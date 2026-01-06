大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、2026年のバレンタインデーをさらに盛り上げる特別なアイテム「リポビタンＤ バレンタイン限定ボトル2026」を2026年1月6日（火）から、数量限定、通販限定で当社通販サイト「大正製薬ダイレクト」等にて販売開始いたしました。誰もが、大切な人には「元気でいてほしい」「何事も前向きに乗り越えてほしい」という気持ちや、普段なかなか言葉にできない「大切な人との絆」を再認識したいという思いを抱いています。バレンタインデーを、形式的なイベントというだけでなく、恋人・家族・友人などへの愛情や感謝、そして「お疲れ様」という労いの気持ちを届ける機会として捉えている人もいます。今年の限定ボトルは、このような「上を向いて前向きに進んでいこう」という思いや大切な人へ気持ちを伝える機会を応援するため、愛情や希望を象徴するハート型のバルーンデザインを採用しました。ボトルに描かれた軽やかに上昇するハートバルーンには、「心軽やかに上を向いて前進していけるように」という願いを込めました。また、複数のバルーンは、互いに支えあう大切な人たちとの「途切れない繋がり」と、何度でも立ち上がる「ファイト！」のエールをイメージして描きました。ハートバルーンと赤・青の二つの色が織りなす今年のデザインは、多様化する現代の愛や感謝の伝え方を力強く応援します。心弾むバルーンデザインの「リポビタンＤ バレンタイン限定ボトル 2026」とともに、大切な方へ、純粋な愛情や日頃の感謝と「ファイト！」のエールをお届けください。

◇製品特長

・希望や愛情を象徴するハート型のバルーンデザイン・赤と青を基調とした、幅広い層に喜ばれる2種類のラベル

◇製品概要

◇購入方法

その他、下記サイト内の「大正製薬ダイレクト公式ショップ」でもご購入いただけます。Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10、auPAYマーケット、dショッピング、LINEギフト◇生活者の方からの製品に関するお問い合わせ お客様119番室 TEL：03-3985-1800

