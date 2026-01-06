¡Ú1/27¡Ê²Ð¡Ëº©¿Æ²ñ¤¢¤ê¡ÛAI³èÍÑ¤ÈÁÈ¿¥Àß·×¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤ò¶¦Í¡ª¡ÈRevenue¡É¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡ÖSalesZine Day 2026 Winter¡×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒæÆ±Ë¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±±°æ¤«¤ª¤ë¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±Ä¶È¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSalesZine¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë»²²ÃÌµÎÁ¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSalesZine Day 2026 Winter¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¿»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë¡£
¡ÖSalesZine Day 2026 Winter¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://event.shoeisha.jp/slzday/20260127
¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖThink Revenue¡ª¡× »ö¶È¤È±Ä¶È¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë1Æü
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖAI³èÍÑ¡×¤ä¡ÖÁÈ¿¥Àß·×¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼«¼Ò¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë³Æ¼Ò¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¬ÅÐÃÅ¡£ÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢±Ä¶È²þ³×¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤ò¶¦Í¤¹¤ë³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ö¶È¤È±Ä¶È³èÆ°¤òÎÏ¶¯¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤´¾Ò²ð
- ÁÈ¿¥¤ÎÊ¬ÃÇ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡ÖRevOps¡×¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¨¡¨¡°°²½À®¤È¥¥ã¥Ç¥£¤¬¸ì¤ë¡¢ÀïÎ¬¤È¼Â¹Ô¤Î¥ê¥¢¥ë
ÉôÌç´Ö¤ÎÊÉ¤ò²õ¤·¡¢¥Çー¥¿¤È¥×¥í¥»¥¹¤ÇÁÈ¿¥¤òÅý¹ç¤¹¤ë¡¢²¤ÊÆÈ¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¡ÖRevOps¡Ê¥ì¥Ù¥Ë¥åー¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ä¼ÂÁ©¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
¡¦°°²½À®³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥¸¥¿¥ë¶¦ÁÏËÜÉô DXÀïÎ¬¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー ¥êー¥É¥¨¥¥¹¥Ñー¥È ÎëÌÚ ³Ù»á
¡¦¥¥ã¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò ÉôÌç¼¹¹ÔÌò°÷ VP of Marketing »³ÅÄ Íº´ð»á
¡¦¡Ú¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Û¥¨¥ó¥Ï¥ó¥×³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿¥¼¥í¥ï¥ó¥°¥íー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòCRO Àî¾å ¥¨¥ê¥«»á
- AI»þÂå¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¡Ö±Ä¶È´ë²è¡×¤ÎºÇÁ°Àþ¡¡¼ÂÁ©´ë¶È¤«¤é³Ø¤ÖÁÈ¿¥ÊÑ³×¤Î¸°
±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëº£¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤òÆ°¤«¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤¦¡Ö±Ä¶È´ë²è¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£AI³èÍÑ¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
¡¦KDDI³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ó¥¸¥Í¥¹»ö¶ÈËÜÉô ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥óËÜÉô ´ë²èÅý³çÉô ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¼¼Ä¹ ¿¹ ÀéÄá»á
¡¦¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ó¥¸¥Í¥¹´ðÈ×ËÜÉô ¶ÈÌ³´ë²èÉô ÉôÄ¹ »³ËÜ À²¹á»á
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦IS¡¦FS¤Î¿·Ï¢·È¥â¥Ç¥ë¡¡¸ÜµÒµ¯ÅÀ¤Î¡Ö¶¦ÁÏ·¿¡×¥Ç¥Þ¥ó¥É¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÉôÌç´Ö¤ÎÏ¢·È¡£¤³¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡Ö¿·µ¬³«Âó¡×¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¤òÉÁ¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÎ¾¼Ò¤ÎÄ©Àï¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
¡¦ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò ¥«¥¹¥¿¥Þー¥°¥íー¥¹ÀïÎ¬¼¼ Digital Sales Manager ½Å¾¾ Âç²ð»á
¡¦»³ÍÎÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÂè°ì²Ý ²ÝÄ¹ ¾®Ê÷ Íý·Ã»Ò»á
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§SalesZine Day 2026 Winter
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00～18:40¡Ê12:30¼õÉÕ³«»Ï/18:20ºÇ½ª¼õÉÕ¡Ë
¡¡¡¡¡¡º©¿Æ²ñ ¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¦ÃêÁª¡Ê19:00～20:00Í½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§JA¶¦ºÑ¥Ó¥ë ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Ûー¥ë¡Ê¡Ö±ÊÅÄÄ®±Ø¡×4ÈÖ½Ð¸ý ÅÌÊâ2Ê¬¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒæÆ±Ë¼Ò SalesZineÊÔ½¸Éô
¢£±Ä¶È¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSalesZine¡Ê¥»ー¥ë¥¹¥¸¥ó¡Ë¡×
https://saleszine.jp/(https://saleszine.jp/)
2019Ç¯4·î¤Î¥µ¥¤¥È¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢¡Ö¥»ー¥ë¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëSales Tech¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¥Äー¥ë³èÍÑ¤Î»öÎã¡¢±Ä¶È¿Íºà¤Î°éÀ®¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÌµÎÁ¤Î¥¦¥§¥Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£ºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë´ó¹Æ¡¢¶È³¦¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤äÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë±Ä¶È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦·Ð±ÄÁØ¤Î¼èºà¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
