“がんばる脳とまるい心を育てる” 全国の百貨店で展開する0歳10カ月からの幼児教室「ミキハウス キッズパル」、2026年春より、サービスリニューアル

株式会社ミキハウス アンド 小学館プロダクション

全国の百貨店で展開中の0歳10カ月からの幼児教室「ミキハウス キッズパル」を運営する、株式会社ミキハウスアンド小学館プロダクション(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井 聡)は、全国の百貨店で約50教室を展開中の幼児教室「ミキハウス キッズパル」において、2026 年4 月よりサービスリニューアルを実施いたします。

今春リニューアルするカリキュラムでは、「運動」と「脳育」の関係に注目し、０～３歳クラスにおいて「運動楽習」を強化。専門家の学術的・科学的根拠を基にした監修による「運動楽習プログラム」で心と身体と脳をバランスよく育てていきます。さらに、年少以上のクラスでは変化の激しいこれからの時代を生き抜くために必要な「考える力」を養う「思考力楽習プログラム」をカリキュラムとして設けます。「思考力楽習プログラム」は、株式会社ソニー・グローバルエデュケーション開発の幼児向け「LOGIQ LABO (ロジックラボ)」の理数教材※を採用し、キッズパルのカリキュラムに合わせてカスタマイズ。「言葉」「数」「形」の基礎的な力はもちろん筋道を立てて論理的に考える力を養います。

※「LOGIQ LABO(ロジックラボ)」は株式会社ソニー・グローバルエデュケーションの登録商標です。

■「ミキハウスキッズパル」紹介サイトURL https://www.mhkidspal.com/(https://www.mhkidspal.com/)

■「ミキハウスキッズパル」サービスリニューアルのテーマ

“今の学びがお子さまの未来を創る”

０～６歳は脳の最大成長期。キッズパルの考える「脳育」とは、多様な活動で脳を多面的に刺激すること。お子さまが夢中になって活動すると成長がより活性化していくことから、お子さまの世界を広げ、「好き」や「得意」を見つけて伸ばせるよう、０歳から様々な体験に触れるカリキュラムを用意しています。

●3歳までのお子さま

～運動能力を引き出し、体幹を鍛え、集中力・語彙力を育む～

0～3歳のクラスでは、デンマーク製の運動遊具GONGE（ゴンゲ）を使い、運動神経を刺激して運動能力をより引き出すカリキュラムにリニューアル。体幹を鍛えることは机に向かう姿勢や集中力を保つことにもつながり、将来の学習姿勢づくりにつながります。

●年少以上のお子さま

～将来に役立つ「考える力」を養う～

筋道を立てて論理的に「考える力」を養い、脳を鍛える「思考力楽習プログラム with LOGIQ LABO」で「言葉」「数」「形」などの基礎的な力も身につけていきます。また、年中・年長クラスは家庭楽習でも使用でき、授業の復習だけでなく小学生までの先取り学習も可能です。

＜株式会社ソニー・グローバルエデュケーションの幼児向けアプリ教材「LOGIQ LABO」＞※

変化の激しいこれからの時代を生き抜くためには、「覚える力」に加えて「考える力」が必要となります。ロジックラボは、計算や読解などの基礎的な力はもちろん、論理的思考力を鍛える理数問題を通じて、自ら考え表現する力を育みます。

数字に親しむ計算問題、空間認識力や探索力を鍛える数理パズル、じっくり読んで論理的に考える読解問題など、多方面から理数脳を鍛えます。AIがお子さま一人ひとりの正答率や解答時間をリアルタイムで分析し、難易度を自動調整、苦手部分の克服から応用力の育成、家庭学習の習慣付けまで効率よく学習を進められます。キッズパルでは、キッズパルのカリキュラムに合わせて進められるようカスタマイズして導入しています。

株式会社ソニー・グローバルエデュケーション プレスリリース掲載ページ

https://www.koov.io/column/press

■ミキハウスの幼児教室「キッズパル」

ミキハウスの幼児教室「キッズパル」は、0歳10カ月から小学3年生までのお子さまを対象に、全国約50か所の百貨店で展開している幼児教室です。

「子どもたちが未来を生きるために必要で大切な力」として、豊富な楽習材を使い、お子さまの興味や関心を引き出し、「脳」と「心」を活性化させる「ハンズオンタイム（体験楽習）」、ワークシートを使った国語・算数につながる楽習を通して、一人ひとりに合わせてきめ細かく対応し、学力の基礎を育てる「シートタイム（個別楽習）」、「もっと知りたい」「自分で答えを導き出したい」という学習意欲”探究心”の種まきをする「探究楽習」により、「がんばる脳」と「まるい心」を育てていきます。

また、外国人講師と日本人講師のペアティーチングによる0歳10カ月からの子ども英会話コース「ミキハウス英会話くらぶ」、年少～年長向けの小学校受験コースも展開しています。

■リニューアル記念「春の入会キャンペーン」

1月5日（月）～2月28日（土）まで、2大入会特典をご用意した「春の入会キャンペーン」を実施いたします。

【キャンペーン概要】

期間：2026年1月5日（月）～2月28日（土）

対象：期間中にキッズパル・ミキハウス英会話くらぶにご入会いただいた方。

※2026年6月開講クラスまでが対象となります。

特典１：ミキハウスのシューズをプレゼント

特典２：入会金を50％オフ（通常11,000円→5,500円）

資料請求プレゼント：新デザインのクリアファイル（A5サイズ）をプレゼント。

トラディショナルなチェック柄が上品なデザインです。

