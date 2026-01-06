「まくら川柳」応募総数3,697点の中から入選作品発表！ 最優秀賞に選ばれた作品は？まくら株式会社主催「まくら川柳コンテスト2026」入選の8作品を、1月6日、まくらの日に合わせて公開。
まくら株式会社では、まくらの日にちなんで「まくら」に関するエピソードや出来事を5・7・5の川柳形式で募集する「まくら川柳コンテスト2026」を開催。
2025年11月6日（木）から12月14日（日）にかけて作品を募集したところ、おかげさまで大変多くの方から作品投稿をいただき、応募総数は合計で3,697点となりました。
まくら株式会社 審査員による厳正なる審査の上、今年の入選作品を最優秀賞1句、優秀賞2句、特別賞5句、合計8句を選定。入選した8作品を2026年1月6日（火）まくらの日に発表します。
まくら川柳コンテスト2026 入選作品発表
https://www.pillow.co.jp/news/detail20260106/
入選作品
・最優秀賞 1作品
ぴったりの 枕はどこに？ 寝デレラ
ニックネーム：藤堂星羅 様
審査員コメント
本作品は、誰もが知る童話『シンデレラ』の「ガラスの靴」というモチーフを、現代人の切実な悩みである「理想の枕探し」に置き換えた素晴らしい一句です。
私たち「まくら株式会社」の調査では4人に1人（26.8％）の方が自分にあった枕を見つけられずにいるというデータもあるように、自分にぴったり合う枕を見つけることは難しく、まさにシンデレラのガラスの靴のようになかなかぴったり合うということがないさまを表現されているところに感銘を受けました。
また、「寝デレラ」という造語もインパクトが強く、「寝」という漢字を「シンデレラ」の「シン」の部分に掛け合わせたところが、上手いと感じました。
・優秀賞 ２作品
値安さか？ いいえ決め手は 寝やすさよ
ニックネーム：いそのっぺ
審査員コメント
本作品は、思わず声に出して読みたくなるような、韻を踏んだ小気味よいリズムの作品です。
近年、物価高で安価な商品に手を出しがちですが、枕の決め手はやはり寝やすさ、自分にしっかり合っているかという部分が大事だと気付かせてくれる素敵な作品だと感じました。
五・七・五の定型にしっかりと乗りつつ、言葉遊びの楽しさと、枕選びの真理をついた内容でしたので優秀賞にノミネートさせていただきました。
エッホエッホ 枕と絵本 抱え来る
ニックネーム：mako
審査員コメント
本作品は、今年皆さまもよく耳にした「エッホエッホ」というフレーズをうまく取り入れた作品です。
我が子が寝る前に絵本の読み聞かせをお願いしに来るさまが五・七・五の文章だけで頭に浮かぶ、とても微笑ましい一句だと思いました。
ただ流行語を含めた句にするのではなく、日常の出来事とかけたことと、親子のぬくもりや安らぎを感じさせる物語として成り立っていたという点が、選考委員会でも高く評価されました。
・特別賞 5作品
安価だが 国宝級の わが枕
ニックネーム：のさっく
審査員コメント
本作品は、今年の流行語大賞にもノミネートされた「国宝」というキーワードを使いながら、安価でも自分にピッタリあった枕をお持ちであることを表現されている素晴らしい一句です。
安価と国宝級（価値が高い）という2つの言葉が対比の表現で用いられている点が特に評価につながりました。
高価な枕が必ずしも自分に合うわけではなく、安価な枕でも自分にとってはぴったり合うということが往々にして起こりえるので、まさに枕と人のマッチングをあらわした素敵な作品だと感じました。
この枕 首が凝るのが ネックだな
ニックネーム：さごじょう
審査員コメント
本作品は、川柳の「言葉遊び（洒落）」を使った一句です。「首（ネック）が凝る」という枕の使い心地への感想と、「それが問題点（ネック）である」というダブルミーニングになっています。
近年、「スマホ首」「ストレートネック」という言葉を耳にする機会が多くなりました。枕の選び方も、首元の寝心地を重視する方が増えてきています。そういった枕の流行と言葉遊びの掛け合わせが評価につながりました。
ウエアより 私まくら派 リカバリー
ニックネーム：風信子
審査員コメント
本作品は、着用することで疲労を回復してくれる流行アイテム「リカバリーウェア」というキーワードを取り入れた一句です。
疲れを癒やすには様々な方法がありますが、個人の生活スタイルや好みによって最適なものは異なります。作者のように自分だけのスタイルを見つけて、健康的な日々を送れるのが理想ですね。
ラーメンの 麺と枕は 硬めがいい
ニックネーム：チュー犬ジョン
審査員コメント
食の好みと寝具の好みをうまく結びつけた作品です。「ラーメンの麺」と「枕」という、一見すると全く無関係な二つの対象を「硬めがいい」という共通の好みに関する表現でつなげた創造性が素敵です。ラーメンと枕の好みが共通する方が世の中にどれくらいいるか気になりますね。
古くても こわくて枕 かえれない
ニックネーム：佐賀埼玉峯秀
審査員コメント
枕を買い替えたいなと思ったとき、多くの方が体験したであろう「新しい枕への不安」を詠んだ川柳です。長年連れ添った枕はもはや単なる寝具ではなく、自身が安心できる場所になっています。古くて買い替え時を迎えていることは知りつつも、「新しい枕に馴染めず眠れなくなること」への不安が勝る。そんな気持ちに共感し、特別賞に選出させていただきました。
以上、「まくら川柳コンテスト2026」の入選作品発表でした。
この度は、まくら川柳へのご応募、誠にありがとうございました。第3回目となる今回は、3,697点もの応募をいただきました。どれも素晴らしい作品ばかりでしたが、その中から8句を選定させていただきました。
まくら株式会社では、来年のまくらの日、抱きまくらの日も続けて川柳コンテストを実施予定です。この度、入選できなかった方や、作品の投稿ができなかった方も、ぜひ次回の川柳コンテストにご参加ください。
なお「まくら川柳コンテスト2026」は、まくら株式会社直営オンラインショップ枕と眠りのおやすみショップ！本店及び楽天市場店で開催中「まくらの日 キャンペーン」との連動企画です。
まくらの日 キャンペーン
https://www.pillow.co.jp/feature/makuranohi/
1月6日は、まくらの日。
まくらの日とは
枕は、質の良い眠りに欠かせない大切なパートナーです。
「まくらの日」は、毎日使っている枕に感謝し、その大切さを見直す日として、まくら株式会社が制定しました。
なぜ1月6日なの？
枕は英語でpillow（ピロー）と呼ぶことから、1をピンの「ピ」と読み、6を「ロー」と読んで、「ピロー」となる1月6日になりました。また、新年が明けてすぐのこの時期、初夢もそろそろ見る頃。
新しい気持ちで「まくら」のことを思い出してくれればという思いも込められています。
まくらの日の目的は？
枕は、毎日毎晩、常に長い時間触れるもので、さらに目鼻口耳という重要器官が揃う顔の近くにある、この世でもっとも身近で、よりよい睡眠には必要不可欠なものです。
枕は、いつでも陰ながら、私たち人間を支え続けてくれています。
そんな縁の下の力持ちである「まくら」に、感謝の気持ちを伝え、またその大切さを見直してほしい、そのきっかけを作るのが「まくらの日」の目的です。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=dmWJG6svWQQ ]
まくらのうた「Max Love」 手賀沼ジュン × まくら株式会社
