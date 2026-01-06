Tellus、東京大学 横矢研究室と「AIエージェントによる衛星画像解析」に関する共同研究を開始

株式会社Tellus

株式会社Tellus（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山崎 秀人、以下 Tellus）は、2025年12月1日付で、東京大学大学院新領域創成科学研究科 横矢研究室と、「衛星データ解析における自律的な情報抽出と意思決定支援を実現するAIエージェントの基盤技術開発」を目的とした共同研究契約を締結したことをお知らせいたします。

◆株式会社Tellusについて

株式会社Tellusは、「ソフトウェアドリブンで、誰もが集まる宇宙のプラットフォームに」というミッションのもと、衛星データとIT・AIを融合したサービスを提供するSpace Data Tech企業です。

衛星データプラットフォーム「Tellus」を中核に、AIモデルの開発・検証環境「Tellus AI Playground」や、法人向けクラウド型ワークスペース「Tellus Pro」を展開しています。

「Tellus」は、政府系・商業系を含む44種類の衛星データと2種類の地上データを取り扱う日本最大級の規模を誇り、2025年11月末時点で登録ユーザー数は42,845名、年間ダウンロード数は53万シーンを突破しています。今後も株式会社Tellusは、IT・AIを駆使した衛星データの環境およびインフラをアプリケーションプロバイダーへ提供し、新たなビジネス創出を支援するとともに、国内外への宇宙情報産業市場の拡大と、宇宙産業の基幹産業化に貢献してまいります。

- 会社名：株式会社Tellus / Tellus Inc.- 所在地： 東京都新宿区西新宿七丁目20番１号- 代表取締役社長：山崎 秀人- コーポレートサイト ： https://corp.tellusxdp.com/

※1：2025年11月末時点