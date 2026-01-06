“夢中な大人”と出会う学びを、すべての子どもたちへ。アーストラベル水戸、つくば市「子どもの新たな体験活動事業」を受託

アーストラベル水戸株式会社

近年、家庭の事情や地域による環境の違いなど、さまざまな要因によって子どもたちの体験機会にばらつきが生まれることが課題として注目されています。

アーストラベル水戸株式会社（所在地：茨城県水戸市、代表取締役：尾崎精彦）は、この課題に向き合う取り組みとして、つくば市が実施する「子どもの新たな体験活動事業」の運営事業者に選定されました。

教育旅行・探究学習で培った知見を活かし、“夢中で生きる大人”と出会う体験機会を提供することで、子どもたちが新しい世界に触れ、視野を広げるきっかけをつくっていきます。

■ 体験機会のばらつきに向き合う、つくば市の新たな試み

子どもたちが経験できる活動の幅には、家庭の事情や地域環境など、さまざまな要因によって違いが生まれています。



つくば市では、こうした状況を踏まえ、生まれ育った環境に左右されることなく、全ての子どもが豊かな体験を享受できるよう、本事業を立ち上げました。



アーストラベル水戸はこの目的に共鳴し、教育旅行・探究学習で培ってきた専門性を活かして事業運営を担います。



本事業では、地域で活躍する大人や企業と関わる時間をつくり、“新しい視点や気づき”を得られる学びの場を提供してまいります。

■事業概要

事業名：つくば市「子どもの新たな体験活動事業」

実施期間：契約日～2026年3月31日（火）

主管課：つくば市こども部こども未来センター

受託企業：アーストラベル水戸株式会社（茨城県水戸市）

■プログラム内容

本事業では、学齢に応じた体験プログラムを通じて、子どもたちが新しい世界に触れる機会を提供します。

小学校低学年向けプログラム

身近な自然や食に触れながら、ものごとへの興味・関心を育てることを目的に、 県内の自然施設や食に関する体験の場を訪れます。地域で働く大人との交流を通じ、知的好奇心を広げます。



小学校高学年向けプログラム

自然環境や地域文化を体験的に学び、協力し合う力を育む内容を実施します。 農業・漁業など、地域産業の現場に触れ、暮らしや環境とのつながりを学べる機会を提供します。



中学生向けプログラム

県内の企業等で働く大人の姿を見学・体験し、「働くことの意味」や「キャリアの入り口」に触れます。 社会と自分のつながりを考えるきっかけとなるプログラムを予定しています。

■本事業のねらい

体験を通して、子どもたちが以下の5つの力を育むことを目指します。

■ アーストラベル水戸株式会社 代表取締役 尾崎精彦 コメント

- 感謝と尊敬の心：周囲の人への思いやりや気づきを育む- 考える力：自然・社会の仕組みを理解し、自分なりに考える姿勢- 挑戦と協働：新しいことへの挑戦、仲間と協力する力- 未来を描く力：働く大人の姿から、自分の将来を考える視点を得る- 地域への誇り：身近な地域への愛着や参加意識を育む

ここ数年、学校行事の現場で「体験の機会」に変化を感じています。



以前は欠席者がほとんどいなかった修学旅行や体験学習でも、最近は少しずつ欠席する生徒が増えてきている印象があります。理由はさまざまですが、“体験を受け取れない”ことは、その後の人生に大きな影響を与えうると考えています。



今回のつくば市との取り組みは、どの子どもたちにも「体験の入口」を開いていくものだと感じています。

ただ遊びや見学を提供するだけではなく、「夢中で生きる大人」と出会う機会を通して、子どもたちが新しい視点や気づきを得られる時間を届けたいと考えています。

プログラムでは、特に“どんな大人と出会うか”にこだわりました。日々の仕事にまっすぐ向き合い、自分の道を切り開こうとしている大人たちとの出会いが、子どもたちが自分なりの未来を思い描くきっかけになると信じています。

【アーストラベル水戸株式会社 概要】

所在地：茨城県水戸市白梅2-6-42 ジャパンビル2F

代表取締役：尾崎 精彦

設立：2019年

事業内容：教育旅行・体験型学習の企画・運営

公式サイト：https://earthtravel2019.com/

note：https://note.com/earthtravel_mito