【ビッグボーイ】脂のりが良く肉厚なサーモンをご堪能あれ！ビッグボーイ「サーモングリルフェア」開催
本フェアでは、脂のりの良いアトランティックサーモンを使用した「サーモングリル」を、ビッグボーイの看板メニュー「直火焼き大俵ハンバーグ」や「手ごねハンバーグ」とともにお楽しみいただけます。「サーモングリル」は、表面は300°Cの直火で、中はオーブンでじっくり焼き上げることで、ふっくらとした食感に仕上げました。別添えで提供する特製ソースを合わせると、バターや卵などの濃厚な味わいと、ハーブの爽やかな香りが、脂ののったサーモンの旨みを引き立てます。特製ソースは、焼き野菜とも相性が良いため、野菜をソースにディップしてお召し上がりいただくのもおすすめです。
また、「サーモングリル」は単品でもご注文いただけるため、お好きなメニューとの組み合わせや、お酒のお供としてもおすすめです。
ぜひこの機会にお近くの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で、「サーモングリルフェア」をお楽しみください。
※ 169店舗で販売予定です。（1月6日時点）
※ ビッグボーイダイニング早稲田店では価格が一部異なります。
■商品概要
サーモングリル＆大俵ハンバーグ
付け合わせ焼き野菜
※写真の大俵ハンバーグは200gです。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/97263/table/888_1_384322b8744bb07f3c9ca4bc231f6d00.jpg?v=202601060252 ]
サーモングリル＆手ごねハンバーグ150g
付け合わせ焼き野菜
1,540円（税込1,694円）
サーモングリル＆グリルチキン200g
付け合わせ焼き野菜
1,580円（税込1,738円）
サーモングリルのトリプルグリル
付け合わせ焼き野菜
(手ごねハンバーグ100g、グリルチキン100g)
1,780円（税込1,958円）
サーモングリル 単品
１枚：690円（税込759円）
２枚：1,290円（税込1,419円）
※写真のサーモングリルは1枚です。
■期間限定でテイクアウトでも販売！
サーモングリル＆手ごねハンバーグ弁当
1,290円（税込）
サーモングリル＆グリルチキン弁当
1,290円（税込）
サーモングリル＆牡蠣フライ弁当
1,090円（税込）