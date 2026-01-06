レボーン、「香り」を新たなメディアとして社会実装するフェーズへ 4.3億円の資金調達を実施、累計調達額は13.5億円に

株式会社レボーン

においデータの計測・解析、香りの生成を一貫して行うソリューションを提供する株式会社レボーン（本社：東京都中央区、代表取締役：松岡広明、以下「レボーン」）は、このたび4.3億円の資金調達を実施し、創業以来の累計調達額は13.5億円となりました。

本調達を通じてレボーンは、香りを「感じるもの」にとどめず、記録・伝送・再生が可能な新たなメディアとして社会に展開する取り組みを本格化していきます。

資金調達の背景と目的

■実現困難だった香りのメディア化

視覚はカメラとディスプレイ、聴覚はマイクとスピーカーの発展により、映像や音声を記録・再生・活用するメディアとして社会に定着してきました。一方で嗅覚は、人の感情や記憶と強く結びつくため体験や印象に大きな影響を与える感覚であるにもかかわらず、においをデータにすることの難しさがメディア化を阻んでいました。

■レボーン独自のソリューション

レボーンは、独自のにおいセンシングシステムやAI調香システムを開発し、

「記録」→「伝送」→「再生」

まで一気通貫で扱えるプラットフォームを構築。

これまで食品・飲料・化粧品・医療・自動車分野での品質管理や研究・開発、展示やエンターテイメント領域における空間演出など、香りが体験価値の中核を担う分野において、導入実績を積み重ねてきました。

■「香りのプラットフォーム」の拡張

今回の資金調達では、こうした技術検証や導入実証を土台に、香りのプラットフォームを誰もが使える汎用性の高いものに拡張していきます。具体的には、より高精度かつポータブルなにおいセンサーや、あらゆる香りを自動で再生できるデバイスを開発します。

香りが新たなメディアとなって、誰もが日常の中で手軽に楽しめる世界の実現を目指します。

出資者

各出資者からのコメント

- Brand New Retail Initiative Fund 投資事業有限責任組合- Archetype Ventures- 株式会社OKBキャピタル- 株式会社チョープロ

Brand New Retail Initiative Fund 投資事業有限責任組合 無限責任組合員

イノー・アソシエイツ株式会社 代表取締役

池 浩太郎氏

この度、弊社がGPを務めるCVCファンドを通じ、レボーン社の価値創造の支援者として出資を実施いたしました。松岡氏の創造力及びリーダーシップ、優れたチーム力、においを「第3のメディア」として具現化し得る研究開発体制を評価し、既存株主のご理解のもと筆頭株主として参画いたしました。

今後は弊社の経営資源を活用し、映像コンテンツ、イベント演出、家電・室内設備における付加価値創出等、においをメディアとするプラットフォーム構築を支援して参ります。

Archetype Ventures

Managing Partner 福井 俊平氏



「嗅覚」という未踏領域を着実に切り拓くレボーンの挑戦を間近で見てきました。五感のラストフロンティアである「鼻」のデジタル化は、いよいよ次のフェーズへ移ります。

今回、イノー・アソシエイツ様という強力なパートナーへバトンを託し、新たな応援団と共に次のステージへ進めることを大変嬉しく思います。「においの民主化」が世界に大きなインパクトを与えるその日まで、私たちも引き続き全力で支援してまいります。

株式会社OKBキャピタル

アソシエイト 大橋 怜史氏

人間の五感の中で視覚・聴覚等をデジタル技術で代替する流れが進む中、これまで属人的 かつ定性的な解決手法に依存していた「嗅覚（匂い）の課題」を科学的アプローチで解決するレボーンの技術は、新たなソリューションとして大きな価値を持つと感じました。

「匂い」に関するソリューションを求める地域企業との掛け合わせにより、レボーン独自 技術の活用シーンを既存の食品・飲料・化粧品から拡張し、地元企業との連携によるイノベーション創出に繋げていきたいと考えています。

株式会社チョープロ

代表取締役 荒木 健治氏



地元、長崎大学発のベンチャー企業であり、「嗅覚」の見える化（デジタル化）という未開拓の領域に臨むレボーン社の先進性と、その高い技術力に感銘を受け、この度出資をさせていただきました。

レボーン社のAI解析技術は、あらゆる産業に革新をもたらす可能性を秘めています。

本出資を通じて同社のさらなる飛躍を支援させていただくとともに、社会に新たな価値とイノベーションが創出されることを期待しております。

代表取締役コメント

代表取締役 松岡 広明



今回の資金調達を機に、私は香りの可能性をより深く掘り下げ、形にしていくことに改めて向き合っていきたいと考えています。

これからレボーンは「香りのプラットフォーマー」として、人々の感情や体験に寄り添う嗅覚メディアを社会に浸透させます。

世界中の誰にとっても香りが楽しさや癒やしを生む存在になる、いわば、音楽や映像に匹敵する新たな文化の創出に挑戦します。

レボーンのソリューション

レボーンはにおい・香りに関する様々なシステムを全て自社開発し、世界にも類を見ない統合プラットフォームを構築しています。

採用情報

■においセンシングシステム■AI調香システム

レボーンは、香りを新たなメディアとして社会に広げていく挑戦に共に取り組む仲間を募集しています。

採用情報の詳細は下記よりご覧ください。

■採用サイト：https://www.revorn.co.jp/recruit

■応募フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqKBZOuh7b_ijYTEZ1kmulteak6BOI9oN4_x5DEf96hymkhg/viewform

会社概要

会社名：株式会社レボーン

代表者：代表取締役 松岡 広明

本社所在地：東京都中央区新川1丁目25-2 新川STビル2F

設立：2016年12月

URL：https://revorn.co.jp