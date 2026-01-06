ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するダイヤモンドジュエリー「ラザール ダイヤモンド」では、オフィスでの装いに自然に調和し、品格と知的な印象を引き立てるダイヤモンドジュエリーをラインアップしています。創始者ラザール・キャプランより世紀を超えて受け継がれたダイヤモンドの輝きと、ニューヨークの洗練された美意識が息づくデザインは、世界三大カッターズブランドと称されるブランドが叶える完璧な美しさと最高峰のクオリティ。仕事に向き合う時間だからこそ選びたいのは、本物の輝き。日常に自信を添えるダイヤモンドジュエリーは、オンの時間を美しく支える“新しい定番”です。

LITTLE STELLA（FL845PN）

リトルステラ

夜空を駆けぬける流れ星のごとく。ダイヤモンドの煌めきに誘われ、

銀河の彼方へと夢のような時を紡ぐ。

中央から外側へグラデーションにセッティングされた10石のダイヤモンド。星空を切り取ったような眩しさを放ちながら、煌めきは連なり、視覚的な深みとバランスを生み出します。

Price： 234,300円(税込)

Carat： 0.20ct

Material：プラチナ

https://www.lazarediamond.jp/collection/jewelry/little-stella-fl845pn.php









LITTLE STELLA（FL846PP）

リトルステラ

宇宙への憧れを秘めたピアスは、夜空を見上げる時のロマンチックな感動を思い起こさせます。煌めきに込められた、静かな物語に想いを馳せて。

星座のパターンを思わせる、幾何学的な美しさを持つピアス。対照的で構造的なデザインが、どんな装いにも洗練されたアクセントを添えてくれます。

Price： 215,600円(税込)

Carat： 0.16ct（ピアス）

Material：プラチナ

https://www.lazarediamond.jp/collection/jewelry/little-stella-fl846pp.php

















SAKURA（FL349PN）

サクラ

胸もとにそっと舞い降りた一輪の花は、未来の扉を開き、あなたに寄り添うアミュレット。旅する桜のダイヤモンド。新たな始まりを祝福する虹色の輝き。

ダイヤモンドで繊細に描かれた花びらは、瑞々しい感性を表現し、柔らかな日差しと新風の息吹を運びます。そして、この瞬間を見守り、傍らで永遠に輝き続けます。

Price： 292,600円(税込)

Carat： 0.28ct

Material：プラチナ

https://www.lazarediamond.jp/collection/jewelry/sakura-fl349pn.php





















【ブランド概要】

世界屈指のダイヤモンドカッター、ラザール・キャプランが理想としたのは、アイディアルメイクが生み出す、七色に輝くダイヤモンド。彼が追い求めた“The World's Most Beautiful Diamond(R)”と、その稀有な輝きに贈られた称賛は、世界三大カッターズブランドと称される「ラザール ダイヤモンド」の誇りです。コンフリクトフリーダイヤモンドだけを取り扱い、100 年以上の歴史とニューヨークの洗練された美意識が磨いたその輝きは、本物を知る人々に選ばれています。

https://www.lazarediamond.jp/about/

About Lazare Kaplan

Mr.ダイヤモンド、ラザール・キャプランの情熱

1883年、宝石商の三代目として生まれたラザール・キャプランは、ベルギー・アントワープで若くして優秀なダイヤモンドカッターとして認められ、20歳で独立。その後、アメリカ・ニューヨークに拠点を移し、その生涯を通じて「The World‘s Most Beautiful Diamond(R)」の探求に情熱を注ぎます。1919年、彼の従兄弟で数学者のマルセル・トルコフスキーの理論をもとに、ダイヤモンドが７色に輝く完璧なプロポーション「アイディアルメイク」をカットによって実践。この理想的で贅沢なカッティングは、1世紀を経た現在もラザール ダイヤモンドが厳格に守り続けるブランドのアイデンティティです。1935年には、ダイヤモンドの巨大原石726ctのヨンカーダイヤモンドのカットを、著名な宝石商ハリー・ウィンストン氏から任され、1年をかけてこの偉業を成し遂げます。当時すでに「カッティングの魔術師」と呼ばれていたラザール・キャプランは、ダイヤモンドの美しさや価値を正統に評価すること、人材育成や技術開発にも尽力。ダイヤモンドの輝きを生むカットの重要性を説き、米国鑑定機関における４Cの確立にも大きく貢献しました。業界をけん引し続けた崇高な美意識と数々の業績から、ラザール・キャプランは伝説となり、いまも「Mr.ダイヤモンド」として称賛されています。

Our Quality

ラザール ダイヤモンドならではの高品質

他の追随を許さない「The World‘s Most Beautiful Diamond(R)」の至高の輝きは、すべてのプロセスで最高峰を極めることでしか得られないもの。ラザール ダイヤモンドは、原石の調達からカット、研磨までをすべてを自社で監修。世界的に見ても稀有なダイヤモンドカッターズブランド。そのままでも美しい正八面体「オクタへドロン」を中心にダイヤモンドの原石を厳選。カラット数よりも輝きというダイヤモンドの本質的な美しさを優先させた贅沢なプロポーション「アイディアルメイク」にカットし、熟練の職人が手作業で行うポリッシングなど、全プロセスにこだわることで圧倒的な輝きを引き出しています。現在では、高品質ダイヤモンドの証明となっているIDナンバーのレーザー刻印も、ラザール ダイヤモンドが共同開発した世界初の技術です。何ひとつ妥協しないこと、さらなる高みを目指すこと――。これらは、創始者ラザール・キャプランから受け継いだ私たちの誇りであり、7色に輝くダイヤモンドの真実なのです。









■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビル4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外46店舗（2025年11月末時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/company/outline/