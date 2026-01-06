2026年新年のご挨拶
CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)より、新年のご挨拶を申し上げます。
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
ZETAは引き続きECをはじめとするコマースのCX向上を取り組みの基盤とし、「ZETA CXシリーズ」「リテールメディア広告」「AIコマースメディア」の各事業においてデータ一元化とCX最適化を通じて相互補完を図り、コマース領域全体の価値創出をめざしてまいります。
本年も新たな価値の提供とともに、高い品質・充実したサポートを続けるべく邁進してまいりますので、今後とも末長くご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。
【公式SNS】
Xアカウント
[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント
[ https://www.facebook.com/zetacom ]
【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】
EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH
[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]
リテールメディア広告エンジン ZETA AD
[ https://zeta.inc/cx/products/za ]
生成AI検索最適化サービス ZETA GEO
[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]
ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG
[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]
レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE
[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]
ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT
[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]
ECキュレーションエンジン ZETA BASKET
[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]
OMO・DXソリューション ZETA CLICK
[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]
レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND
[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]
予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP
[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]
【問合せ先】
製品に関するお問合せ：info@zeta.inc
IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売