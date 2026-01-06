【ニトリ】自動調理メニューを20種類搭載！ カレーやチャーハンが作れるフラットタイプの単機能電子レンジを新発売！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2025年12月上旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、全国で使えるヘルツフリー「フラット電子レンジ 18L GZ2G06」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054189s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054189s/)

スーパーやコンビニで買ってきたお惣菜のあたため、寒い冬に牛乳をあたためてホッとする――。毎日の暮らしに欠かせない電子レンジ。ニトリは暮らしがもっと便利になる「フラット電子レンジ」を発売しました。

20種類の自動調理メニューを搭載。あたためだけでなく「お料理」もできる電子レンジです。メインのおかずからスイーツまで、幅広い種類の自動調理メニューを搭載しています。

毎日使うものだから、使い勝手にもこだわりました。見やすい大型液晶とスムーズに動くダイヤルで操作も簡単。お手入れしやすいフラットタイプで、忙しい毎日に寄り添う、シンプルで扱いやすい電子レンジです。

■商品特徴

１. 豊富な自動調理メニュー

複雑な設定が不要な20種の自動調理メニューを搭載。材料を耐熱容器入れてメニュー番号を設定し、加熱をスタートするだけで料理が完成します。(※1)

カレーやチャーハン、ハンバーグなどに加え、筑前煮やかぼちゃの煮物などの和食も調理が可能。さらに、カスタードクリームやクレープ生地などのスイーツまで、様々な調理が簡単に楽しめます。

※1 メニューにより途中でかき混ぜが必要な場合があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

２. 使いやすい操作パネル

大きく明るい液晶画面と、スムーズに動くダイヤルを搭載。時間調整やメニューの選択が簡単にできます。日常で特によく使う「ごはん」「お弁当」「飲み物」「ゆで野菜」の自動あたためボタンを搭載。加熱時間の設定を自動でおこなうので、複雑な操作をする必要がありません。

３. 庫内をひろびろ使えるフラットタイプ

庫内を広く使えるフラットタイプ。大きなお弁当も出し入れしやすく、汚れがついてしまっても隅々までサッとお掃除できます。

４. お客様に寄り添った便利な機能

ダイレクトスタート機能：出力選択や加熱時間の設定をしなくても「スタート」ボタンを押すだけで簡単に加熱がスタートできます。

チャイルドロック：お子様のいたずらによる事故を防ぐため、操作パネルのボタンを操作できないようにします。

消音機能：全ての操作音・加熱終了音が鳴らなくなります。赤ちゃんが寝ていても電子レンジで調理できます。

ニトリの電子レンジで、忙しい毎日をちょっとラクにしませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】オートメニュー豊富なフラット電子レンジ 18L(GZ2G06)

【価格】14,900円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054189s/

【カラー】ホワイト、ブラック

【定格電圧】AC100V

【定格周波数】50Hz/60Hz

【定格消費電力】900W/1200W

【定格高周波出力】500W/650W

【外形寸法（約）】幅457×奥行382×高さ272mm（ドアのハンドル含む）

【庫内有効寸法（約）】幅315×奥行328×高さ180mm

【庫内容量（約）】18L

【質量（約）】12.9kg

【電源コード長さ（約）】1.4m

ダイヤルを回すだけの簡単操作で、全国で使えるヘルツフリーのターンテーブル方式の電子レンジも同時に発売しました。インテリアに自然になじむ、マットな質感のホワイト、ブラックをご用意しております。

【商品名】シンプルでちょうどいい電子レンジ 17L(BK2G02)

【価格】9,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400001688s/

【カラー】ホワイト、ブラック

【定格電圧】AC100V

【定格周波数】50Hz/60Hz

【定格消費電力】950W/1300W

【定格高周波出力】520W/650W

【外形寸法（約）】幅440×奥行356×高さ258mm（ドアのハンドル含む）

【庫内有効寸法（約）】幅306×奥行307×高さ190mm

【庫内容量（約）】17L

【質量（約）】10.8kg

【電源コード長さ（約）】1.5m

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。