【発売即重版】精神科医・和田秀樹先生の新刊『体力がない人の仕事の戦略』が発売2週間で重版決定！ 体力に自信がない人のための新しい働き方を提案

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年1月6日に書籍『体力がない人の仕事の戦略』の第2刷重版を実施しました。

本書は、体力不足や体調不安に悩む現代のビジネスパーソンに向けて、精神科医の和田秀樹氏が「無理をしない働き方」を提案した実用書です。発売から全国的に売れ行きがよく、発売わずか2週間弱で第2刷の重版が決定しました。近年増加している若手世代の体力不足問題に対し、認知療法の専門家である著者が、科学的根拠に基づいた35の戦略を紹介しています。

◆関連URL

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411581/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411582/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18392436/

●体力不足に悩む現代ビジネスパーソンの実態

サントリー食品インターナショナルの調査によると、18～34歳の53％が健康や体調の悩みを抱えており、体力不足や体調不良によって仕事のパフォーマンスが30％程度低下していると回答しています。また、日本リカバリー協会の調査では、20代の55.9％、30代の55.7％が高い頻度で疲れを感じているという深刻な状況が明らかになっています。

このような現代の課題に対し、本書では著者の和田秀樹氏が精神科医の視点から「体力がないことは悩みではなく、働き方を見直すきっかけ」として捉え、具体的な解決策を提案。著者は「無理して我慢しない」「限界まで頑張らない」「嫌なことはやらない」という「手抜き三原則」を提唱し、体力に頼らない効率的な働き方を解説しています。

●35の具体的戦略で実現する新しい働き方

本書の特徴は、単なる精神論ではなく、認知療法という科学的手法に基づいていることです。著者は「別の視点を持つ」というアプローチで、「少しでもラクなやり方を探す」考え方を読者に提案しています。これは、ネガティブな思考パターンに固執せず、さまざまな角度から物事を見ることで、感情や行動を柔軟に変化させる方法です。

また、森田療法の「変えられないものは諦めて、変えられるものを変える」という考え方も取り入れ、自分の体力や体質は変えられないが、考え方や働き方は変えられるという実践的な視点を提供しています。

本書では、そのような視点に基づき、体力がない人でも成果を出せる35の戦略を、5つのカテゴリーに分けて紹介しています：

1. 限られたエネルギーの適正配分法

2. 体力を使わずに働く効率化戦略

3. 体調不良を最小限にする予防戦略

4. 仕事をスムーズに進める優先順位の戦略

5. 体力を回復させる休み方の戦略

これらの戦略は、ChatGPTの活用法から、上司との適切な関係構築、効果的な「休み方」まで、現代の忙しいビジネス環境ですぐに役立つ内容となっています。

▼本書にぴったりの方

・いつも疲れていて体調に不安があるビジネスパーソン

・体力不足で仕事のパフォーマンスが上がらないと悩んでいる人

・部下の体調管理に悩む管理職

・効率的な働き方を身につけたい若手社員

▼本書の構成

はじめに あなたは自分の体力や体調に自信がありますか？

第1章 限られた自分のエネルギーをどう使うか？

第2章 なるべく体力を使わずに働く戦略

第3章 体調不良を最小限にする戦略

第4章 仕事をスムーズに進める優先順位の戦略

第5章 体力を回復させる「休み方」の戦略

おわりに 体力ではなく「仕事体力」を身につける

●著者紹介

和田秀樹（わだ・ひでき）

1960年大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、アメリカ・カール・メニンガー精神医学学校国際フェローを経て、現在は和田秀樹こころと体のクリニック院長。幸齢党党首。著書に『感情的にならない本』『70歳が老化の分かれ道』『80歳の壁』『なぜか人生がうまくいく「明るい人」の科学』『なぜか人生がうまくいく「優しい人」の科学』など多数。

●書籍情報

『体力がない人の仕事の戦略』

著者：和田秀樹

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

体裁：四六判 ／ 192ページ ／ 2色刷

ISBN：978-4-295-41158-1

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2025年11月28日

◆関連URL

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411581/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411582/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18392436/

▼リンク一覧（クロスメディアグループ）

株式会社クロスメディア・パブリッシング https://cm-publishing.co.jp/

株式会社クロスメディア・マーケティング https://cm-marketing.jp/

クロスメディアグループ株式会社 https://cm-group.jp/