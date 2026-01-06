あんふぁん・ぎゅって「ベストサポーター大賞 2025」全国のママ・パパの 投票で決定！家事・子育てのお役立ち商品・サービスの No.1 を発表

株式会社こどもりびんぐ

園児とママ・パパの情報誌「あんふぁん」「ぎゅって」を発行する株式会社こどもりびんぐ（所在地：東京都千代田区、代表取締役︓藤田基予）では、毎日の家事や、子どもとの時間をハッピーに過ごすための商品・サービスのNo.1をママ＆パパの投票で決定する年に一度のアワード「ベストサポーター大賞」を実施。このたび、全国から1794票の投票結果がまとまり、全５部門（食品／日用品・雑貨／ベビー・キッズ／家電／サービス・コンテンツ）の受賞商品・サービスが決定しました。ベストサポーター大賞初のアンバサダーは、SNSの総フォロワー数100万人以上の料理家「ぐっち夫婦」。審査員と、授賞式ではプレゼンテーターを務めていただきました。

※集計方法：2025年9月2日～9月30日、0～6歳の子どもを持つママ・パパを対象にWeb投票を実施。有効回答数1794。部門ごとに「使ってみたい」「実際に使って重宝している」商品(大賞)と、「使ったことがないが、使ってみたい」商品(トレンド賞)を決定。

※価格は編集部調べ（税込み）

1.食品部門2.日用品・雑貨部門3.ベビー・キッズ部門4.家電部門5.サービス・コンテンツ部門6.アンバサダー・ぐっち夫婦賞

〈ノミネート・審査基準〉

2024年6月～2025年5月の期間に発売・発表（開始）された商品・サービスで、下記のいずれかを満たすもの。

１.家事・育児をサポートし、家族のココロや時間の余裕が生まれる工夫がある

２.小さな子どもを持つママ・パパの気持ちをラクにしてくれる

３.子育て家庭向けに特化したポイントや、使いやすい工夫・仕掛けがある

※期間前に発売・発表された商品でも、期間内に著しくヒットしたものは対象としている場合があります

〈審査の流れ〉

１. 読者・企業・編集部から商品・サービスの自薦・推薦エントリー

２. 読者組織「あんふぁんくらぶ会員」「ぎゅってくらぶ会員」による一次投票

３. 公式サイト「＆あんふぁん」のブロガー「＆ブロガーズ」と編集部による審査会で入賞商品（各部門8商品）を決定

４. 最終一般読者投票（2025年9月2日～9月30日、0～6歳の子どもを持つママ・パパを対象にWeb投票を実施）で各部門の大賞とトレンド賞を決定

初の授賞式

ベストサポーター大賞では、今年度、初めて授賞式を実施しました。受賞企業に加え、アンバサダーのぐっち夫婦や、読者代表の公式ブロガー・インスタグラマーが参加。受賞企業担当者の開発への思いを語るスピーチほか、受賞商品展示を通じて、参加者が交流しました。交流会の様子はインスタライブでも公開し、盛り上がりました。

幼稚園児とママ・パパの情報誌「あんふぁん」

ママたちの実体験やクチコミを元にした、ママたちのたち自身が主役の「共感メディア」です。

子育てはもちろん、行事の過ごし方、パパと共に築く家庭のありようなど、生活を豊かにする工夫を大切にする高感度の幼稚園ママがターゲット。読者は30代の専業主婦が中心ですが、中には登園時間を利用して働くママも。読者ママやファミリーも誌面に多数登場します。

発行エリア／全12版

（東京・神奈川・千葉・埼玉・北海道・東北・栃木・静岡・関西・東海・広島・九州

※北海道・九州は年9回、東北・栃木は年5回、広島は年4回、静岡は年３回発行）

発行部数／約61万7326部

配布形態／幼稚園を介して先生から園児、ママへ手渡しされます

親子の保育園生活を応援する情報誌「ぎゅって」

毎日が時間と勝負の共働き家庭にぎゅっと寄り添い、応援するメディアです。

小さな子どもがいる毎日は、一日一日があっという間。仕事をしながら家事などの「やらなきゃいけないこと」をすませ、子どもとの時間を作るために、ママ＆パパは工夫を凝らしながら暮らしています。「ぎゅって」はそんな毎日をちょっとラクに、ハッピーに過ごすためのヒントを発信しています。毎日はあっという間に過ぎるけれど、数年後、今の時間を愛おしく、“たからもの”だと思えるよう、共働き家庭を応援するメディアです。

発行エリア／首都圏・関西、東海

（※東海は年2回発行）

発行部数／30万695部

配布形態／保育園を介して先生からママへ手渡し、または連絡BOXやバッグに

入れて手元に届きます

