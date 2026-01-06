パッケージにあの人気キャラクターが登場！　「MOW（モウ）」が「サンリオ」のキャラクターと“初”コラボ

森永乳業株式会社

森永乳業株式会社（本社：東京都港区）は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）の人気キャラクター「シナモロール」「マイメロディ」とコラボレーションした「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」「MOW（モウ）練乳いちご」を1月12日（月）より全国にて数量限定発売いたします。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661351

「MOW（モウ）」は、乳の“コク”をベースに、組み合わせる素材が持つ“個性あるおいしさ”を活かした味わいが楽しめるカップアイスです。素材の個性を最大限引き出すために“ラベルクリーン処方※１”で仕上げています。また、口の中で混ざり合うなめらかでキメの細かいアイスを実現するために独自に開発した“低温急速凍結製法”を採用しています。

このたび、「MOW（モウ）」のパッケージに、“初めて”「サンリオ」の人気キャラクターが登場します。「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」には、「サンリオキャラクター大賞」で2020年から5年連続で1位※2に輝いた「シナモロール」が、「MOW（モウ）練乳いちご」には、昨年50周年を迎えた人気キャラクターで1月18日に誕生日を迎える「マイメロディ」が登場しており、各フレーバー３種類のパッケージをお楽しみ頂けます。お子さまからご年配の方まで幅広い世代に人気のある「サンリオ」のキャラクターたちが登場するかわいいパッケージをお楽しみ頂きながら、「MOW（モウ）」らしいミルクリッチな味わいをお楽しみください。

※1素材の味を引き出すために最低限の原料だけで製造するという当社の考え方の名称です。

※2出典：PR TIMES

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1380-9a58806b127dd08fa060222a8bc3ab34.pdf

１．商品特長

＜「MOW（モウ）」ブランド＞

１.乳の“コク”をベースに、組み合わせる素材が持つ“個性あるおいしさ”を活かした味わいが楽しめるカップアイスです。

２.素材の個性を最大限引き出すために、“ラベルクリーン処方※1”で仕上げています。

３.口の中で混ざり合うなめらかでキメの細かいアイスを実現するために独自に開発した“低温急速凍結製法”を採用しています。

＜「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」＞

１.人気フレーバーのチョコレートアイスとミルクアイスをマーブル状に充填し、相性の良い2種類のおいしさが同時に楽しめます。

２.チョコレートアイスはフローラルな香りと強いカカオ感が特長のエクアドル産カカオマスを使用。

華やかな味わいのチョコレートアイスに仕上げました。

３.ミルクアイスは「MOW（モウ）」シリーズならではの、コクのある味わいが楽しめます。

＜「MOW（モウ）練乳いちご」＞

１.練乳の甘みといちごの果実感が感じられる、練乳がけいちごのような味わいが楽しめるいちごアイスです。

２.いちご果汁を8%使用しています。

３.森永乳業の練乳「森永ミルク 加糖れん乳」を使用しています。

２．商品概要

