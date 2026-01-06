¡ÚÆüËÜ½é¡ÛÁÏ¶È110Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ°á¾ØÅ¹¤¬Ä©¤à¡¡À®¿Í¼°¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSHIN(¥·¥ó)¡Ù2026Ç¯1·î11Æü(Æü)Àµ¼°¥íー¥ó¥Á
°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¤ÇÁÏ¶È110Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÂß°á¾ØÅ¹¡Ö¥«¥Í¥Þ¥¿°á¾ØÅ¹¡×(ÂåÉ½¡§ÎëÌÚ ²íµ®)¤Ï¡¢ÃÎÂ¿È¾Åç¤ÇÀ®¿Í¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë2026Ç¯1·î11Æü(Æü)¤è¤ê¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ®¿Í¼°¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSHIN(¥·¥ó)¡Ù¤òÀµ¼°¤Ë¥íー¥ó¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØSHIN¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://kanemata.com/shin/
ºÇ¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSHIN(¥·¥ó)¡Ù
¢£³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§Ï·ÊÞ¡ÖÂß°á¾ØÅ¹¡×¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¡×¤òºî¤Ã¤¿ÍýÍ³
»ä¤¿¤Á¥«¥Í¥Þ¥¿¤ÏÌÀ¼£41Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢1À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è¤Î¼ã¼Ô¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶áÇ¯¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÁõ¤¤¡×¤ÎÊÑ²½¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ÅÁÅýÅª¤Ê¡ÖÌæÉÕ¸Ó¡×¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¹ー¥Ä¡×¤Ç¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿·À®¿Í¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬¡ÖÆþ³Ø¼°¤ÇÇã¤Ã¤¿¥ê¥¯¥ëー¥È¥¹ー¥Ä¡×¤ä¡Ö»Å»öÍÑ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹ー¥Ä¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ´¶¤ä¡¢¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢À®¿Í¼°¤¬¡ØÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¡Ù¤ò¸Ç¤á¤ëÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡× ¤½¤¦¹Í¤¨¤ëÏ·ÊÞ°á¾ØÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬ËÜÅö¤ËÃå¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆüÀìÍÑ¤Î¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ØSHIN¡Ù 4¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1. ¡ÚÆüËÜ½é*¡ÛÀ®¿Í¼°ÆÃ²½·¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÄó°Æ
2. À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¡¢Æó½½ºÐ¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç
3. ½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¡×¡õ¡ÖÆ©ÌÀ¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï¡×
4. Âß°á¾ØÅ¹¡ß¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤«¤é³ð¤¦¡ÖÌæÉÕ¸Ó¡×¤È¤ÎW¥Õ¥©¥È¥×¥é¥ó
ºÇ¿·À®¿Í¼°¥È¥ì¥ó¥É
¢£2027Ç¯¡¦2028Ç¯¤Î¿·À®¿Í¤Ø¸þ¤±¤Æ
ËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÀ®¿Í¼°ÅöÆü¤ËÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï2027Ç¯¡¢2028Ç¯¤ËÀ®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¼¡À¤Âå¤Î¿·À®¿Í¤Ç¤¹¡£À®¿Í¼°¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬ºÇ¤â¹â¤Þ¤ë¤³¤ÎÆü¤Ë¡ØSHIN¡Ù¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®¿Í¼°Áª¤Ó¤ÎÁªÂò»è¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¸Ó¡×¡ÖÎÌÈÎÅ¹¥¹ー¥Ä¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö°ìÀ¸¥â¥Î¤Î¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡§ ¥«¥Í¥Þ¥¿°á¾ØÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©475-0855¡¡°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»ÔÃæÄ®1-74
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§ ÌÀ¼£41Ç¯(1908Ç¯)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Âß°á¾Ø(¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¢À®¿Í¼°¡¢¼·¸Þ»°¡¢Â´¶È¸ÓÅù)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¼Ì¿¿¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä¡¢¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä»ö¶È
URL¡¡¡¡ ¡§ https://kanemata.com/
*¼«¼ÒÄ´¤Ù(2026Ç¯1·î»þÅÀ)¡£À®¿Í¼°ÍÑÅÓ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ¡£