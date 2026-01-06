動画配信プラットフォームULIZA、スマホでライブ配信・動画登録・プレビューに対応したアプリをリリース

株式会社PLAY

法人向け動画配信プラットフォーム「ULIZA（ウリザ）」を提供している株式会社PLAY（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒田和道）は、スマートフォンでのライブ配信・動画登録・プレビューができる「Androidアプリ」を新たにリリースしたことをお知らせします。（※Android 13以降のバージョンに対応）

本アプリで実施できることは以下になります。

■ 専門的な知識や機材を必要としないライブ配信

■ Web上の「ULIZA」管理画面での設定なしでのライブ配信（アプリ完結）

■ スマートフォン配信で主流となる縦型配信

■ ワンタップでの映像・音声の一時中断（ライブ配信の切断なし）

■ ライブ配信映像・音声のサーバー自動録画保存（アーカイブ配信への活用も可）

■ スマートフォンで録画した動画のVODコンテンツとしての登録・アップロード

※iPhoneのカメラロール内の動画、およびAndroidのギャラリー内の動画に対応

■ 「ULIZA」登録コンテンツ一覧の確認およびプレビュー表示

※iOS版（iOS 17以降）も提供中です。

※現在Standardプラン・Proプランをご契約中のお客さまにご利用いただけます。

本件および動画配信に関するご質問・ご相談はこちら(https://www.uliza.jp/contact)からお受けしています。

ULIZAについて（https://www.uliza.jp/(https://www.uliza.jp/)）

「ULIZA（ウリザ）」は、日本国内で開発されたSaaS型の動画配信システムです。テレビ局や大手メディアを始め、学習資格系講座、セミナー、IR、プロモーション、社内情報共有、音楽ライブ、トークイベントなど、さまざまな用途で動画配信の導入や効率的な動画活用を検討する企業の皆さまを支援しています。

─ULIZAの特徴─

1）シンプルで高機能

2）業種を選ばずどのような動画配信にも対応可能

3）安心安全な動画配信を安価に実現可能

＜会社概要＞

会社名：株式会社PLAY

代表取締役社長：黒田 和道

事業内容：動画ソリューション事業

設立：2010 年3 月16 日

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-21-1渋谷ソラスタ

URL：https://play.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

TEL ： 03-5784-8064

FAX ： 03-5784-8071

E-mail：info@uliza.jp