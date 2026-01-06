【ホテル日航金沢】RED U-35 2025 シルバーエッグ受賞作を味わうBistro La Sora 期間限定ディナー「能登へのオマージュ」を1月7日より提供

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航金沢（所在地：石川県金沢市本町2-15-1、総支配人：吉高 誠）では、ヨーロピアンキュイジーヌ「ラ・プラージュ」にて、2026年1月7日（水）から2月28日（土）までの期間限定で、特別ディナーコース「能登へのオマージュ」 を提供いたします。

RED U-35 2025 シルバーエッグ受賞作「“のと115”と鱈のparallele」

本コースは、能登の豊かな自然が育んだ食材と、生産者への敬意、そして料理人の能登への想いを込めて構成した、期間限定のビストロメニューです。

コースの要となる温前菜には、新時代の若き才能を発掘する、日本最大級の料理人コンペティション

「RED U-35」にて、応募総数511名の中から、一次・二次審査を経て、わずか20名に選出された「2025年シルバーエッグ」に輝いた一皿「“のと115”と鱈のparallele」を据えました。その他の料理にも、能登の海と大地の恵みをふんだんに用いて構成しています。

この一皿を手がけたのは、ホテル日航金沢「ラ・プラージュ」で料理人として腕を振るう佐藤真緒。

佐藤は、「捨てられてしまう素材に、もう一度命を吹き込む」という考えのもと、日本に根づく「もったいない」の精神を料理に映し出し、美味しさとともに、持続可能な未来へとつながる一皿を追求しています。

ヨーロピアンキュイジーヌ「ラ・プラージュ」佐藤 真緒

■素材を余さず味わう、日本の感性を映した「“のと115”と鱈のparallele」

石川県産の鱈のすり身には、干し椎茸の出汁殻や石づきなど、普段は捨てられてしまう部分もあわせて使用。廃棄されがちな素材にも残る旨みを引き出し、味わいに奥行きをもたせています。鱈のアラや干し椎茸、ハーブから取った出汁を白ワインと生クリームでなめらかに仕立てたソースは、椎茸の香りと旨みが際立つ、深みのある味わいです。柚子は皮や種まで丸ごと発酵させてピュレにし、発酵により旨みを引き出す日本の食文化ならではの、やさしい酸味と香りを添えました。米粉で作るパータ・ブリゼには、能登・中能登町「あんがとう農園」のハーブを使用。グルテンフリーにも配慮しながら、生産者の想いと能登の恵みを丁寧に表現しています。料理名の「parallele（フランス語で“並行”を意味）」には、能登の大地と海、二つの恵みを対等に捉え、響き合わせたいという想いが込められています。

■佐藤真緒のコメント

私たちが手にする豊かさの陰で、食材や命への敬意が失われつつある今、日本に根づく「もったいない」の精神は、世界に必要な価値だと考えています。一皿を通してその意識を伝えることが、“食”が誰にとっても当たり前に届く未来につながる。その一歩を料理から描いていきたいと願っています。

Bistro La Sora 期間限定ディナー「能登へのオマージュ」提供概要

【提供期間】2026年1月7日（水）～2月28日（土）

【提供時間】17:30～21:00 L.O.

【提供場所】ホテル日航金沢 ヨーロピアンキュイジーヌ「ラ・プラージュ」（30階）

【料金】一般／\10,000 One Harmony 会員／\9,000

【コース内容】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2213/table/4085_1_1f47bafd8c5715b58780319c0bbe97a6.jpg?v=202601061122 ]

【お問い合わせ・ご予約】

ホテル日航金沢 ヨーロピアンキュイジーヌ「La PLAGE（ラ・プラージュ）」

076-234-1281（受付時間 10:00～21:00）

公式サイトからの予約 :https://www.tablecheck.com/ja/hotel-nikko-kanazawa-laplage/reserve/landing「ラ・プラージュ」トップページ :https://www.hnkanazawa.jp/restaurant/laplage/

※料金には、消費税・サービス料を含みます。

※仕入れの状況により、メニュー内容などが一部変更となる場合があります。

※One Harmonyは、オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテルJALシティでご利用いただける会員プログラムです。ホテルをご利用のたびにポイントがたまるほか、多彩な特典をご用意しております。

ホテル日航金沢について

JR金沢駅兼六園口（東口）より徒歩3分、北陸随一のスケールを誇る地上30階建てのホテル。最上階は高さ130ｍに位置し、金沢市街や日本海、白山連峰を望むことができる。 客室は「NIKKO」「Luxe Style」「Comfort」「金澤STYLISH」の4つのテーマに合わせて作られた全249室、館内にはレストラン＆バー・ラウンジ8店舗のほか、ウエディングや国際会議が可能な計8つの大・小宴会場を備え、おもてなしの心とともに寛ぎの空間と時間を提供。