2026年新年のご挨拶

写真拡大

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)より、新年のご挨拶を申し上げます。






謹んで新年のお慶びを申し上げます。



旧年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。



ZETAは引き続きECをはじめとするコマースのCX向上を取り組みの基盤とし、「ZETA CXシリーズ」「リテールメディア広告」「AIコマースメディア」の各事業においてデータ一元化とCX最適化を通じて相互補完を図り、コマース領域全体の価値創出をめざしてまいります。



本年も新たな価値の提供とともに、高い品質・充実したサポートを続けるべく邁進してまいりますので、今後とも末長くご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。


【公式SNS】
Xアカウント


[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント


[ https://www.facebook.com/zetacom ]



【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】


EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH


[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]


リテールメディア広告エンジン ZETA AD


[ https://zeta.inc/cx/products/za ]


生成AI検索最適化サービス ZETA GEO


[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]


ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG


[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]


レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE


[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]


ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT


[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]


ECキュレーションエンジン ZETA BASKET


[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]


OMO・DXソリューション ZETA CLICK


[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]


レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND


[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]


予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP


[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]



【問合せ先】


製品に関するお問合せ：info@zeta.inc


IRに関するお問合せ　：ir@zeta.inc



■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売