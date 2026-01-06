「糖質オフ」なのに甘酒好きが満足。甘酒愛飲者の6割超が「普段飲む甘酒と同等以上のおいしさ」と評価。糖質を気にせず、甘酒好きも納得のさわやかな味わい。

スナップディッシュ株式会社

スナップディッシュ株式会社（所在地：東京都武蔵野市、代表取締役：舟田 善）は、運営する料理SNS「スナップディッシュ」のユーザーを対象に、マルコメ株式会社（所在地：長野県長野市、代表取締役社長：青木 時男）が2026年春に発売する新商品「プラス糀 糀甘酒糖質30%オフ」の発売前モニター調査を実施しました。

健康志向の高まりとともに「糖質オフ」食品への関心は拡大していますが、「味が薄い」「人工的な味がする」といった味への懸念の声も根強く存在します。今回、普段から甘酒を愛飲するユーザーを対象に調査を行ったところ、「糖質30%オフ」でありながら「味の満足度」で高い評価が得られました。

当社では、商品が実際に家庭でどのように使われ、どんな点が評価されているのか発売前から傾聴できる仕組みを提供し、商品作りを支援することで、料理を通じた「うれしい体験」を増やすことを目指します。

調査結果サマリー

1. 【味の評価】普段の甘酒と比較し、64.0%が「同等以上においしい」と回答。

2. 【懸念の払拭】糖質オフ食品特有の「物足りなさ」を感じなかった人は56.6%、「人工的な味」を感じなかった人は64.8%。

3. 【購入意向】「切り替えたい」22.1%に対し「併用したい」51.6%で、合計73.7%が購入意向あり。普段の甘酒と“使い分け”ニーズが見えた。

4.【飲用シーンの広がり】本品で飲みたいシーンは「お風呂上がりや寝る前」が18.9%→31.1%に伸長。夜の“罪悪感の少ない甘いもの”としての位置づけが強まった。

調査結果詳細

1. 既存の甘酒ファンも納得。「おいしさ」と「ヘルシーさ」の両立を実現

普段から甘酒を飲用しているユーザーに、本品と普段飲んでいる甘酒を比較してもらったところ、「普段の糀甘酒よりおいしい（18.9%）」「普段の糀甘酒と同等においしい（45.1%）」と回答した人が合わせて64.0%に達しました 。 甘酒本来のコクや風味を損なうことなく、糖質を抑えた点が、甘酒ユーザーからも高く評価されています。

2. 「糖質オフ」のネガティブイメージを覆す味わい

一般的に糖質オフ商品に対して抱かれがちな「味の物足りなさ」や「人工的な甘み」についても調査を行いました。 その結果、「物足りなさ」を「全く～あまり感じなかった」人は56.6% 、「人工的な味」を「全く～あまり感じなかった」人は64.8% といずれも過半数を超え、自然な味わいが実現されていることが裏付けられました。

3. 「切り替え」より「併用」が多い。甘酒好きほど“気分とシーンで使い分け”

購入意向は合計73.7%で、その内訳は「切り替えたい」22.1%に対し「併用したい」51.6%が倍以上でした。自由回答でも「疲れた時は普段の甘酒の甘さが欲しいが、健康のためなら糖質オフでも十分おいしい」といった、甘さの“濃淡”を気分で選ぶ声が見られました。

まとめ

今回の調査から、「プラス糀 糀甘酒糖質30%オフ」は単なる機能性商品としてだけでなく、「おいしさ」を妥協したくない層にとっても有力な選択肢となり得ることがわかりました。特に、「甘酒好きだが糖質が気になり控えていた」層や、「夜のリラックスタイムに罪悪感なく甘いものを摂りたい」シーンでの飲用に適していることが分かりました。

商品紹介～「プラス糀 糀甘酒糖質30%オフ」について～おいしさそのままに糖質30%OFFを実現。すっきりしたやさしい甘みで飲みやすく、 スポーツ時の水分と栄養補給にもなります。 ※自社従来品「糀甘酒糀リッチ」と比較モニターユーザーの投稿（一例）

ユーザーコメント（一部抜粋）

-「普通の甘酒より喉越しがよく、爽やかでカロリーも低いので毎日飲みたい甘酒です。」

-「甘すぎないので、寝る前に飲んでも罪悪感が少ない。」

-「糖質オフにありがちな飲み応えの物足りなさがありませんでした。」

-「甘酒特有の甘味が少なく、ごくごく飲みやすいと感じました」

-「冷たく冷やして飲むと更に美味しかったので、お風呂あがりに特に飲みたいです。」

-「糖質30%オフだが甘さもありおやつ代わりにいいと思う」

当社では、「料理SNSスナップディッシュ」を通じて料理関与度の高いユーザーに商品体験を創出し、料理投稿やコミュニケーション、調査データによって体験価値を可視化することで、食品飲料メーカーに対して生活者の生の声への傾聴とそれを活用した情報発信の機会を提供しています。

これらによって、食品メーカーの生活者理解や、ニーズを捉えた企画開発、トレンドに沿った情報発信を支援します。

調査概要

・調査方法：Snapdish登録ユーザーで、「糀甘酒ライト」商品モニター120名を対象に、メールとアプリ内通知にて回答を募集

・スクリーニング：日常的（週1回以上）甘酒を飲用しているユーザー

・調査期間：2025年11月15日～12月2日

・回答人数：120名

※回答割合については、小数点以下を四捨五入しているため、合計が100％とならない場合があります。

