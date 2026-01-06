カプセルトイメーカーの株式会社ピーナッツ・クラブ（本社・大阪府東大阪市）は、株式会社コーセー（東京都中央区）の人気メイクアップブランド「ヴィセ」のアイテムをミニチュア化した『ヴィセ ミニチュアコレクション』を、2026年1月下旬から全国のカプセルトイ売場で順次発売します。「ヴィセ」としては初のカプセルトイ化で、1回500円（税込）、シークレット1種を含む全7種類。手のひらサイズの可愛さに、思わずコレクションしたくなるアイテムです。

『ヴィセ ミニチュアコレクション』は、リップグロス「エッセンス リッププランパー」、アイカラー「キラー アイ トリオ」、フェイスパウダー「トリニタス グロウ パウダー」を、高さ約4～5.5cmの精巧なミニチュアで再現。ロゴやリップの輝き、パウダーのきらめきまで、細部にこだわったデザインです。・「キラー アイ トリオ」はフタが開く仕様で、中身もリアルに見える！・「トリニタス グロウ パウダー」はフタが開き、パフも取り出せるギミック付き・「エッセンス リッププランパー」にはシークレットカラーもあり全種ボールチェーン付きなので、バッグやキーリングに付けて持ち歩けば、コスメ好きのテンションが上がること間違いなし。本物のヴィセと並べて撮影すれば、SNS投稿にもぴったりです。

・エッセンス リッププランパーベリーピンクシアーピンクシークレット※エッセンス リッププランパ―のフタは開きません

・キラー アイ トリオBR-1 無垢なまなざしOR-3 陽だまりの瞳

・トリニタス グロウ パウダー01 クリアヴェール02 ウォームヴェール

ギミックあり

■製品概要商品名： ヴィセ ミニチュアコレクション発売日： 2026年1月下旬から順次発売予定メーカー希望小売価格： 1回 \500（税込) 対象年齢： 15歳以上種類数： 全7種①エッセンス リッププランパー ベリーピンク②エッセンス リッププランパー シアーピンク③エッセンス リッププランパー シークレット④キラー アイ トリオ BR-1 無垢なまなざし⑤キラー アイ トリオ OR-3 陽だまりの瞳⑥トリニタス グロウ パウダー 01 クリアヴェール⑦トリニタス グロウ パウダー 02 ウォームヴェール製品材質： ABS、PVC、スチール、砂本体サイズ：高さ約4～5.5cm※本製品は実際の化粧品ではありません。※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合がございます。

■会社概要社名： 株式会社ピーナッツ・クラブ本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33創立： 昭和33年3月設立： 昭和46年9月代表取締役社長： 前田 泰裕資本金： 9,500万円事業内容：・アミューズメント施設向け雑貨・玩具などの企画・制作・販売・カプセルトイの企画・制作・販売・ライセンスキャラクターの取得・商品開発・全国の小売店向け商品の企画・制作・販売公式ホームページ https://www.peanuts-club.co.jp/