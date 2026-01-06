ショーケース、アイドマ・ホールディングスのスキマ時間×在宅ワーク特化型クラウドソーシングサイト「スポットワークス」にオンライン本人確認ツール「ProTech ID Checker」を提供

株式会社ショーケース

企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース（東京都港区、代表取締役社長：平野井順一、証券コード：3909、以下ショーケース）は、株式会社アイドマ・ホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役：三浦陽平、以下アイドマ・ホールディングス）が運営するスキマ時間×在宅ワーク特化型クラウドソーシングサイト「スポットワークス」に、オンライン本人確認（eKYC）ツール「ProTech ID Checker」を提供いたしました。

「ProTech ID Checker」導入の背景

株式会社アイドマ・ホールディングスでは、スキマ時間×在宅ワーク特化型クラウドソーシングサイト「スポットワークス」の提供開始にあたり、オンライン本人確認（eKYC）の導入を検討していました。

同サービスでは、一定数のユーザーがPCからアクセスすると想定されており、スマートフォンを用いて本人確認書類や顔写真を正確に撮影できるよう、スムーズに誘導する仕組みが求められていました。適切な導線を設計できない場合、本人確認の途中でユーザーが離脱してしまうリスクが高まり、ユーザー体験（UX）の低下につながる点が大きな課題となっていました。

本人確認はスポットワークスでの登録情報と顔撮影（セルフィー認証）ならびに本人確認書類の撮影・照合を行うため、撮影精度や操作性が認証品質を左右する重要な要素となります。PCでは内蔵カメラの性能や操作負荷の影響で撮影品質が低下しやすく、スマートフォン撮影へ自然に遷移させることが課題解消の鍵となっていました。

採用の決め手

これらの課題を解決するため、アイドマ・ホールディングスはショーケースのオンライン本人確認サービス「ProTech ID Checker」を採用しました。本サービスを選定した最大の理由は、QRコード表示オプションを既存の業務フローにそのまま組み込める点にあり、導入のしやすさが高く評価されました。

本機能はPC画面に表示されたQRコードをユーザーがスマートフォンで読み取ることで、申込情報を引き継いだまま本人確認を実施できます。これにより、運用フローにおいてデバイス遷移が発生しても同一ユーザーとして認証ができるほか、

● UIデザインの大幅な改修が不要

● システム側の追加開発が不要

● 保守コストが増えない

といったメリットがあります。

リリースまでの期間がタイトな中でも、短期間で本人確認フローの課題を解決できる実装性の高さが評価され、導入の決め手となりました。

◆「QRコード表示オプション」とは

『QRコード表示オプション』は、PCでサービスを利用しているユーザーを、スマートフォンのカメラ撮影へスムーズに誘導しつつ、異なるデバイス間でも同一ユーザーであることを安全に紐づけられる機能です。本人確認（eKYC）では、本人の顔写真や身分証の撮影が必要ですが、PCのカメラでは画質や操作性に課題があるため、ユーザーが手続きを中断してしまうケースがありました。

QRコード表示オプションは、PC画面に表示されるQRコードをスマートフォンで読み取るだけで撮影画面へ即時に遷移。撮影やアップロードはスマートフォンで行い、その結果は自動的にPC側へ連携されます。これにより、ユーザーは異なるデバイスでも同一人物であることが確認され、より正確な本人確認を実現できます。

◆「QRコード表示オプション」の動き

- ユーザーがPCで本人確認を開始- PC画面にQRコードが自動表示される- ユーザーはそのQRコードをスマホで読み取る- スマホ側で撮影・アップロードを実施- 結果は自動でPC側に反映される- 同一人物であることを確認

本機能は既存の画面構成にQRコードを追加するだけで導入できるため、システムの改修を必要としません。また、新たなUI設計や大規模な追加開発も不要なため、短期間での実装が可能です。

アイドマ・ホールディングスは、PCからアクセスしたユーザーには自動でQRコードを表示し、スマートフォンへスムーズに遷移できるよう導線を設計。これにより、PCカメラによる撮影精度の低下や操作の迷いを防ぎ、安定した本人確認を可能にしました。また、ユーザーは画面上の案内に従うだけでスマホ撮影へ切り替えられるため、操作負荷が軽減されます。その結果、本人確認途中での離脱を抑え、完了率の向上につながっています。



ショーケースは今後も「ProTech ID Checker」を通じて企業のセキュリティ強化と業務効率化の両立を支援し、安心・安全なデジタル取引の推進に貢献してまいります。

株式会社アイドマ・ホールディングスとは

株式会社アイドマ・ホールディングスは、「すべての人の夢の実現に貢献する」を経営理念に掲げ、「世界の可能性を広げる」ことをビジョンとしています。少子高齢化や労働人口減少が進むなか、人の力とテクノロジーを掛け合わせることで、社会課題の解決と企業成長の両立を目指しています。

その取り組みの一環として、在宅ワーク特化型求人サイト「ママワークス」をはじめとしたリモートワーク関連サービスを展開し、時間や場所にとらわれない働き方の普及を推進しています。あわせて、在宅ワーカーやデジタル活用を通じて、企業の業務効率化と生産性向上を支援しています。

当社は今後も、多様な人材が活躍できる環境づくりを通じて、企業の持続的な成長に貢献してまいります。

公式サイト：https://www.aidma-hd.jp/

公的個人認証サービス機能を搭載したオンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」

ショーケースが提供するオンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」は、銀行・証券の口座開設や携帯電話契約、古物買取、各種サービスの会員登録など、幅広い場面で本人確認をオンライン完結できる eKYCサービスです。マイナンバーカードのICチップを活用した公的個人認証（JPKI方式）に加え、顔撮影（セルフィー認証）と本人確認書類の照合にも対応しており、スマートフォンやPCブラウザからスムーズに手続きを進められます。

AI判定・生体認証・OCR技術を組み合わせた高精度のチェックにより、申込完了率95％以上を実現。法令準拠の安全性と利便性が評価され、金融・古物商・士業・シェアリングサービスなど、累計350社以上（2025年12月時点）で活用されています。

＜サービスサイト＞

オンライン本人確認/eKYC「ProTech ID Checker」：https://ekyc.showcase-tv.com/

公的認証スーパーアプリ：https://ekyc.showcase-tv.com/mynumber/

自動書類判定「ProTech AI-OCR」：https://ekyc.showcase-tv.com/ai-ocr/

サービスに関するお問い合わせ：https://ekyc.showcase-tv.com/support/

・日経xTECH EXPO AWARD 2019 「セキュリティー賞」受賞

・改正後の「犯罪収益移転防止法」に対応

第６条第１項第1号ホ（顧客などの本人特定事項の確認方法）

・特許取得済

特許第7100334号、特許第7475692号

発明名称：認証装置、認証方法、及びプログラム

特許第7329204号

発明名称：本人確認システム、オペレータ端末及び本人確認システムプログラム

・ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2020：支援業務系ASP・SaaS部門「先進技術賞」受賞

・ASPIC認定サービス（特定個人情報ASP・SaaS情報開示認定）

認定番号：特個 0002-2011

【株式会社アイドマ・ホールディングス 会社概要】

会社名 ：株式会社アイドマ・ホールディングス

本社所在地：東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 5・10F

代表者 ： 代表取締役 三浦 陽平

設立 ：2008 年 12月22日

事業内容 ：営業支援事業、業務支援事業、経営支援事業

URL ：https://www.aidma-hd.jp/

【株式会社ショーケース 会社概要】

代表取締役社長：平野井 順一

所在地：東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル14F

設立：1996年2月1日

上場証券取引所：東京証券取引所 スタンダード市場

証券コード：3909

コーポレートサイト：https://www.showcase-tv.com/

コアバリュー ：「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」

私たちは人が感じる「不」を取り除き「幸せ」に導くお手伝いをしています。

そして、私たちの喜びは、人の期待を超え、感動や満足感を提供するしくみ＝おもてなしテクノロジーで、幸せな人を増やしていくことです。