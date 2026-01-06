【パステル×森永製菓の初コラボ】“なめらかプリン”味の「チョコボール」や「森永ミルクキャラメル」などコラボ商品が森永製菓より新登場！まろやかなプリン風味とサクほろ食感が楽しめる「ガレットサンド」も発売

株式会社オールハーツ・カンパニー

全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）と、森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也、以下：森永製菓）は、『パステルチョコボール なめらかプリン味』『パステルミルクキャラメル なめらかプリン味』『パステルガレットサンド なめらかプリン味』を共同開発し、森永製菓より全国にて期間限定で新発売いたします。

「パステル」は1984年に創業、看板商品の『なめらかプリン』は、“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くのお客様に親しまれています。そしてこのたび、森永製菓で新発売する「パステル」監修のコラボレーション商品が誕生しました。

■“パステル×森永製菓”の初コラボ！「なめらかプリン」を再現した「チョコボール」や「ミルクキャラメル」が新登場

まろやかなプリン風味とサクほろ食感が楽しめる「ガレットサンド」など全3種が森永製菓で発売開始

“なめらかプリンブーム”の火付け役「パステル」と森永製菓が初コラボレーション！「パステル」の看板商品「なめらかプリン」の味わいを再現した森永製菓の商品全3種が、2026年1月13日（火）より全国で登場いたします。

森永製菓の大人気商品「チョコボール」は、カラメル風味をきかせたプリン味チョコで、ふんわりとした卵の味わいをご賞味いただけます。また、ミルクのコクとほろ苦いカラメルの香りが広がる「森永ミルクキャラメル」や、サクほろ食感に仕上げた「ガレットサンド」もご用意しております。

「パステル」の「なめらかプリン」と森永製菓の人気商品が融合した、コラボ限定の焼き菓子をぜひこの機会にお楽しみください。

オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。

●「パステル」×森永製菓 コラボ商品 概要

*すべての商品、一部取り扱いのない店舗がございます。なくなり次第終了となります。

パステルチョコボール なめらかプリン味

販 売 期 間：2026年1月 13日（火）～なくなり次第終了

価 格：オープン価格

販売エリア：全国

こ だ わ り：「パステル」の看板商品「なめらかプリン」と森永製菓の大人気商品「チョコボール」が

コラボレーション！カラメル風味をきかせたプリン味チョコで、ふんわりとした卵の味わ

いを感じられるプレーンビスケットを包み、「なめらかプリン」の味わいを再現しまし

た。口どけなめらかなプリン味チョコとビスケットの食感が絶妙にマッチした、小腹が空

いたときのおやつにぴったりな一品です。

パステルミルクキャラメル なめらかプリン味

販 売 期 間：2026年1月 13日（火）～なくなり次第終了

価 格：オープン価格

販売エリア：全国

こ だ わ り：「パステル」の看板商品「なめらかプリン」の味わいを再現した、コラボ限定の「森永ミ

ルクキャラメル」。「なめらかプリン」をイメージしたミルクのコクとほろ苦いカラメル

の香りをお楽しみいただけます。「なめらかプリン」好きの方や、「森永ミルクキャラメ

ル」ファンには見逃せないフレーバーです。

パステルガレットサンド なめらかプリン味

販 売 期 間：2026年1月 13日（火）～なくなり次第終了

価 格：オープン価格

販売エリア：全国

こ だ わ り：ほろ苦いカラメルの香りとミルキーなカスタード風味のクリームで「パステル」の看板商

品「なめらかプリン」の味わいを表現した、コラボ限定の「ガレットサンド」。カスター

ド風味のクリームのなめらかさとサクほろ食感をお楽しみいただけます。

●森永製菓株式会社について

森永製菓株式会社は、1899年に創業し、「おいしく たのしく すこやかに」をコーポレートメッセージに掲げ、ゼリー飲料、アイス、キャンディ・キャラメル、ビスケット、チョコレートなど、幅広い商品を提供しています。「ミルクキャラメル」「チョコボール」をはじめとする多くのロングセラーブランドを有しており、パーパスである「世代を超えて愛されるすこやかな食を創造し続け、世界の人々の笑顔を未来につなぎます」の実現に向けた企業活動を推進しています。

●「パステル」について

オールハーツ・カンパニーが展開する「パステル」は1984年に創業、看板商品の『なめらかプリン』は、全卵を使用するカスタードプリンとは違い、卵黄と生クリームのコクとなめらかな食感で“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くのお客様に親しまれています。『なめらかプリン』のおいしさをご存知の方も、まだ体験したことがない方にも、世代を超えてお召し上がりいただきたいという想いから、“おかえりなさい。はじめまして。”をコンセプトに商品を届けてきました。さらに、プリン専門店である「パステル」らしい新商品の開発にも注力し、これまで通りの“変わらないおいしさ”とわくわくするような“新しいおいしさ”をご提供し続け、よりお客様に愛されるスイーツブランドを目指してまいります。

＜公式HP＞https://pastel-pudding.com

＜公式X＞https://x.com/pastel_npudding

＜公式インスタグラム＞https://www.instagram.com/pastel_npudding

●「なめらかプリン」について

“なめらかプリンブーム”の火付け役である「パステル」の看板商品。全卵を使用するカスタードプリンとは違い、生クリームと卵黄を使用することで生み出したとろけるような“なめらかさ”が特徴です。世代を超えて、幅広い年代の方に現在も多くのお客様に親しまれています。

*画像はすべてイメージです。

●オールハーツ・カンパニー会社概要

代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊

東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階

名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階

関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2

設立日：2012年9月3日

資本金：1億円

事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発

コーポレートサイト：https://allheartscompany.com

＜運営ブランド＞

・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com

・ねこねこ：https://neko2.co

・PASTEL：https://pastel-pudding.com

・PINEDE：https://pinede.co.jp

・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp

・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com

・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com

・OGGI：https://www.cucina-oggi.com

・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie