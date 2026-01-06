【2026年3月16日オープン】全棟サウナ・露天風呂付ヴィラ 「ソラトニワ別邸」宿泊予約受付開始

株式会社リロバケーションズソラトニワ別邸 外観

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の「ソラトニワ熱海伊豆山（〒413-0002 静岡県熱海市伊豆山1173-534）」は、2026年3月16日（予定）に同敷地内に全棟サウナ・露天風呂付ヴィラ「ソラトニワ別邸」をオープンいたします。

公式サイト：https://soratoniwa-atami.com/(https://soratoniwa-atami.com/)

「ソラトニワ熱海伊豆山」は株式会社リロバケーションズと地域活性化ファンドを運営する株式会社PROSPER、株式会社Plan・Do・Seeとの共同プロジェクトにより2025年10月1日リブランドオープンいたしました。

2026年3月16日オープン予定の「ソラトニワ別邸」は1棟あたり約150平方メートル 以上の広さを誇る完全独立型プライベートヴィラです。

全5棟がサウナ・露天風呂付き、うち3棟はドッグフレンドリー対応で各棟にはテラスとプライベートガーデンが付いており、BBQや焚火をお愉しみいただけます。

“ととのう”と“はしゃぐ”が両立する贅沢なプライベート空間で、滞在そのものがご褒美になるような時間をお過ごしいただけます。

ソラトニワ別邸 詳細

ソラトニワ別邸 リビングソラトニワ別邸 ロフトソラトニワ別邸 テラス・ガーデン

客室数：全5棟（全室禁煙）うち3棟はドッグフレンドリー

広さ：室内50平米（2F建て）+屋外約100平米

定員数：5名

アメニティ：プライベートサウナ・チラー付水風呂・プライベートガーデン・BBQグリル、焚き火スペース、シャワーブース、プロジェクター＆スクリーン、キッチン、製氷機、調理用具、食器、カトラリー類、ReFaドライヤー・ストレートヘアアイロン完備

※3名様以上でご宿泊の場合は、ベッドマットでのご用意となります

※お部屋の露天風呂は温泉ではありません

おすすめプラン

１.プラン名：【別邸オープン記念】≪26年春新設≫露天風呂・サウナ・焚火テラス付きガーデンスイート＜夕朝食付／部屋食＞

価格：28,160円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）

予約・詳細：https://x.gd/tTx8O

ソラトニワ別邸 外観

２.プラン名：【愛犬と泊まる別邸×オープン記念SALE】露天風呂・サウナ・ プライベートドッグラン付きガーデンスイート＜夕朝食付／部屋食＞

価格：29,040円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）

予約・詳細：https://x.gd/8vqnu

※上記2プランともに会員登録（無料）でさらに5%OFF

ソラトニワ別邸（ドッグ可） リビング

「ソラトニワ」に込められた想い

「ソラトニワ」には、“広がる空、ゆれる海、そびえる山、そして根を張る庭。移ろう季節とともに、風景は表情を変えても、時代が変わっても、この風景と心は変わらない”という想いが込められています。

古き良き熱海の歴史をリスペクトしながらも今の時代にあったスタイルを目指します。

【株式会社PROSPER／株式会社Plan・Do・See】

株式会社PROSPERと株式会社Plan・Do・Seeは、「日本を元気にする」をコンセプトに掲げた地域活性化ファンドを運営。ミシュランキーを獲得したおちあいろう(静岡県伊豆市)や青山グランドホテル(東京都港区)などを運営するPlan・Do・SeeとPROSPERがタッグを組み、ファンドを通じて資金を提供するだけでなく、リアルなバリューアップ支援を行い、観光業を含む地域の中小企業の成長に貢献しています。

【株式会社PROSPERとソラトニワ（旧ゆとりろ熱海）】

PROSPER・CAPITAL有限責任事業組合が運営する「PROSPER日本企業成長支援ファンド第一号投資事業有限責任組合」は、本ファンドが出資する特別目的会社を通じてリゾートホテル「旧ゆとりろ熱海（現ソラトニワ熱海伊豆山）」の運営にかかわる資産を2024年取得。

ソラトニワ熱海伊豆山｜概要

住所：〒413-0002 静岡県熱海市伊豆山1173-534

TEL：0570-055-666 部屋数：本館33室／ヴィラ5棟

館内設備：足湯カフェ、レストラン、大浴場、Bar

アクセス： JR熱海駅よりお車で約20分

公式サイト：https://soratoniwa-atami.com/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/soratoniwa_atami/

※一部画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式Ｘ：https://x.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/

ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

