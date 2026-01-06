パナソニック環境エンジニアリングが「製造業カーボンニュートラル展 ‐グリーンファクトリーEXPO‐ 」に出展

パナソニックグループ

パナソニック環境エンジニアリング株式会社（東京本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：小野勝、以下、環境エンジ）は、2026年1月21日（水）から23日（金）まで、東京ビッグサイトで開催される「製造業カーボンニュートラル展 ‐グリーンファクトリーEXPO‐ 」に出展します。

「製造業カーボンニュートラル展 ‐グリーンファクトリーEXPO‐ 」は、日本最大級の製造業向け環境技術展示会で、国内外約1,850社が出展予定です。カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーの実現をテーマに、最新の製品・システム・技術を一堂に集め、製造現場の課題解決と未来のものづくりを提案する専門展示会です。

環境エンジは本展示会において、「ガラス型ペロブスカイト太陽電池」「工場支援サービス」「パナソニック Re廃熱」などを紹介。お客様が抱える課題を解決に繋げる、次世代技術と現実的なソリューションをご提案します。

＜製造業カーボンニュートラル展 ‐グリーンファクトリーEXPO‐ 概要＞

【日時】2026年1月21日（水）～1月23日（金）

【場所】東京ビッグサイト 南展示場1階 南2ホール ※環境エンジブースは「小間番号：S13-6」

【主催】RX JAPAN株式会社

【サイトURL】 https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/about/gfe.html

＜主な展示内容＞

■工場まるごとカーボンニュートラル

複数事業に対応する環境エンジだからこそ、工場全体でのカーボンニュートラル対策やサーキュラーエコノミーのご提案が可能です。個々の高い技術力を生かし、お客様の課題解決に貢献します。

■工場支援サービス

多様な業種で培ったノウハウを活用し、工場全体を包括的に診断します。カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーをはじめ、工場全体の環境課題に対して、環境エンジが得意とする省エネや資源循環のソリューションをご提案します。

■ガラス型ペロブスカイト太陽電池

発電機能と意匠性を兼ね備えた建材一体型太陽電池。これまで発電とは無縁だった窓や壁、バルコニーなどが、電力を生み出す場所へと変わります。今回は特別に、実物展示を予定しています。

■太陽光発電システム

土地や施設を最大限に活用した太陽光発電システムの導入を支援します。屋根だけでなく、壁、通路、駐車場など、環境や条件に応じた最適なご提案を行います。

■Re100ソリューション

工場全体のエネルギー需要と供給を統合的に管理し、最適な連携・制御を実現することで、CO2削減に貢献します。

■GX（グリーントランスフォーメーション）経営コンサル

環境と経済の両立を目指す取り組みを支援します。カーボンニュートラル実現に向け、長期的なロードマップの策定、見える化の提案、エネルギー分析を実施します。

■土壌（ストップロススキーム）

工場拡張、老朽化した拠点の売却、新たな事業用地取得などのプロジェクトでは、「土壌汚染」という見えないリスクがあります。一般的には複数の調査をしてから対策工事費用を試算しますが、ストップロススキームは調査前でも土壌汚染対策に関わるトータルコストを把握でき、事業計画が立てやすくなります。

■水リサイクル

UF膜とRO膜を組み合わせ、工場排水を用途に応じた水質へ再生します。浄水レベルまで処理し、最大80％を再利用可能です。

■ヒートポンプ式汚泥乾燥機

ヒートポンプ技術により、脱水汚泥を効率的に乾燥し、含水率を60～85％から15～50％へ低減します。化石燃料を使わず電力のみで稼働し、省エネ・低コストを実現。有機・無機汚泥に対応し、環境負荷を抑えた持続可能な処理を可能にします。

■金属回収装置（電解凝集）

電解技術で排水中の銅を効率的に回収し、資源循環と環境負荷低減を両立します。薬品を使わず安全に、省エネ・低コストを実現。高純度銅の再利用を可能にし、持続可能な生産プロセスをサポートします。

■Novitek（ノビテク）

シアノバクテリア（藻類）から有用成分を抽出し、植物の成長を促進するバイオスティミュラント剤を開発。多くの作物で効果を確認し、農業の持続可能性向上に貢献していきます。

■ミスト加湿ソリューション

静電気対策としてミスト加湿ソリューションを紹介します。蒸気レスにより電気ボイラー式と比較して約90％の省エネ効果を実現。併せてミストの微細化技術によって生産物や生産設備を濡らさない特長があります。

■分散型エネルギー事業「パナソニック Re廃熱」

今まで見落としていた廃熱を資源に変えます。工場生産プロセスやコージェネから発生する廃熱で冷房ができる吸収式冷凍機を導入することで、さらなる省エネとCO2削減の両立を支援するパナソニックの新しいソリューションです。