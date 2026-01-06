スポンジ・ボブ×東京ラスクのコラボレーション！2026年1月15日より発売!!

株式会社グランバー東京ラスク

株式会社グランバー東京ラスク（本社：東京都文京区 代表：大川浩嗣）が展開する『東京ラスク』は

『スポンジ・ボブ』とのコラボ商品を、数量限定にて2026年1月15日(木)より販売いたします。

スポンジ・ボブと一緒に、サクッとごきげん！

アメリカ発の大人気ハイテンションアニメ『スポンジ・ボブ』が東京ラスクのパッケージに登場です。サクサクのラスクとかわいいステッカーがセットになった、3つの限定ハッピーコレクション。スポンジ・ボブと楽しいお菓子時間をお楽しみください。

スポンジ・ボブ×東京ラスク販売ページ https://www.tokyorusk.co.jp/collections/spongebob

商品のご紹介

スポンジ・ボブ×東京ラスク ラスク缶 \1,080（税込）

たっぷり染み込んだバターとグラニュー糖の甘さが優しい気持ちにしてくれる『シュガーバター』がみんな大好き！スポンジ・ボブのかわいい缶に入っています。

スポンジ・ボブ×東京ラスク パイナップルボックス \778（税込）

甘いチョコが染み込んだかわいい小さなラスクを、パイナップルハウスをモチーフにした、かわいいパイナップルの形のボックスに入れました。

スポンジ・ボブ×東京ラスク 2種ギフトセット \1,296（税込）

カリフォルニア産アーモンドに芳醇なキャラメルが絡み合う濃厚なお味を楽しめる『キャラメルアマンド』と、小麦とお砂糖の甘さ、バターの香り、素材の美味しさを味わえる『シュガーバター』の詰め合わせ。スポンジ・ボブと仲間たちが集まったかわいいボックス入りです。

全品かわいいステッカー付

3商品のすべてにステッカーが1枚封入されています。ステッカーの種類は全部で5種類。どれが入っているかはお楽しみです。

東京ラスク各店舗、公式サイト（https://www.tokyorusk.co.jp/）、通信販売にて2026年1月15日(木)より数量・期間限定で販売いたします。また発売に際し、1月7日(水)より東京ラスク公式サイトにて先行予約を承ります。(お届けは1/15からとなります。）

SpongeBob (スポンジ・ボブ) とは？

スポンジ・ボブについて

1999年7月17日の放送開始以来、スポンジ・ボブは視聴率の高いアニメシリーズとして、たくさんの愛されるキャラクターを生み出し、ポップカルチャーのキャッチフレーズやミーム、映画化や、さまざまな商品、さらにトニー賞を受賞したブロードウェイ・ミュージカルなどを展開し、世界中にファンを拡大してきました。

スポンジ・ボブはパラマウント・グローバルの歴史の中で最も多くの国で配信されている作品であり、180カ国以上、そして30以上の言語に翻訳され、四半期ごとに平均1億人以上の総視聴者数を記録しています。日本ではNHK Eテレの地上波で放送中です（2026年1月現在）。

スポンジ・ボブは、ステファン・ヒーレンバーグが制作し、カリフォルニア州バーバンクのニコロデオンが製作しました。スポンジ・ボブと愉快な仲間たちが深い海の底にある海底都市ビキニタウンで繰り広げる、ユーモラスで楽しい日常を描いたハイテンション・アニメです。

東京ラスクとは

東京ラスクは、ラスクをメインとした菓子を製造し、

東京駅や空港などお土産需要の高い立地

で店舗展開しているラスク専門店です。

都内近郊をはじめとして15店舗を構えています。

https://www.tokyorusk.co.jp/