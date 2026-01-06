¡Ú¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡ÛÍÇÏ¹·´õ¤È¿·µ¬¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë
¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥ÉXLARGE¡¢X-girl¡¢MILKFED.¡¢SILAS¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾ÊýÍººî¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥±ー¥¿ー¤ÎÍÇÏ¹·´õ¡Ê¤¢¤ê¤Þ¤³¤¦¤¡Ë¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÇÏ¹·´õ¡Ê¤¢¤ê¤Þ¤³¤¦¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë/¥³¥á¥ó¥È
1996Ç¯10·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì ¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È
²£¿Ü²ì½Ð¿È¤Î¥×¥í¥¹¥±ー¥¿ー¡£
¡È²£¿Ü²ì»ÍÅ·²¦¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÍÞÍÈ¤¢¤ë³ê¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÃÏ¸µ¡¦¤¦¤ß¤«¤¼¸ø±à¤Ç¥¹¥±ー¥È¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç³èÌöÃæ¡£³¤¤ä¼«Á³¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë²£¿Ü²ì¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¼«Í³¤Ê¥¹¥±ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£
Instagram¡§@kouki__arima(https://www.instagram.com/kouki__arima/)
¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÇÏ¹·´õ¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥êー¥È¤Ç¤Î±ÇÁü¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥±ー¥È¤Î±ÇÁü¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ä¥¹¥±ー¥È¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Óー¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¼«¸Ê¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥Óー¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Êý Íººî
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÅì»³1-1-2 Åì»³¥Ó¥ë7F
URL¡§https://bs-intl.jp/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://calif.cc/
¥Ö¥é¥ó¥É¾ðÊó¡§https://bs-intl.jp/brandlist/
ÀßÎ©Ç¯¡§1990Ç¯12·î
½¾¶È°÷¿ô¡§400Ì¾¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë
»ñËÜ¶â¡§4,500Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°áÎÁÉÊ¡¦»¨²ßÉÊ¤Î´ë²èÈÎÇä¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¡¢EC»ö¶È