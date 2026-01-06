【ホテルメトロポリタン】バレンタイン限定！Suicaのペンギン ケーキ＆チョコレートカヌレ　2026年1月14日（水）12:00p.m.より予約開始

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋1-6-1 総支配人 伊藤茂夫）では、2026年1月14日（水）より“Suicaのペンギン バレンタインケーキ”と“バレンタイン チョコレートカヌレ“の予約販売を開始いたします。今年のケーキは、2024年に販売しご好評いただいたデザインをアレンジした復刻バージョンです。また、昨年初登場のバレンタイン向けにアレンジしたチョコレートカヌレを今年も販売いたします。この期間だけの特別なスイーツは、心もおなかも満たされる上質な味わいです。大切な方への贈り物や、日々頑張る自分へのご褒美としてもおすすめです。

(C)C.S/JR東日本/D

【商 品 名】『Suicaのペンギン バレンタインケーキ』 \6,800

『バレンタイン チョコレートカヌレ』 \2,300

【予約期間】2026年1月14日（水）12:00p.m.～2月4日（水）

【受渡期間】2026年2月7日（土）～2月14日（土）

【受渡時間】12:00p.m.～7:00p.m.

【受渡場所】1F ケーキ＆ベーカリーショップ

【予約方法】公式HPよりインターネット予約にて承ります。

（事前クレジット決済のみ）

公式HP：＜Suicaのペンギン バレンタインケーキ＞

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/cake_bakery/suica_penguin_valentine_2026.html

＜バレンタイン チョコレートカヌレ＞

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/cake_bakery/valentine_chocolate_canule_2026.html

【お問い合わせ】03-3980-5533（レストラン予約 10:00a.m.～8:00p.m.）

■【数量限定】Suicaのペンギン バレンタインケーキ \6,800

＜6号サイズ（直径18cm）、高さ4cm＞

ヘーゼルナッツの食感がアクセントになったブラウニーの上に、甘さ控えめのベリーとチョコレートのムースでレモンクリームを包み、すっきりと爽やかな味わいに仕上げました。ピンクのリボンでおしゃれをしたSuicaのペンギン部分はアーモンド風味のミルクチョコレートムースになっており、バレンタインらしくしっかりチョコレートをご堪能いただけます。Suicaのペンギンをフレッシュな苺、ブルーベリー、ラズベリーが囲む中、苺のチョコレートから顔を出した可愛らしい子ペンギンにもご注目ください。

(C)C.S/JR東日本/D

■【数量限定】バレンタイン チョコレートカヌレ \2,300

＜4種類8個入り＞

生地を一日しっかり寝かせることで、外はカリッと香ばしく、中はしっとりもっちりとした食感をお楽しみいただけるパティシエ特製カヌレを、4種類のテイストでご用意いたします。この期間だけの特別な味わいをご賞味ください。

◆黒糖＆ブロンドチョコレート

◆苺＆ルビーチョコレート

◆抹茶＆抹茶チョコレート

◆チョコレート＆ビターチョコレート

※写真はイメージです。※数量に達し次第、ご予約は終了とさせていただきます。

※仕入れの状況により、食材の産地やメニューが一部変更となる場合がございます。

※価格には消費税が含まれております。

※JRホテルメンバーズポイント利用、付与はご利用頂けません。また、割引についても対象外商品となります。

※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。“Suicaのペンギン”という文言や商品画像を使用される際は(C)C.S/JR東日本/Dをご掲載ください。

●ケーキ＆ベーカリーショップ

＜営業時間＞11:00a.m.～8:00p.m.

大好評のSuicaのペンギン ケーキや旬のフルーツケーキなど、バラエティ豊かなケーキを取り揃えております。また、ホテルオリジナルブレンドの小麦を使用して作り上げるプレミアム パン・ド・ミ ｍなど、ホテルメイドのパンもご用意しております。焼き菓子などギフト用の商品もお取り扱いがございます。 (C)C.S/JR東日本/D

ケーキ＆ベーカリーショップ :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/cake_bakery/index.html

ホテルメトロポリタン

1985年6月2日に東京池袋西口新時代の象徴として地元の方々から期待され、ＪＲ東日本ホテルズのフラッグシップホテルとして開業いたしました。どこに行くにも便利な「池袋駅」西口(南)より徒歩３分と絶好のロケーションを誇る東京の城北地区唯一のグランドホテルです。「文化の街池袋」は観光だけでなくグルメやショッピング、芸術と見どころ満載。客室数805室、8つの直営 レストラン・バー、14室の宴会場、フィットネスジムやエステサロン、ホテルステイに便利なコインランドリーやコンビニエンスストアも備え、多彩なサービスをご用意しています。“晴れ・寛ぎ・笑い・集う場所“ホテルメトロポリタンで、想い出に残る時間をお過ごしいただけます。

ホテルメトロポリタン :https://ikebukuro.metropolitan.jp/