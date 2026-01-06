ジェイエムインテグラル、宮城県で開催された、へき地医療に携わる機関向けのオンライン診療導入に関する検討会議に登壇

株式会社ジェイエムインテグラル地域医療DXを支援する株式会社ジェイエムインテグラル（本社：東京都港区、代表取締役：和泉大志）は、宮城県庁が主催する「七ヶ宿町国保診療所オンライン代診検討会議」にて講師として登壇いたしました。本検討会議には、宮城県医療政策課、七ヶ宿町国保診療所、みやぎ県南中核病院、公立黒川病院などの県内へき地医療機関の関係者が参加しました。弊社は今後も、地域の実情に即したご支援を通じて、持続可能な地域医療の実現に貢献してまいります。

■へき地医療におけるオンライン診療導入への関心の高まり

地域医療の現場、特にへき地においては、医師の不足や代診医の確保が課題となっており、オンライン代診等の導入検討が進んでいます。このような状況下で、多くの地域では、具体的な導入手順や他地域の事例に関する情報へのニーズが高まっています。

本検討会議は、厚生労働省が「へき地の医療体制構築に係る指針」等において、へき地医療拠点病院による巡回診療や代診医派遣へのオンライン診療活用を示していること等の国の動向を踏まえて開催されました。弊社は、宮城県より依頼を受け、本検討会議にて講師を務めました。

■山口県の事例から学ぶ

本検討会議では、山口県においてへき地医療支援に取り組む原田昌範医師（山口県立総合医療センター へき地医療支援センターセンター長） を講師に招き、へき地医療におけるオンライン診療の導入・運用に関する知見を共有しました。また、ジェイエムインテグラルからは、代表の和泉および地域医療支援部の春山が講師として登壇し、弊社が支援する山口県の岩国市医療センター医師会病院における来院型小児科オンライン診療の取り組みについて、事例共有を行いました。

【株式会社ジェイエムインテグラルについて】

■所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル5F

■設立：2021年6月

■事業内容：

・自治体向け医療関連サービスの提供

・医療・検査機器の販売

・医療ヘルスケアにおけるコンサルティング事業

・医療ヘルスケアにおける人材紹介

・クリニック経営支援

■ホームページ：

株式会社ジェイエムインテグラル :https://jmintegral.com/ふるさと診療 :https://furusato-shinryo.net/

■事業概要と弊社の沿革（大志さん確認部分）

弊社は2021年6月の設立以来、自治体や医療機関と連携し、地域医療の課題解決に取り組んでまいりました。 創業期には、山口県において新型コロナウイルス対策支援（検査体制や陽性者情報管理システムの構築等）を行い、行政や医療現場と対話を重ねながら、その地域の実情に即した運用体制を構築してまいりました。 現在は、医療DXの推進や医師人材の確保を支援する「ふるさと診療」事業を展開しております。支援対象を特定の地域や課題に限定することなく、現場のニーズがあるあらゆる地域において、システム導入にとどまらない「持続可能な医療提供体制」の構築を支援しています。

【本件に関するお問合せ】

株式会社ジェイエムインテグラル

地域医療支援部：田中勇成

お問い合わせ：https://jmintegral.com/contact

Tel： 03-4500-7155