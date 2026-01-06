猛暑でもテントの中は快適空間！ポータブル式のキャンピングエアコン「（野電）エレキャン・エアコン-BF」新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、猛暑でもテント内で快適で過ごせるアウトドア用のポータブルエアコン「（野電）エレキャン・エアコン-BF」を、2025年12月下旬より新発売いたしました。

【（野電）エレキャン・エアコン-BF 】 https://www.logos.ne.jp/products/info/11658

本アイテムは、野外でも使用可能なAC100Vの電化製品「エレキャン」シリーズから新登場した、夏キャンプの暑さ対策に最適なポータブルエアコンです。電源はAC100Vに対応しており、自宅など屋内使用はもちろん、キャンプ場の電源サイトやポータブル電源からの給電で、アウトドアシーンでも手軽に使用できます。

運転モードは冷風・除湿・送風・除湿の4つのモードを搭載し、風量は3段階に調節ができるため、使用シーンに合わせて切り替えが可能です。また、設定温度は16℃～30℃と好みに合わせた温度管理ができ、静音モード機能を搭載しているので、運転音は約41～55dBと音を気にせずご使用いただけます。操作は簡単なタッチパネル式を採用し、1時間～24時間まで設定可能なタイマー機能を備えているため、就寝前にセットすることで必要な時間だけ効率的に運転が可能です。電気代は1時間当たり約19円と、就寝中も気軽に使える省コスト設計です。

さらに、付属のホースを使用すれば、冷却したい場所へ冷気をピンポイントで送ることもでき、テント内だけでなく、キッチンや脱衣所、ガレージなど、エアコンの設置が難しい場所でも活躍します。

別売りのテント「Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル L-BF」のインナーテントにはポータブルクーラー専用差し込み口を装備しているため、温風は外へ排出しながら、冷気を効率的にテント内へ送り込むことができます。その他のテントで使用する場合も、付属のダクトカバーを使用することでホース周りの隙間を抑え、密閉性を高めて冷房効率を向上させることが可能です。ポータブル電源や、PHV/EV（電気自動車）などの外部給電機能を持つ車両での車内泊にも最適です。

また、本体には持ち運びに便利な取っ手が付いており、移動もスムーズに行えます。

猛暑下でもテント内を快適な温度に保つアウトドア用ポータブルエアコン「（野電）エレキャン・エアコン-BF」を夏のアウトドアシーンはもちろん、車中泊やガレージ作業、災害時の備えとしてもぜひご活用ください。

・製品概要

夏キャンプの暑さ対策に最適なポータブルエアコン。電源はAC100Vに対応しており、自宅などの屋内使用はもちろん、キャンプ場の電源サイトやポータブル電源からの給電で、アウトドアシーンでも手軽に使用可能。

運転モードは冷風・除湿・送風・除湿の4つのモードを搭載し、風量は3段階に調節ができるため、使用シーンに合わせて切り替えが可能。また、設定温度は16℃～30℃と好みに合わせた温度管理が可能で、静音モード機能も搭載し、運転音は約41～55dBと音を気にせず使用できる。

操作は簡単なタッチパネル式を採用し、1時間～24時間まで設定できるタイマー機能を備えているため、就寝前にセットすることで必要な時間だけ効率的に運転可能。電気代は1時間当たり約19円と、就寝中も気軽に使える省コスト設計。

付属のホースを使用すれば、冷却したい場所へ冷気をピンポイントで送ることもできるため、テント内だけでなく、キッチンや脱衣所、ガレージなど、エアコンの設置が難しい場所でも活躍。

「Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル L-BF」での使用イメージ差し込み口の無いテントでの使用イメージ車内での使用イメージ

別売りのテント「Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル L-BF」のインナーテントにはポータブルクーラー専用差し込み口を装備しているため、テント内を涼しく快適に保つことができる。その他のテントや車内で使用する場合も、付属のダクトカバーによりホース周りの隙間を抑えることで、密閉性を高めて冷房効率の向上を実現。ポータブル電源やPHV/EV（電気自動車）などの外部給電機能を持つ車両(※)での車内泊にも最適。

※自動車から給電する場合、エンジンをかけなくても給電できる自動車に限る。

持ち運びに便利な取手付き。キャンプや車中泊、ガレージ、災害時の避難場所など、さまざまなシーンで活躍する。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1020_1_ca0f74ad9bcd314232006d62cff2bb60.jpg?v=202601060351 ]

【 関連製品 】

・Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル L-BF

https://www.logos.ne.jp/products/info/11713#

【（野電）エレキャン・エアコン-BF 】https://youtu.be/XpiHTpWF4Y4

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=XpiHTpWF4Y4 ]

エレキャンシリーズ ～電源サイトで使える野電～

電気（Electric）とキャンプ（Camp）をかけ合わせたロゴスらしいネーミングの「エレキャン」シリーズ。野外でも使用可能な電化製品「野電」シリーズから、キャンプ場の電源サイトやポータブル電源で使える、AC100Vの電化製品を集めたアイテムが新たにラインアップ。エレキャンシリーズなら、エアコンや冷凍冷蔵庫、調理家電まで使えて、まるでおうちにいるみたいに快適なキャンプが楽しめます。ちょっとした「電気の便利さ」でキャンプの楽しみ方が広がる、そんなシリーズです。

【 エレキャンシリーズ 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=819

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iNaynZyP0YY ]

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2025年12月11日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 26モデル 第5弾 】https://www.logos.ne.jp/news/1538

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=835

「（野電）エレキャン・エアコン-BF 」は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。

