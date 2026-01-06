年に一度の“ご自愛消費”！「～パリ発、チョコレートの祭典～ サロン・デュ・ショコラ 2026」いよいよ開幕

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

世界のトップシェフが集う「～パリ発、チョコレートの祭典～ サロン・デュ・ショコラ 2026」が、いよいよ1月15日(木)に伊勢丹新宿店で開幕。過去最多の153ブランドが集結いたします。

物価高騰による節約志向が続くなか、消費マインドは 「頑張った自分をいたわりたい」 「高くても納得して上質なものを味わいたい」という“ご自愛消費”へと移行しつつあります。ショコラには、そのひとつひとつに素材へのこだわりやシェフたちの哲学など、誕生するまでの膨大なストーリーが隠されています。上質なショコラのストーリーを紐解き、味わう、特別な時間。年に一度の“ご自愛の時間”をご提案いたします。

“ご自愛ショコラ”にふさわしい、目にも美味しい魅惑的なショコラが勢ぞろい

【PART1】1月15日(木)～1月20日(火) [1月20日(火)は午後6時終了]

＜タイスケ エンドウ＞タブレットショコラ フリュイルージュ

＜タイスケ エンドウ＞タブレットショコラ フリュイルージュ（1枚）2,700円【東京限定】

72% ノワールの中にフランボワーズの種入りパートドフリュイを閉じ込め、ドライミックスベリーをちりばめました。香りも豊かな贅沢タブレットです。

＜フョークチョコレート＞ワッフル＆ブラウンチーズ

＜フョークチョコレート＞ワッフル＆ブラウンチーズ（1枚）3,348円【東京限定】

キャラメライズしたホワイトチョコと伝統的なメソッドで作られたブラウンチーズを使用。自社で焼き上げたワッフルやドライ苺をトッピングしました。

【PART2】一般会期：1月26日(月)～1月29日(木) [1月29日(木)は午後6時終了]

＜ショコ オ キャレ＞アソルティマン 27P

＜ショコ オ キャレ＞アソルティマン 27P（27個入）10,800円

2026年のおすすめガナッシュ9種に、ヘーゼルナッツとコリアンダー、クラッシュカシューナッツなどのプラリネ9種、キャラメル&とうもろこしのプラリネなど2層のビークーシュ9種が詰まった豪華な3段BOX。

【PART3】1月31日(土)～2月4日(水)、2月7日(土)～2月15日(日)[2月4日(水)・15日(日)は午後6時終了]

＜ブルーノ ルデルフ＞アソルティモ メゾン（35個入）

＜ブルーノ ルデルフ＞アソルティモ メゾン（35個入）11,340円

多彩なカテゴリーをアソート。新たにアムールオキャラメル3種を加え、異なる食感と風味が楽しいプラリネ8種、なめらかな口どけのガナッシュ8種、デュオキャラメルシリーズから6種、定番人気のオラジェットも！

＜ヴァンサン ゲルレ＞コフレ ペタル（7個入）

＜ヴァンサン ゲルレ＞コフレ ペタル（7個入）3,780円 【東京限定】

フォルムとフレーバーで花を表現した美しいショコラ。ジャスミン&マンゴー、サクラ＆グリオット、ハイビスカス＆シトロンなど7種の味わい。複数産地のカカオをブレンドした華やかなひと箱です。

サクサク、しっとり、とろ～り。食感で巡るショコラの世界

サブレ、ガトー、ケークなど、多様な食感を楽しめるラインナップをご紹介

＜ロンポワン＞バベル

＜ロンポワン＞

バベル（1個）972円

力強く華やかなガナッシュでありながら軽くしっとりしたフォンダンショコラ。フォンダンショコラの概念を変えるひと品です。

＜キャトルエピスチョコレート＞

静岡県産 和栗のマロンパイ（1個）1,925円 【東京限定】

アマゾンカカオで香り付けした静岡県産の栗の渋⽪煮をまるごと使用。アマゾンカカオのアイスと一緒にお召しあがりください。

＜キャトルエピスチョコレート＞静岡県産 和栗のマロンパイ

＜トゥルビヨン バイ ヤン ブリス＞サブレ クール

＜トゥルビヨン バイ ヤン ブリス＞

サブレ クール（5個入）4,644円

サブレの上にイチゴ風味のガナッシュをのせた⾚いハートとレッドベリーティーのガナッシュをのせたピンクのハートがキュート。赤いハートは新作です。

＜カンタン・バイィ＞

ケーク カカウエット（1本）5,832円

ピーナッツ風味の生地にピーナッツのプラリネをのせ、キャラメリゼしたクラッシュピーナッツとブロンドでコーティング。

＜カンタン・バイィ＞ケーク カカウエット

＜リブチョコレート＞エッフェル

＜リブチョコレート＞

エッフェル（3個入）2,592円

エッフェル塔をイメージしたコーンの中にミルク、スイート、ベリーのホイップクリームをそれぞれイン。アーモンドの香りとチョコ感が広がります。

＜ローラン ル ダニエル＞

トリスケル（1⽸）5,292円【東京限定】

柔らかな口どけのジャンドゥージャプラリネをチョコレートで包み、ほのかな塩味のサブレを合わせました。味わいはビターとブロンドの2種。3つの渦を組み合わせた幸運のシンボル「トリスケル」が刻印されています。

＜ローラン ル ダニエル＞トリスケル＜ヨシノリ・アサミ＞パフェ フォレノワール

＜ヨシノリ・アサミ＞

パフェ フォレノワール（1杯）1,320円 【東京限定】

華やかなトッピングが目を惹くパフェ。

ビターチョコアイスとクランベリーなどのアイスの上にアマレナチェリーを添えて。

＜イクアリー＞

出店期間：2月7日(土) ～2月15日 (日)

ホットクレープ・ショコラ（1個）各2,200円 【東京限定】

フランス製発酵バターとたっぷりのチョコレートをまぶし、4種の限定フレーバーの中からトッピング。チョコレートもフレーバーに合わせてセレクト。

お食事だってお任せ！さまざまなカカオの魅力

＜イクアリー＞ホットクレープ・ショコラ

カカオの味わいの広がりを堪能

＜ドン ブラボー＞×＜クレイジー ブラボー＞フレッシュトマトのカカオマルゲリータ

＜ドン ブラボー＞×＜クレイジー ブラボー＞フレッシュトマトのカカオマルゲリータ（1⽫）3,520円 【東京限定】

〈カカオハンターズ〉のトゥマコのカカオニブを使ったピクルス液で漬け込んだミニトマト、砕いたトゥマコのチョコ、バジルとモッツァレラチーズ、グラナパダーノチーズをのせました。

＜アマゾンカカオ＞アマゾンカカオフォー

＜アマゾンカカオ＞アマゾンカカオフォー（1人前）2,970円 【東京限定】

鶏のスープにココナッツミルクを加え、国産牛と国産豚の煮込みやナッツなどをトッピング。最後にカカオペーストを削りかけて完成。スープにカカオが溶けだして徐々にコクが加わります。

＜ル・ジャルダン＞ トリュフ鴨 カカオニブのペースト ジュドキャナール

＜ル・ジャルダン＞ 出店期間：1月31日(土)～2月4日(水)

トリュフ鴨 カカオニブのペースト ジュドキャナール（1⽫）4,950円 【東京限定】

京都・七谷鴨の胸肉にトリュフを挟み込み、⽪は香ばしく中は柔らかくロゼ⾊に焼き上げました。カカオニブの心地よい苦みと濃厚なソースが絡みます。

東京会場 伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

PART1：2026年1月15日(木)～1月20日(火) [1月20日(火)は午後6時終了]

PART2：2026年1月24日(土)～1月29日(木) [1月29日(木)は午後6時終了]

※1月24日(土)・25日(日)の2日間は、終日エムアイカード会員さま特別ご招待日です。

PART3：2026年1月31日(土)～2月4日(水)、2月7日(土)～2月15日(日)[2月4日(水)・15日(日)は午後6時終了]

※1月21日(水)～23日(金)、30日(金)、2月5日(木)は、本館6階 催物場は閉場となります。

※2月6日(金)はイベント開催のため、全館休業とさせていただきます。

※会期中の開店(午前10時)から午前11時頃までのご入場は、エムアイカード会員さまの優先入場（「Pass Market」による抽選方式での事前予約制）とさせていただきます。（受付は終了しております）

※入場案内の詳細など、詳しい情報は「サロン・デュ・ショコラ 2026 情報ページ」をご覧ください。

https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/salon_du_chocolat_f

サロン・デュ・ショコラSNS公式アカウント

Instagram：https://www.instagram.com/salonduchocolat_jp/

X：https://x.com/sdc_sns

その他の開催店舗情報

※諸般の事情により、営業日・営業時間、予定しておりましたイベントなどが変更・中止になる場合がございます。必ず事前にホームページを確認してからご来店ください。

丸井今井札幌本店

エムアイカード会員さま特別ご招待日：2026年1月28日(水) 午前10時30分～午後7時30分

一般会期：2026年1月29日(木)～2月15日(日) 午前10時30分～午後7時30分 [最終日午後5時終了]

会場：丸井今井札幌本店 大通館9階 催事場

仙台三越

エムアイカード会員さま特別ご招待日：2026年1月28日(水) 午前10時～午後7時

一般会期：2026年1月29日(木)～2月15日(日) 午前10時～午後7時 [最終日午後6時終了]

会場：仙台三越 本館7階 ホール

ジェイアール京都伊勢丹

PART1：2026年1月20日(火)～2月2日(月) 午前10時～午後8時 [最終日午後6時終了]

エムアイカード会員さま 特別ご招待日：2026年1月23日(金) 正午～午後8時

PART2：2026年2月3日(火)～2月15日(日) 午前10時～午後8時 [最終日午後6時終了]

会場：ジェイアール京都伊勢丹 10階 催物場

広島三越

エムアイカード会員さま 特別ご招待会：2026年1月29日(木) 午前10時30分～午後6時

一般会期：2026年1月30日(金)～2月3日(火) 午前10時30分～午後7時30分 [最終日は午後7時終了]

会場：広島三越 1階ステージ

岩田屋本店

第一弾

エムアイカード会員さま 特別ご招待日：2026年1月23日(金) 午後2時～午後7時

一般会期：2026年1月24日(土)～1月29日(木) 午前10時～午後7時 [最終日午後6時終了]

第二弾

一般会期：2026年1月30日(金)～2月4日(水) 午前10時～午後7時 [最終日午後6時終了]

第三弾

一般会期：2026年2月5日(木)～2月15日(日) 午前10時～午後7時 [最終日午後5時終了]

会場：岩田屋本店 本館7階 大催事場

※価格はすべて税込です。

※画像は一部イメージです。

※一部の商品には、お一人さまにつきご購入いただける限定点数がございます。

※都合により、商品の内容・素材・デザイン・価格・原材料・生産地が変更になる場合がございます。

※諸般の事情により予告なく変更または中止させていただく場合がございます。予めご了承ください。