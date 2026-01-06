【第22回ノーブルホームカップ特別企画】ジャイアンツアカデミー東野氏「努力を続ける大切さ」を語る

株式会社ノーブルホーム

2025年 第21回ノーブルホームカップ茨城県学童軟式野球大会時の東野氏・運営スタッフと、参加選手の様子

茨城県水戸市に本社を置き、茨城県・栃木県・千葉県で新築住宅・リフォーム・不動産などを主軸とした住生活事業を展開する株式会社ノーブルホーム（代表取締役社長 福井英治）(https://www.noblehome.co.jp/)が取り組んでいる地域貢献活動と、青少年育成の一環として開催するノーブルホームカップ茨城県学童軟式野球大会が2026年で第22回を迎える。

本大会の予選抽選会と同日に、元プロ野球選手の東野峻氏による講演会を開催する。

■イベント概要

【講演】東野 峻 氏

【主催】株式会社ノーブルホーム

【開催日時】2026年1月31日(土)13：00～ （開場12：30）

【開催場所】トヨペットスマイルホール大洗（大洗文化センター大ホール）

住所：茨城県東茨城郡茨城町磯浜町6681-88

【定員】800名（申込不要）

【料金】無料

※駐車場：トヨペットスマイルホール大洗の駐車場が満車の際は、大洗町営駐車場（こちら）(https://www.town.oarai.lg.jp/wp/wp-content/uploads/2023/01/%E7%94%BA%E5%96%B6%E9%A7%90%E8%BB%8A%E5%A0%B4%E6%A1%88%E5%86%85%E5%9B%B3%EF%BC%88PDF%EF%BC%89.pdf)をご利用下さい

■出演者

東野 峻 氏

2004年ドラフト会議にて読売ジャイアンツ7巡目指名

（選手歴）

茨城県立鉾田第一高等学校

読売ジャイアンツ (2005年 ～ 2012年)

オリックス・バファローズ (2013年 ～ 2014年)

横浜DeNAベイスターズ (2015年)

現在はジャイアンツアカデミーにてコーチとしてご活躍

自身がこれまで歩んできた野球人生の中で、努力と諦めない意志を持ち続け、プロ野球選手という夢を叶えた「選手」生活。そして引退後は「指導者」としての道を歩み、技術面・身体面でのスキルアップや育成方法を、学び、伝える立場としての経験を講演いただきます。

■大会開催の背景

代表取締役である福井が「地元・茨城」の皆さまへの恩返しの想いと、自身が学生時代に野球を通して得た「人格形成」「人脈形成」の大切さを経験する機会を設けてあげたい。そんな思いで始めたのが、このノーブルホームカップ。

「子供も大人も思い出にの残る大会にしたい」という運営方針のもと、毎年様々なイベント企画や、地元企業様のブース出展などで”お祭りのような賑やかな大会”となっています。

大会ホームページは こちら(https://noblehomecup.jp/)

ノーブルホームは野球を通じ、お子様の技術向上と心身発達、

そして「人格形成」「成功体験」の場としても位置付け、地域の球児たちを応援して参ります。

【会社概要】

株式会社ノーブルホーム

所在地：茨城県水戸市笠原町1196-15

代表者：福井 英治

TEL：029-305-5555

URL ：https://www.noblehome.co.jp/

事業内容：注文住宅の請負ならびに設計、施工管理

建売住宅の施工販売

宅地の企画開発、販売

外構工事の設計、請負、施工管理

家具の販売、コーディネート

リフォームの請負ならびに設計、施工管理

損害保険、生命保険代理店業務

資産開発提案（集合住宅建築の設計・請負・施工管理）

特殊建築(非住宅）の設計・請負・施工管理

