2024Ç¯JNTO¹ñºÝ²ñµÄÅý·×¡¡²£ÉÍ»Ô¤Ï¹ñºÝ²ñµÄ»²²Ã¼ÔÁí¿ô¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¹ñÆâ£±°Ì¡ª
²£ÉÍ»Ô
¡ã»²¹Í¡ä2024Ç¯¹ñºÝ²ñµÄÅý·×
2024Ç¯¹ñºÝ²ñµÄÅý·×¤Ë¤ª¤±¤ëÅÔ»ÔÊÌ¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ï»²²Ã¼ÔÁí¿ô¤¬21.3Ëü¿Í¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¹ñÆâ£±°Ì¡¢¤Þ¤¿¡¢³«ºÅ·ï¿ô¤Ï103·ï(¹ñÆâ£´°Ì)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅý·×¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊJNTO¡Ë¤¬Ç¯¤Ë£±²ó¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¤Î³µÍ×¤òÇÄ°®¤¹¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤·¡¢È¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢²£ÉÍ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤äËÜ»ÔMICE»Üºö¤ÎÃæ³Ë»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤ÃæÂç·¿¤Î²ñµÄ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤ÎÍ¶Ã×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãJNTO¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Î´ð½à¡ä
£±.¼çºÅ¼Ô¡§¹ñºÝµ¡´Ø¡¦¹ñºÝÃÄÂÎËô¤Ï¹ñ²Èµ¡´Ø¡¦¹ñÆâÃÄÂÎ¡¡£².»²²Ã¼ÔÁí¿ô¡§50¿Í°Ê¾å
£³.»²²Ã¹ñ¿ô¡§ÆüËÜ¤ò´Þ¤à£³µï½»¹ñ¡¦ÃÏ°è°Ê¾å¡¡£´.³«ºÅ´ü´Ö¡§£±Æü°Ê¾å
¡Ò2026Ç¯¤Ë²£ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¼ç¤Ê¹ñºÝ²ñµÄ¡Ó
¹ñºÝ²ñµÄ¡¡ÅÔ»ÔÊÌ³«ºÅ¾õ¶·¿ä°Ü
¡Ê£±¡Ë»²²Ã¼ÔÁí¿ô
¡Ê£²¡Ë·ï¿ô