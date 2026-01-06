≪期間限定≫”とろけるキャラメル”と”ショコラの深み”のマリアージュ。【キャラメルゴーストハウス】より、『キャラメルサンドクッキー ショコラ』が新登場！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）が展開する、キャラメル菓子専門店【キャラメルゴーストハウス】より、2026年1月8日(木)『キャラメルサンドクッキー

ショコラ』を期間限定で新発売いたします。

キャラメルオバケが寒空の下、せっせと自慢のクッキーを皆様のもとへお届け。

キャラメルゴーストハウスは、キャラメルオバケと黒猫のメルちゃんが紡ぐ小さな物語。丁寧に煮詰めたキャラメルに紅茶葉※をひとつまみ加え、上品に仕立てたキャラメル菓子がテーブルを彩ります。優しい甘さのなかに宿る幸せなひと時をキャラメルゴーストハウスがお届けいたします。

新登場の『キャラメルサンドクッキー ショコラ』は、丁寧に炊き上げたくちどけの良いキャラメルに、紅茶葉とショコラを加えて、深みのある味わいに仕上た一品。ほんのり塩味がきいたバターが香るココアクッキーでサンドすることで、とろけるキャラメルに、ショコラがやさしく重なり、豊かな余韻をお楽しみいただけます。

パッケージには、雪が降りしきる中、キャラメルオバケと愛猫メルちゃんが皆様のもとへ自慢のクッキーをお届けしている様子が描かれています。色味は、落ち着いた青を基調として、金箔文字を添えることで上品に仕上げており、バレンタインやホワイトデーなどのシーズンギフトにぴったりのアイテムです。期間限定ですので、この機会をお見逃しなく。

◆商品概要

【商品名】キャラメルサンドクッキー ショコラ

【価 格】5枚入 1,296円（税込）

【発売日】2026年1月8日(木)～

【販売店】ラゾーナ川崎プラザ店、NEWoMan新宿店

※期間限定商品につき、なくなり次第終了

◆【キャラメルゴーストハウス】定番商品のご紹介

◇キャラメルサンドクッキー

紅茶葉をくわえ丁寧に炊き上げた品のよいキャラメルを、ほのかな塩味とバター香るクッキーでサンドしました。クッキーのホロっとした食感とともに広がる、キャラメルの人肌でほどける優しい甘さをお楽しみください。

5個入：1,080円(税込)

10個入：2,160円(税込)

◇キャラメルナッツガレット

マカダミアナッツと丁寧に炊き上げたキャラメルを、バター香るサブレ生地で包み込み、さっくりと焼き上げました。

マカダミアナッツの芳ばしい香りが、紅茶葉をくわえたキャラメルの優しい甘さを引き立てます。

5個入：1,350円(税込)

◇キャラメルケーキ

グラサージュをまとわせたキャラメルの甘さ広がるケーキです。

紅茶葉を加えて丁寧に焼き上げた生地はキャラメルのコクとほのかな紅茶の香りが重なり、ひと口ごとに心地よい余韻が広がります。

4個：1,296円(税込)

◇キャラメルブラン

アールグレイ香る真っ白なシャンティを華やかにあしらったキャラメルチョコレートケーキ。2種のクーベルチュールチョコレートで仕立てた贅沢な生地には、イチジクとラムレーズンで心地のよいアクセントを。

口の中でほどけるキャラメルとともに、幸せなひと時をお楽しみください。

1個：1,296円(税込)【冷凍商品】

◆【キャラメルゴーストハウス】ブランドストーリー

静かな森の奥。時を忘れ佇む屋敷。

そこには月の光を纏うよう揺らめくオバケと、

一匹の黒猫が棲みついていたそうな。

芳ばしく甘い薫りを一面に漂わせ、

オバケはただ丁寧にキャラメルを煮詰める。

そして紅茶葉(※)をひとつまみ。

上品な仕立てのキャラメル菓子が、

ひとつまたひとつとテーブルを彩ります。

優しい甘さのなかに宿る幸せなひと時を、

キャラメルゴーストハウスで。

※商品では紅茶葉または紅茶パウダーを使用

◆公式サイト

HP： https://sucreyshopping.jp/caramelghosthouse

Instagram：https://www.instagram.com/caramelghosthouse/?hl=ja

X(旧Twitter)：https://x.com/caramelghostho1

Facebook： https://ja-jp.facebook.com/CaramelGhostHouse/

◆店舗情報

・ラゾーナ川崎プラザ店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ1階

・NEWoMan新宿店

東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿駅構内NEWoMan SHINJUKU内2F

新南改札 ミライナタワー改札 付近

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ