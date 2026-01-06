GustoDevelopment、徳島大学発スタートアップ「EvoDvo Tech」と業務提携し、本格的な協業を開始

GustoDevelopment株式会社

GustoDevelopment株式会社（本社：栃木県栃木市、代表取締役：藍 光祐、以下「GustoDevelopment」）は、徳島大学発のバイオテック・スタートアップである株式会社EvoDvo Tech（本社：徳島県徳島市、代表取締役：野地 澄晴、以下「EvoDvo Tech」）と、生物の精密育種におけるAI活用および新規事業開発に向けて業務提携し、本格的な協業を開始したことをお知らせいたします。

共同研究開始の背景

気候変動や人口増加に伴い、環境耐性や機能性に優れた新品種の開発（育種）は、食料安全保障およびサステナビリティの観点から急務となっています。しかし、従来の育種手法は経験と勘に頼る部分が大きく、一つの品種開発に10年以上の歳月と巨額のコストを要し、かつ成功率が不確実であるという課題がありました。

本共同研究では、EvoDvo Techが持つアカデミア発の高度な「発生・進化生物学」の知見と、GustoDevelopmentが持つ「AI・データ解析」技術を融合させます。これにより、最適な育種法を高精度に予測し、ラボでの検証からフィールド実装までをシームレスに連携させる「Design-to-Delivery（設計から提供まで）」モデルを構築し、育種プロセスのデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進します。

共同研究の概要

1. AIによる「最適精密育種法のアルゴリズム」の開発

Evo2 (Arc InstituteのDNA言語モデル)に蓄積された膨大な遺伝子発現データに対し、GustoDevelopmentが機械学習モデルを適用。目的とする形質（高収量、特定成分の増加など）を実現するための育種法をAIが予測し、EvoDvo Tech社が生物に対して精密育種を行う研究において、Design-Build-Test-Learnのサイクル回数を大幅に削減します。

2. ハイスループットな高速育種パイプラインの実証

AIの予測に基づき、精密育種技術を用いた実証実験を行います。従来の育種サイクルと比較して、開発期間の劇的な短縮とコスト効率の最大化を目指します。

3. 新規事業開発（SaaS型プラットフォーム）の検討

将来的には、このAI育種システムを外部の種苗会社や食品メーカー、素材開発企業が利用できるプラットフォームとして事業化し、世界の食料・バイオ産業の発展に寄与することを目指します。

各社代表コメント

GustoDevelopment株式会社 代表取締役 藍 光祐

「徳島大学発という確かな技術基盤を持つEvoDvo Tech様と、新たな挑戦ができることを大変嬉しく思います。バイオテクノロジーとAIの融合は、未だかつてないスピードで産業を変革する力を持っています。当社の技術力で研究シーズの社会実装を加速させ、持続可能な未来の実現に貢献してまいります。」

株式会社EvoDvo Tech 代表取締役 野地 澄晴

「私たちは長年、生物の進化と発生のメカニズムを解明する研究に取り組んでまいりました。今回、GustoDevelopment様との連携により、私たちの研究成果に最先端のAI技術が実装されます。これにより『不確実な育種』を『予測可能な精密育種』へと進化させ、革新的な品種を迅速に世に送り出す体制を構築できると確信しています。」

会社概要

■ 株式会社EvoDvo Tech

徳島大学バイオイノベーション研究所を拠点とする、徳島大学発のスタートアップ企業です。

所在地(研究所)：〒779-3233 徳島県名西郡石井町石井字石井2272-2 徳島大学バイオイノベーション研究所 3F

代表者：代表取締役 野地 澄晴

Web：https://evodvotech.com/

事業内容：遺伝子解析、精密育種技術の研究開発、バイオテクノロジー関連事業

■ GustoDevelopment株式会社

所在地：〒328-0053 栃木県栃木市片柳町1-15-32

代表者：代表取締役 藍 光祐

Web：https://www.gustodevelopment.com/

事業内容：AI・システム開発、新規事業開発支援、ブロックチェーン関連事業

