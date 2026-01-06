【ビッグボーイ】脂のりが良く肉厚なサーモンをご堪能あれ！ビッグボーイ「サーモングリルフェア」開催

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社ビッグボーイジャパン（代表取締役社長：平山 賢太郎 本社：東京都港区）が展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、1月8日（木）より肉厚なアトランティックサーモンのグリルをご堪能いただける「サーモングリルフェア」を開催します。

本フェアでは、脂のりの良いアトランティックサーモンを使用した「サーモングリル」を、ビッグボーイの看板メニュー「直火焼き大俵ハンバーグ」や「手ごねハンバーグ」とともにお楽しみいただけます。「サーモングリル」は、表面は300°Cの直火で、中はオーブンでじっくり焼き上げることで、ふっくらとした食感に仕上げました。別添えで提供する特製ソースを合わせると、バターや卵などの濃厚な味わいと、ハーブの爽やかな香りが、脂ののったサーモンの旨みを引き立てます。特製ソースは、焼き野菜とも相性が良いため、野菜をソースにディップしてお召し上がりいただくのもおすすめです。

また、「サーモングリル」は単品でもご注文いただけるため、お好きなメニューとの組み合わせや、お酒のお供としてもおすすめです。

ぜひこの機会にお近くの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で、「サーモングリルフェア」をお楽しみください。

※ 169店舗で販売予定です。（1月6日時点）

※ ビッグボーイダイニング早稲田店では価格が一部異なります。

■商品概要

サーモングリル＆大俵ハンバーグ

付け合わせ焼き野菜

※写真の大俵ハンバーグは200gです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97263/table/888_1_384322b8744bb07f3c9ca4bc231f6d00.jpg?v=202601060252 ]

サーモングリル＆手ごねハンバーグ150g

付け合わせ焼き野菜

1,540円（税込1,694円）

サーモングリル＆グリルチキン200g

付け合わせ焼き野菜

1,580円（税込1,738円）

サーモングリルのトリプルグリル

付け合わせ焼き野菜

(手ごねハンバーグ100g、グリルチキン100g)

1,780円（税込1,958円）

サーモングリル 単品

１枚：690円（税込759円）

２枚：1,290円（税込1,419円）

※写真のサーモングリルは1枚です。

■期間限定でテイクアウトでも販売！

サーモングリル＆手ごねハンバーグ弁当

1,290円（税込）

サーモングリル＆グリルチキン弁当

1,290円（税込）

サーモングリル＆牡蠣フライ弁当

1,090円（税込）