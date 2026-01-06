2026年CG・映像業界を目指すあなたに。【28名限定】特別イベント『最新映画の舞台裏！若杉遼氏が明かす世界を熱狂させる映像の秘密。』

デジタルハリウッド株式会社レイアウトアーティスト若杉遼氏登壇 デジタルハリウッド大阪本校にて1月開催

IT関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクール[デジタルハリウッド] （運営会社：デジタルハリウッド株式会社、本社/本校：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：藤井雅徳、学長：杉山知之）の大阪本校では、2026年1月10日（土）、世界的スタジオで活躍する現役CGレイアウトアーティスト・若杉遼氏を講師に迎え特別イベントを開催いたします。

本イベントは、『最新映画の舞台裏！若杉遼氏が明かす世界を熱狂させる映像の秘密。』と題し、最新作のメイキングストーリーを紹介。さらに、2026年にCG・映像業界への転身を目指す学習者へ向けたノウハウ解説や、海外アーティストの思考に触れる質疑応答の時間も設けます。定員28名の少人数開催となりますので、近い距離感で若杉さんのお話を伺うことができます。

イベント詳細・予約はこちら :https://school.dhw.co.jp/school/osaka/event/event287.html

【イベント内容】

第一部：最新映画のメイキングストーリー

最新映画の事例を元に、観客を熱狂させる構図やカメラワークの秘密、物語を伝えるための映像演出について深く掘り下げます。

第二部：CG学習ノウハウ解説＆質疑応答

若杉氏が自身の経験を元に具体的なアドバイスを伝授。28名という少人数を活かし、海外でのキャリア形成や日々のトレーニング方法など、参加者からのリアルな疑問に直接答える対話形式のセッションです。

【講師紹介】

若杉 遼（レイアウトアーティスト／ウォルトディズニーアニメーションスタジオ）

2012年にサンフランシスコのAcademy of Art Universityを卒業後、Pixar Animation StudiosにてCGアニメーターとしてキャリアをスタート。現在はウォルトディズニーアニメーションスタジオにてレイアウトアーティストとして活躍しています。代表作には『アングリーバード』『スマーフ スマーフェットと秘密の大冒険』『スモールフット』『スパイダーマン: スパイダーバース』などがあります。

【開催概要】

・日時：2026年1月10日(土) 13:00～15:00

・会場：デジタルハリウッド大阪本校

（大阪府大阪市北区曽根崎2-12-4 コフレ梅田4F／JR「大阪」駅 徒歩5分・谷町線「東梅田」駅 4番出口直結）

・定員：28名

※定員に達し次第ご案内終了となります。

・参加費：無料（要予約）

■対象

・CG・アニメ・映像・ゲーム業界に興味のある方

・海外でのクリエイター経験やキャリア形成に関心のある方

・未経験からCG業界を目指す学生・社会人

■申し込み方法

参加希望の方は以下の予約フォームよりお申し込みください。

https://school.dhw.co.jp/school/osaka/event/event287.html

【本イベントのお問い合わせ】



デジタルハリウッド大阪本校

Mail：osaka@dhw.co.jp

【開講コースのご案内】

ご入学を検討されている方に向けた無料説明会・カウンセリングをイベント終了後の15時より開催します。ご興味のある方はイベントをご予約の上、当日受付にて【説明希望】とお声がけください。

＜3DCG開講コース＞

▼デジタルハリウッド大阪本校

・本科CG/VFX専攻

・専科3DCGデザイナー専攻

・CGGYM

【まもなく受付終了！リスキリングを通じたキャリアアップ支援制度について】

本制度の対象コースはこちら：https://school.dhw.co.jp/prospectus/careerup_reskilling.html

※デジタルハリウッド大阪本校では、2026年4月入学生のみご案内が可能です。

■説明会・カウンセリング予約はこちら

各コースの詳細やリスキリング支援事業に関するご案内のお時間をご用意させていただいております。

ご希望の方は下記「予約フォーム」より通学しやすい校舎を選択の上、お申し込みください。

予約フォーム :https://school.dhw.co.jp/form/counseling/

【デジタルハリウッド（専門スクール）について】

https://school.dhw.co.jp/

