【b.box＆Lassig】阪急阪神百貨店で始める、入園・入学準備。海外発のキッズアイテム POP UP開催
weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区、https://weskiii.com/pages/corporate）は、阪急阪神百貨店が展開する期間限定POP UP SHOPにおいて、同社が日本で展開するオーストラリア生まれの人気ブランド「b.box（ビーボックス）」および、ドイツ発のライフスタイルブランド「Lassig（レッシグ）」のベビー・キッズアイテムがセレクト展開されることをお知らせいたします。
毎日のランチタイムに活躍するランチボックスやボトルをはじめ、通園・通学やおでかけに欠かせないキッズリュックまで、子どもたちの“毎日”に寄り添うアイテムをラインアップしています。
「自分で持ちたい」「使ってみたい」と感じられるデザインと、親御さんが安心して選べる機能性を兼ね備えたプロダクトを、百貨店の売場にて実際に手に取ってご覧いただけます。
入園・入学準備はもちろん、日々の暮らしを少し心地よくしてくれるアイテムとの出会いを、百貨店の空間でぜひお楽しみください。
親子の毎日に寄り添い、持つことが楽しくなる--
海外発ならではの感性と機能性を備えたキッズアイテムを、この機会にぜひご体感ください。
■POP UP開催概要
開催場所／期間
・阪神梅田本店(6階：リトルアニバーサリー)／1月7日(水)～1月27日(火) ※最終日18時迄
・西宮阪急(4階：ベビーセレクト)／2月4日(水)～2月16日(月) ※最終日17時迄
・博多阪急(7階：マム&ベビーセレクト)／2月18日(水)～3月3日(火) ※最終日18時迄
・神戸阪急(5階：マム&ベビーセレクト)／2月18日(水)～3月31日(火) ※最終日17時迄
・阪急うめだ本店(11階：ベビーズコレクション)／3月11日(水)～3月24日(火) ※最終日18時迄
・千里阪急(5階：ベビー用品売り場)／3月11日(水)～3月31日(火) ※最終日18時迄
営業時間：10:00～20:00（詳細は館HPをご確認ください）
※千里阪急のみ 10:00～19:00
※会期中は阪急阪神スタッフでの対応となります。
POP UP詳細ページ：https://lassig.jp/blogs/news/260106_b-box-lassig-hankyuhanshin-pop-up
■展開商品 ～PICKUP～
●【Lassig】タイニーバックパック
【商品概要】
商品名：タイニーバックパック
カラー：chinchilla／fox／bunny／lion
価格：5,280円（税込）
対象年齢：2歳～
容量：3.5L
サイズ：H24cm×W20cm×D9.5cm
本体重量：140g
素材：100%ポリエステル
★PETA承認のビーガン
商品ページ：https://lassig.jp/products/tinybpaboutfriends
●【Lassig】ミニバックパック＜Happy Prints＞
【商品概要】
商品名：ミニバックパック＜Happy Prints＞
カラー：midnight blue／caramel／light olive
価格：8,965円（税込）
対象年齢：3歳～
容量：6.5L
サイズ：H27cm×W24cm×D15.5cm
本体重量：345g
素材：100%ポリエステル
★PETA承認のビーガン、PFCフリー仕上げ
商品ページ：https://lassig.jp/products/minibphappyprints
●【b.box】スナックボックス
【商品概要】
商品名：スナックボックス
カラー：blush crush／chill out／lemon twist／midnight／spearmint／emerald forest／lilac pop／strawberry shake
価格：1,980円（税込）
対象年齢：3歳～
容量：350ml
サイズ：H105mm×W162mm×D58mm
本体重量：166g
素材：［本体］ポリプロピレン、シリコーン
★BPS、BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。
耐熱温度：［本体・蓋］120℃［蓋］220℃
耐冷温度：［全パーツ］-20℃
商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/snack-box
●【b.box】ステンレスドリンクボトル
【商品概要】
商品名：ステンレスドリンクボトル
カラー：latte／chill out／lemon twist／emerald forest／lilac pop／ocean breeze／strawberry shake
価格：4,290円（税込）
対象年齢：12ヶ月～
保冷：最長8時間／保温：最長6時間
容量：350ml
全体サイズ：H19.9×D8.5×W7.5cm
素材：ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーン
★BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。
商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/drink-bottle
●【b.box】シッピーカップPPSU
【商品概要】
商品名：シッピーカップPPSU
カラー：sage／ocean／blush／latte
価格：3,300円（税込）
対象年齢：6ヶ月～
容量：240ml
サイズ：H15cm×W12cm×D7.5cm
素材：PPSU（ポリフェニルスルホン）、ポリプロピレン、シリコーン、スチールボール
商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/ppsusippycup
※POP UP会場により、展開商品が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■b.box（ビーボックス）について
b.box（ビーボックス）は、2007年にオーストラリアで誕生しました。本国では取扱店舗が2,000店舗を超える人気を誇り、Sippy cup（シッピーカップ）など多彩なお食事アイテムを提供しています。子どもの自立心を応援して自己肯定感を育むと同時に、子育ての問題を解決し親の負担を軽減できるよう配慮された、ビーボックスならではのデザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムが次々と登場しています。近年では、大人も快適に使えるアイテムの展開を広げ、世代を問わず愛されるブランドへと成長。その人気はオーストラリア国内にとどまらず、現在では世界50カ国以上で支持されるグローバルブランドへと進化を遂げています。
b.box公式サイト：https://bboxforkids.jp/
b.box公式Instagram：https://www.instagram.com/bboxforkidsjapan/
■Lassig（レッシグ）について
ドイツ発、家族みんなの毎日を心地よく彩るライフスタイルブランド。
サステナブルな素材選びや環境への配慮を大切にしながら、子どもも大人も使いやすい機能性と、デザイン性を兼ね備えたアイテムを展開しています。
おしゃれで実用的なリュックは、日常づかいはもちろん、通園やお出かけのシーンにもぴったり。“可愛くて安心して長く使えるものを選びたい”というママ・パパたちに選ばれているブランドです。
Lassig公式サイト：https://lassig.jp/
Lassig公式Instagram：https://www.instagram.com/lassig.japan/
