方メートル ）、席数：90席

・開店日：2025年12月24日（水）

スターバックス コーヒー 天神ソラリアプラザ地下2階店 （福岡・天神地区2店舗目出店）

・住所：福岡県福岡市中央区天神2-2-43ソラリアプラザ 地下2階

・営業時間：全日 8:00～22:00

・店舗面積：80.19坪（265.11平方メートル ）、席数：94席

・開店日：2025年12月25日（木）

◆スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界約80のマーケットで約37,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,077店舗 (2025年9月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/?nid=mm)」で紹介しております。