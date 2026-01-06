生どら　ショコラオレンジ　発売のお知らせ

米屋株式会社


2026年1月1日(木)より、生どらショコラオレンジを販売しております。


3月下旬頃までの期間限定となりますので、この機会にぜひご賞味ください。



オレンジピールの砂糖漬けを混ぜ込んだチョコクリームをしっとりとした生地で挟んだ生どらです。



オンラインショップはこちら :
https://www.eshop-yoneya.com/item-detail/1855313

一般のお客様のお問い合わせ先


なごみの米屋　お客様相談室


TEL：0120-482-074


受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）



■なごみの米屋（米屋株式会社）について



創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。




・コーポレートサイト　　　　： https://nagomi-yoneya.co.jp/



・公式オンラインショップ　　： https://www.eshop-yoneya.com/



