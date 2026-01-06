生どら　ショコラオレンジ　発売のお知らせ

米屋株式会社

2026年1月1日(木)より、生どらショコラオレンジを販売しております。

3月下旬頃までの期間限定となりますので、この機会にぜひご賞味ください。

オレンジピールの砂糖漬けを混ぜ込んだチョコクリームをしっとりとした生地で挟んだ生どらです。

オンラインショップはこちら :https://www.eshop-yoneya.com/item-detail/1855313

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





・コーポレートサイト ： https://nagomi-yoneya.co.jp/

・公式オンラインショップ ： https://www.eshop-yoneya.com/

