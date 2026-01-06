¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿¤é¡×¸òÄÌ»ö¸ÎÀìÌç¤ÎÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¤·¤Þ¤«¤¼Ë¡Î§»öÌ³½ê¤¬¥³¥é¥à¤ò¸ø³«
¸òÄÌ»ö¸Î¤òÀìÌç¤Ë¼è¤ê°·¤¦ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¤·¤Þ¤«¤¼Ë¡Î§»öÌ³½ê(½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡§°æ¾å ¾»ºÈ)¤Ï¡¢¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤Î¤´°äÂ²¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¸þ¤±¤Ë¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯12·î24Æü¸½ºß¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤Ï111¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨)¡£
ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¤·¤Þ¤«¤¼Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´°äÂ²¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Êý¤¬Å¬Àµ¤ÊÇå½þ³Û¤Ç²ò·è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡¡°æ¾å¡¡¾»ºÈ
URL¡§ http://shimakaze-law.com/ (»öÌ³½ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸)
¡¡¡¡ http://nagoya-shiboujiko.com/ (»àË´»ö¸ÎÁêÃÌÍÑ ÀìÌç¥µ¥¤¥È)
¢¨½ÐÅµ¡§°¦ÃÎ¸©·Ù»¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö¸òÄÌ»ö¸ÎÆüÊó(ÎáÏÂ7Ç¯12·î24Æü¸½ºß»ÃÄê¿ô)¡×¤è¤ê
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou251224.pdf
¢£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿¤é
1. ¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤Î¾ì¹ç
¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤¬°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤Ç¤¹¤È¡¢ÁáµÞ¤Ê¶âÁ¬Åª¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¤·¤Þ¤«¤¼Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¡¢¼«ÇåÀÕ¤ËÊÝ¸±¶â¤òÀÁµá¤·¡¢¤Þ¤º¼«ÇåÀÕ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÊÝ¸±¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÊÛ¸î»Î´ð½à¤È¤Îº¹³Û¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2ÃÊ³¬¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÁáµÞ¤Ê¶âÁ¬²ó¼ý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤´°äÂ²¤¬À¸³èÈñÅù¤Ç¤ªº¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë´í¸±¤ò²óÈò¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¤ª²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
¤ª²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤¬µÙ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¼õ¿Ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤«¤é¿ôÆü¸å¤ËÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤¿¤Ê¤É¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï»ö¸Î¤«¤é2½µ´Ö°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Áê¼êÊý¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ä¤´¼«¿È¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¿È½ý³²ÊÝ¸±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤ò´õË¾¤·¤Æ¤â¡¢»ö¸Î¤«¤é2½µ´Ö°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½é¿ÇÃÙ¤ì¤Ë¤è¤ë°ø²Ì´Ø·¸¤Ê¤·¤È¼£ÎÅÈñ¤ÎÂÐ±þ¤òµñÀä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¤·¤Þ¤«¤¼Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢½é¿ÇÃÙ¤ì¤Ç¼£ÎÅÈñ¤ÎÂÐ±þ¤òµñÀä¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢½é¿ÇÃÙ¤ì¤Î°Õ¸«½ñ¤òÅºÉÕ¤Î¾å¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¡¢¼«ÇåÀÕ¤Ë¼£ÎÅÈñ¤ä°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¤òÀÁµá¤·¡¢ÊÝ¸±¶â¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸å°ä¾É¤¬»Ä¤ë»ö°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÇå½þ³Û¤ÎÄó¼¨¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤éÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÃÙ¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ¤âÊÛ¸î»Î¤ÎÈñÍÑ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Å¬Àµ¤ÊÇå½þ³Û¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá´ü¤ËÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¤ÎÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿¤é
¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ä¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢Åù¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¤Î²Ã³²¼Ô¤«¤éË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ö¤Î¥É¥¢¤äÁë¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¡¢¼Ö³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼Ö¤¬Â»½ý¤·¤¿¤ê¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¤ÎÎ©¾Ú¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤¬Í¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î¼èÉÕ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¤·¤Þ¤«¤¼Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤ä»ö¸Î¤Î¸½¾ì¿Þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¤ËÈ¼¤¦Àµ³Î¤Ê»ö¸ÎÂÖÍÍ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢Å¬Àµ¤Ê²á¼º³ä¹ç¤Ç»ö¸Î¤Î²ò·è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
