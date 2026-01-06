公益財団法人辻静雄食文化財団「第17回辻静雄食文化賞」推薦受付開始

辻調理師専門学校

https://tsujishizuo.or.jp/award/

公益財団法人辻静雄食文化財団は、2026年1月6日（火）より、「第17回辻静雄食文化賞」の推薦受付を開始しましたのでお知らせいたします。食分野の教育と研究に生涯を捧げた、辻調グループ創設者・辻静雄の志を受け継ぎ創設された「辻静雄食文化賞」は、今年で17回を迎えます。報道機関の方や「食」に対する高い関心と見識をお持ちの方をはじめ、広く一般の皆様より、「第17回辻静雄食文化賞」の候補作・候補者の推薦を賜りたく、本状にてご案内申し上げます。

「辻静雄食文化賞」とは

我が国の食文化の幅広い領域の活動に注目し、よりよい「食」を目指して目覚しい活躍をし、新しい世界を築き上げた作品、もしくは個人・団体の活動を対象に選考し、これに賞を贈るものです。また特別部門として専門技術者賞を設け、調理や製菓等の現場で活躍する技術者を顕彰します。辻調グループ創立50周年記念事業として2010年に創設。公益財団法人辻静雄食文化財団が主催。

概要

【対象分野】

「人文・社会科学」「自然科学」「文芸・エンターテインメント」「家庭料理」「外食産業・食品産業」「食に関わる社会的活動」「生産者」「専門料理書」の8つの領域と、特別部門（専門技術者賞） に分けて推薦を募集。選考対象期間中に実績のあった作品・人物・団体が対象

＜選考対象期間＞

●第17回辻静雄食文化賞： 2025年1月～2025年12月に発表・刊行された作品、

人物や団体の活動に関しては、受賞前年までの直近5年間

●特別部門（専門技術者賞）： 受賞前年までの直近5年間（現役で活躍の方）

【推薦受付期間】

2026年1月6日（火）～2026年2月5日（木）

【推薦受付サイト】

https://tsujishizuo.or.jp/award/form/

【選考方法】

食文化賞小委員会および専門技術者賞小委員会と、辻静雄食文化賞選考委員会による2段階の選考を行い、受賞作・受賞者を選定

【主催／後援】

公益財団法人辻静雄食文化財団／学校法人辻料理学館 辻調理師専門学校

【昨年度の受賞】

第16回辻静雄食文化賞

＜本賞＞

『「台湾菜」の文化史 国民料理の創造と変遷』

陳玉箴・著／天神裕子・訳／岩間一弘・解説／三元社・刊

＜専門技術者賞＞

前田 尚毅 （サスエ前田魚店店主）

＜本賞に関するお問合せ＞

◎公益財団法人辻静雄食文化財団：小阪 TEL：06-6624-5400