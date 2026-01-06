NTTセキュリティ・ジャパン、「ビジネスIT 製造セキュリティ」にて講演

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関根 太郎、以下NTTセキュリティ・ジャパン）は、2026年1月21日（水）に開催される、SBクリエイティブ株式会社（ビジネス＋IT）主催イベント「製造セキュリティ」にて「OTセキュリティ」をテーマに講演を行います。

「製造セキュリティ」概要

製造業におけるサイバーリスクは、制御システムの停止やサプライチェーンを通じた侵害など、事業継続や企業価値に直結する経営リスクとして顕在化しています。経産省・IPAの「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」でも、全社的なリスク管理と持続的投資の必要性が強調されており、社会的要請は年々高まっています。

本イベントでは、最新の政策動向を背景に、製造業が取り組むべきセキュリティ対策を経営リスクマネジメントの観点から整理。サプライチェーン全体を見据えたリスク統制、工場システムの強靭化、インシデント対応力の高度化など、持続的な事業運営と信頼確保につながる実践的なアプローチを紹介します。

NTTセキュリティ・ジャパンの講演について

講演視聴方法

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/26_1_64e6b0b27d32a7f296de5cead79250c4.jpg?v=202601061122 ]- 講演日時2026年1月21日（水）14：50～15：20- 講演タイトル事例から考える各業界のガイドライン準拠のためのOTセキュリティ対策- 講演概要サイバー攻撃の増加を受け、OTセキュリティ対応の必要性が推奨から必須へと移行する潮流を、半導体業界と高圧ガス認定の事例をもとに解説。現場で求められる対応策をわかりやすく説明します。- 登壇者NTTセキュリティ・ジャパン株式会社IoT事業部 セキュリティコンサルタント 相場 悠哉

下記のサイト事前登録をお願いします。

＜事前登録サイト(https://www.sbbit.jp/st/eventinfo/87032)＞

NTTセキュリティ・ジャパンについて

NTT グループのセキュリティに関わる高度な人財と研究開発成果、そして20余年以上にわたるサイバー脅威との戦いで磨き続けてきた独自のサイバーインテリジェンスと脅威検知・対応能力を結集した、サイバーセキュリティ専門事業者です。リスク予測から診断、防御、脅威検知、インシデント対応、復旧まで一貫した「プロアクティブサイバーディフェンスサービス」の提供により、お客様・社会を守り、安心・安全なデジタル社会の実現に貢献します。

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

営業本部 マーケティング部

Email: nsj-pr@security.ntt