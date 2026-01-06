¡ÖÂè23²ó ¿·½É¥·¥Æ¥£¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¶èÌ±·ò¹¯¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ø¶¨»¿
¡¡ºâÌ³¡¦²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥í¥¯¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À§»Þ ¼þ¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖMJS¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè23²ó¿·½É¥·¥Æ¥£¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¶èÌ±·ò¹¯¥Þ¥é¥½¥ó¡×¡Êhttps://www.shinjukucity-halfmarathon.jp¡Ë¤Ø¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì
¡¡¡Ö¿·½É¥·¥Æ¥£¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¶èÌ±·ò¹¯¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ï¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ò¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë¡¢¿·½É±ØÅì¸ý¡Êµì¿·½É¥¢¥ë¥¿¡ËÁ°¤ä¿À³Úºä¤Ê¤É¿·½É¤Î³¹¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ä¿ÀµÜ³°±ñ¤òÁö¤ë10km¥³ー¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¾®Ãæ¹âÀ¸¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Éý¹¤¤Êý¡¹¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë·ò¹¯¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê3km¡¦2km¡¦1km¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥é¥óÂ¾¡Ë¤Î¼ïÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¿·½É¶èÆâ¤Ï¤â¤È¤è¤êÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÎãÇ¯1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬½¸¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡MJS¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ê¸²½³èÆ°¤ä´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ê¤É¤ÎCSR³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆMJS¤ÎËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿·½É¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿·½É¥·¥Æ¥£¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¶èÌ±·ò¹¯¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ø¤Î¶¨»¿¡¦¥µ¥Ýー¥È¤òÂè11²ó¡Ê2013Ç¯¡Ë¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯MJS¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¶¥µ»»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¡¢ËÜÇ¯¤Ï¼Ò°÷32Ì¾¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬ËÜÂç²ñ¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡MJS¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥í¥¯¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÊMJS¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Êhttps://www.mjs.co.jp/¡Ë
¡¡Á´¹ñ¤Î²ñ·×»öÌ³½ê¤ÈÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ª¤è¤Ó¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢·Ð±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤é¤Ó¤Ë·Ð±Ä¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó8,400¤Î²ñ·×»öÌ³½ê¥æー¥¶ー¤òÍ¤·¡¢ºâÌ³²ñ·×¡¦ÀÇÌ³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¡¦²ñ·×¡¦ÀÇÌ³Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºâÌ³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ERP¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÌó18,000¼Ò¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ìó10Ëü¼Ò¤Î´ë¶È¥æー¥¶ー¤òÍ¤·¡¢³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤Ó´ë¶È¤Î·Ð±Ä²þ³×¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥í¥¯¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹
¼ÒÄ¹¼¼ ·Ð±Ä´ë²èÉô ¹Êó¡¦IR¥°¥ëー¥×¡¡µÜ¾ë¡¦°ÂÆ£
Tel¡§03-5361-6309
Fax¡§03-5360-3430
E-mail¡§press@mjs.co.jp