全国無料放送のBS12トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、毎週土曜よる7時から放送中の「土曜洋画劇場」にて、サンドラ・ブロック主演作品特集を1月10日（土）より4週連続で放送します。

1月の「土曜洋画劇場」は、知性と度胸で死線を越える、世界一頼れる「隣のお姉さん」サンドラ・ブロック特集！

王道ラブコメから重厚な人間ドラマまで、多彩なジャンルでトップを走り続けるオスカー女優サンドラ・ブロック。近年はプロデューサーとしても手腕を発揮する彼女の圧倒的なタフネスを堪能できるサスペンス・アクションの傑作を厳選。キアヌ・リーブスと共演のカーアクション『スピード』、ネット犯罪を巡るスリリングな犯罪劇『ザ・インターネット』、ジョージ・クルーニーとW主演した宇宙空間でのサバイバルを描くSF『ゼロ・グラビティ』など、極限状況に挑む迫力の4作品を一挙に放送します。

放送スケジュール

■「土曜洋画劇場」毎週よる7時～1月10日（土）『スピード』1月17日（土）『スピード2』1月24日（土）『ザ・インターネット』1月31日（土）『ゼロ・グラビティ』（英語・日本語字幕）■「土曜洋画劇場」HP： https://www.twellv.co.jp/program/drama/doyou-youga/■コピーライト：『スピード』© 1994 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.『スピード2』© 1997 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.『ザ・インターネット』© 1995 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.『ゼロ・グラビティ』© 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved

■BS12トゥエルビについて■三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

