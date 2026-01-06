【産総研グループ】シンポジウム開催_サーキュラーエコノミーのための資源循環技術の社会実装 ～持続可能な未来型バリューチェーン構築に向けて～
サーキュラーエコノミーのための資源循環技術の社会実装『サーキュラーテクノロジー実装研究センター × AIST Solutions』シンポジウムを開催
～ 持続可能な未来型バリューチェーン構築に向けて ～
サーキュラーエコノミー（Circular Economy=CE）は製品、素材、資源の価値を可能な限り⾧く保全・維持するとともに、リユースやリサイクルによって廃棄物の発生を最小化する新しい経済システムのことをいいます。またCEは環境対策にとどまらず、新しい産業や雇用の創出も含む社会システムの変革を目指すものです。
CE社会の実現にはバリューチェーンの変革が欠かせませんが、それは個別の機関や企業だけではなしえないものです。
本シンポジウムでは、産学官の有識者による特別講演と、2025年4月に設立した「サーキュラーテクノロジー実装研究センター」が取り組む5つの課題をご紹介します。
＜特別講演＞
● 経済産業省 資源循環経済課 課長 三牧 純一郎 様
● トヨタ自動車株式会社 CE推進室 室長 永井 隆之 様
● 一般社団法人SusPla 理事長/石塚産業株式会社 代表取締役会長 石塚 勝一 様
＜サーキュラーテクノロジー実装研究センターの技術をご紹介＞
▶︎ リサイクル原料高度選別技術
▶︎ アルミニウムのアップサイクル技術
▶︎ プラスチックのマテリアルリサイクル技術
▶︎ プラスチックのケミカルリサイクル技術
▶︎ 指標構築・評価基盤技術
CEに関する最先端情報・技術をお届けするとともに、産学官のつながり形成の場として新たなバリューチェーンを構築するきっかけを提供します。
◆ シンポジウム概要
開催日時：2026年2月16日（月曜日） 13：00開場 開会13：30～閉会17：05
※ポスターセッション （17：05～17：40）
場所：国際連合大学 ウ・タント国際会議場（東京都渋谷区神宮前 5-53-70）
主催者：産業技術総合研究所、AIST Solutions
開催方法：現地開催 および オンライン (ハイブリッド開催)
定員：会場／300名
参加費：無料（懇親会費は有料）
申込期限：2月16日 ～12：00
会場内にはポスターセッションの場もございます。
ネットワーキングの場としてもご活用ください。
シンポジウム終了後は懇親会を開催いたしますので、是非ご参加ください。
詳細を見る :
https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/page000435.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=symposium_20260216
＜こんな方におすすめ＞
サーキュラーエコノミー、資源循環に関心の高い方
リサイクルやリユースに関する技術、環境負荷低減に関するソリューションを模索している方
自社製品の資源循環や廃棄物削減に向けて、新しい技術やアイデアを探している方
サーキュラーテクノロジー実装研究センターとの連携に興味がある方
企業経営者やR&D部門の方など
＜問い合わせ事務局＞
サーキュラーテクノロジー実装研究センター × AIST solutions シンポジウム事務局
E-mail：M-CTsympo-ml@aist.go.jp
