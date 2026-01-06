LE SSERAFIM所属のSOURCE MUSIC、初の男性練習生選抜へ！「SOURCE MUSIC 2026 GLOBAL BOY AUDITION」開催

株式会社HYBE JAPAN- LE SSERAFIMを輩出したレーベルの「制作・育成ノウハウ」を総動員- 世界のどこからでも、2008年以降生まれの男性なら誰でも応募可能- 1月5日から1月25日まで、公式サイトにてオンライン受付を実施

LE SSERAFIM所属のSOURCE MUSICが初となるボーイグループを結成します。本日1月5日より、2008年以降生まれの男性を対象とした「SOURCE MUSIC 2026 GLOBAL BOY AUDITION」をオンラインにて世界同時開催します。

LE SSERAFIM（ルセラフィム）が所属するSOURCE MUSICは、本日1月5日より、同レーベル設立以来初となるボーイグループ結成に向けたグローバルオーディション「SOURCE MUSIC 2026 GLOBAL BOY AUDITION」の応募受付をオンラインにて開始しました。応募期間は1月25日までの約3週間行われます。2008年以降に生まれた男性であれば、国籍を問わず世界中からエントリーが可能です。募集部門はボーカルやダンスに限定せず、個人の魅力を最大限に発揮できるあらゆる形態での応募を募り、次世代を担う新たな才能の発掘を目指します。

SOURCE MUSICは、LE SSERAFIMを世界的なスターグループへと成長させるなど、卓越したプロデュース力を証明してきました。そんな同レーベルが初めて男性練習生を募集するため、高い関心が寄せられることが予想されます。

オーディション公式サイトおよびSNSに公開されたポスターには、オーディション情報を載せた宇宙船が登場し、注目を集めています。これはSOURCE MUSIC初となるボーイグループオーディションを、人類初の宇宙船打ち上げになぞらえて表現したものです。文字とグラフィックの自由な配置は、SOURCE MUSICが目指す「10代の個性と自律性」を直感的に表現しています。

また、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルとオーディション公式SNSにて同時公開される映像には、日常の中で多彩な才能を輝かせる10代の少年たちの姿が映し出されます。彼らの等身大の姿は同世代の共感を呼び、応募者たちの挑戦意欲を刺激する内容となっています。SOURCE MUSICは募集期間中、様々なコンテンツを順次公開し、オーディションの熱気を高めていく予定です。オーディションに関する詳細は、SOURCE MUSIC公式サイト（https://sourcemusic.hybeaudition.com/ja）にて確認できます。ぜひご期待ください。

SOURCE MUSICは、「理由と根拠のある音楽は、聴く人々に感動を与える」という価値と目標を実現するレーベルであり、現在LE SSERAFIM（KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAE）が所属しています。

「SOURCE MUSIC 2026 GLOBAL BOY AUDITION」公式サイト

https://sourcemusic.hybeaudition.com/ja