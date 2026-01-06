みんなの笑顔が見たいから！栄養が摂れるフランス菓子が作れる「彩り栄養パティシエ養成講座」が好評を博しています
本講座は、オテルドゥミクニでパティシエとして学び、フランスでの修業を経て、都内のパティスリーで活躍されている安部美貴先生が開発。
グルテンフリーで米粉や雑穀粉をブレンドし、栄養価を高めながらも「食べ慣れた美味しさ」を実現する技術を、プロの視点から体系的に学ぶことができる、お菓子のプロを目指す方にもピッタリな講座です。
パサつきがちな米粉菓子も、物足りなさを感じがちなヘルシー菓子も、先生のこだわりのレシピなら驚くほど美味しく。
クッキーやクラッカー、パウンドケーキなど手軽なものから、ショートケーキ、チョコレートムースやモンブランなどの生菓子まで、家族が喜ぶ定番のお菓子を「心にも体にも必要なもの」として。
もっと美味しく・もっと安心して、そして“誰もが一緒に楽しめるお菓子”を目指しています。
■「食べ慣れた美味しさ」を、誰もが楽しめる
▲安部美貴先生
本講座を手がけるのは、パティシエ歴23年、有名フレンチレストランやフランスでの修業を経て、現在も第一線で活躍する安部美貴先生。
安部先生は、大学卒業後オテルドゥミクニのパティシエを勤めた後、製菓専門学校の講師経験を経てフランスに留学。現地でしか学べない“フランスの伝統菓子”を学ぶため、田舎のパティスリーへ。
帰国後は広尾のパティスリーに勤務し、妊娠・出産を経てパティシエを継続。
「高校の頃、お友達の誕生日に初めてショートケーキを作ったらすごく喜んでくれたんです。それが私のお菓子作りの原点かもしれません」と安部先生。
▲フロマージュクリュ
そんな安部先生は、「グルテンフリーでローカロリー」なのに、パサつきがちな食感や物足りなさを感じる味わいとは無縁の、「ヘルシーな本格フランス菓子」を目指し沢山の美味しくてヘルシーなレシピを開発してきました。
本講座では、安部先生の数多のレシピの中から選りすぐった25品を学ぶことができます。
安部先生流「ブレンドのレシピ」
▲カカオセザムクッキー
本講座のレシピでは、米粉だけでなく、オートミール粉、きび粉など、複数の粉をブレンドしています。
栄養価を高めながら、「食べ慣れた美味しさや食感」を実現しているのです。
また、きび粉にはたんぱく質・ミネラル・鉄分などが含まれる、オートミール粉には食物繊維が豊富…そんな「気づき」の積み重ねが、お菓子作りをより楽しくしてくれます。
グルテンフリーのお菓子というと、焼き菓子のイメージが強いですが、チョコレートムースやモンブランなど生菓子のレシピも掲載。
さらに、「食材の選び方」や「盛り付けのポイント」などにも触れています。
「誰一人取り残さないお菓子」として、子どもの栄養を気にするママ、ダイエットをしている方、アレルギーの方、病気の方、高齢の方--みんなで同じものを食べられるように考えられたレシピが満載です。
「これでいい」ではなく「これがいい」と言われる存在に
▲タルトオーフリュイ
「お菓子は嗜好品ですが、栄養を含むことで、心にも体にも必要なものとなります。
『これでいい』ではなく『これがいい』と言われるお菓子を作りたいんです。」
と安部先生。
大切な方だからこそ、体に負担がないものを選びたい。
ローカロリーで、毎日親しめるものを作りたい。
味だけではなく食感にも拘り抜き、試行錯誤を重ねたレシピはどれも自信作です。
安部先生は、「添加物に気を使い、体に負担が少なく味もそん色ない、そんな美味しくてヘルシーなお菓子を世に広めていくことで、より良いものが選択されるようになり、それが長く続いていくことになるきっかけを提供していきたい」と考えているそうです。
本講座は、グルテンフリーのお菓子を体系的に学べるだけではなく、安心・安全に調理して、美味しくいただくための全てが詰まった講座です。
ご家庭で楽しみたい方だけではなく、飲食店でヘルシーなデザートを提供したい方、お菓子を販売してみたい方にもおすすめです。
お菓子で人を幸せにできるパティシエを目指してみませんか。
LINE登録キャンペーン実施！
※本講座は、たくさんの方に食べて頂く事をふまえ、アレルギー対応をしているものもありますが、全てのお菓子が対象なわけではありません。
【講座概要】
講座名:彩り栄養パティシエ養成講座
受講期間：6ヶ月
形式:完全オンライン(講義動画+サポート／講義動画のみの2コース)
内容: お菓子のレシピ25種類、テキスト、道具・材料セット、ディプロマ（修了証）発行、LINEサポート、サポートコースには月1回グループ相談会
【安部美貴先生プロフィール】
オテルドゥミクニでパティシエとして6年間勤務後、フランスプロヴァンスのパティスリーにて1年間修業し、帰国後広尾のパティスリーで16年間勤務。
パティシエ歴は23年。
「栄養がとれるフランス菓子」をコンセプトに、誰一人取り残さないお菓子を目指して「彩り栄養パティシエ養成講座」を開発。
-------------------------------------------------------------------
ラフ株式会社
所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿３丁目３９－５メゾンドボネール白金３０６
代表取締役：永渕成記
TEL：03-6824-2996
E-mail：pr@laughinc.co.jp