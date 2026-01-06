アドエビス、マーケティングの最前線を“実践者のリアルな声”で深掘るオンラインカンファレンス「Data Driven Marketing 2026」を1月14日（水）～16日（金）に開催

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進）が提供する広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」は、マーケティングの最前線で成果を生み出す実践者が集結するオンラインカンファレンス「Data Driven Marketing 2026」を、2026年1月14日（水）～16日（金）の3日間にわたり開催することをお知らせします。

本カンファレンスでは、Meta、LINEヤフー、TikTok for Businessをはじめ、プラットフォーマーや事業会社、広告代理店などマーケティング領域を代表する全31社が登壇します。

Data Driven Marketing 2026 ～データで判断が動く。未来が動く。～

特設サイト：https://go.ebis.ne.jp/data_driven_marketing_2026/(https://go.ebis.ne.jp/data_driven_marketing_2026/?argument=xZuM6q2X&dmai=a693bba478d610)

本カンファレンスの特長｜3日間それぞれ異なるテーマで、マーケティングの“次の一手”を見つける

AIの進化やCookie規制、顧客接点の多様化により、マーケティングを取り巻く環境は急速に変化しています。本カンファレンスでは、マーケティングの現場で実践を重ねてきた31社が登壇し、独自性・信頼性・実践性の観点から、データをどのように読み解き、意思決定し、成果につなげているのかを共有します。

さらに、日ごとに異なるテーマを設定し、DAY1「実践」では今すぐ使える打ち手を、DAY2「トレンド」では次に備える視点を、DAY3「未来」では中長期で勝ち続けるための戦略や組織づくりを扱います。短期の改善から中長期の意思決定まで、マーケティングを立体的にアップデートできる構成です。

開催概要

イベント名：Data Driven Marketing 2026 ～データで判断が動く。未来が動く。～

日時：2026年1月14日（水）～1月16日（金）10:00～15:30

参加費：無料（事前登録制）

開催形式：オンライン開催 ※お申込みいただいた方に、各日程の視聴用URLをメールにてお送りします

お申込み：https://go.ebis.ne.jp/data_driven_marketing_2026/(https://go.ebis.ne.jp/data_driven_marketing_2026/?argument=xZuM6q2X&dmai=a693bba478d610)

主催：株式会社イルグルム

プログラム

【 DAY1｜実践 】 2026年1月14日（水）10:00-15:30

10:00-10:15 OPENING

10:20-11:00 SESSION 01｜基調講演

消費者の"無関心"に挑むための未顧客戦略とCEP活用

村山 幹朗 氏（株式会社コレクシア／一般社団法人日本エビデンスベーストマーケティング研究機構）

11:10-11:50 SESSION 02

なぜ、CPA改善が"無理ゲー化"しているのか？

プロが語る「アルゴリズム攻略」と「成果を生み出す改善ロジック」

廣 遥馬（株式会社イルグルム）／里村 仁士 氏（ブルースクレイ・ジャパン株式会社）

12:00-12:40 SESSION 03

変化するマーケティングの本質

"成果を出せる人"が身につけているマーケ思考とは

岡部 勇介 氏（株式会社デジタリフト）／佃 雅博 氏（KURO HOLDINGS株式会社）

13:00-13:40 SESSION 04

広告の投資対効果の悪化を防ぐ。

現状を打破する、広告運用/改善の次の一手

瀧沢 貴浩 氏（株式会社キーワードマーケティング）／久木 紅奈 氏（株式会社マイクロアド）

13:50-14:30 SESSION 05

"勘と経験"を超えるクリエイティブ最適化

データで導く勝ちパターンの仕組みづくり

山本 亮介 氏（株式会社じげん）／山本 隆平 氏（株式会社IMAGICA IRIS）

14:40-15:20 SESSION 06

広告は邪魔者？TikTokで始める広告エンターテインメント

幸地 翼 氏（TikTok for Business Japan）

15:20-15:30 CLOSING

【 DAY2｜トレンド 】 2026年1月15日（木）10:00-15:30

10:00-10:15 OPENING

10:20-11:00 SESSION 01

2026年のEC成長を左右する

購買導線と運営体制のアップデート戦略

杉村 理 氏（株式会社TeN）／前川 大介 氏（株式会社DGフィナンシャルテクノロジー）

11:10-11:50 SESSION 02

人が決める広告から、AIが学ぶ広告へ-広告運用の新常識

内海 瑠菜 氏（Meta日本法人Facebook Japan合同会社）

12:00-12:40 SESSION 03

生成AI活用の最前線

AIファーストな"戦略"と"環境づくり"

松澤 文子 氏（株式会社オプト）／櫛島 寛生 氏（株式会社みらいワークス）

13:00-13:40 SESSION 04

"検索される"から"選ばれる"へ。

AI時代の強いコンテンツ戦略の作り方

石田 茉莉子 氏（株式会社ファン・マーケティング）／金子 光 氏（ナイル株式会社）

13:50-14:30 SESSION 05

売れて、愛されるブランドマーケティングの新潮流

"広告っぽくない"インフルエンサー施策

高野 修平 氏（株式会社トライバルメディアハウス）／前沢 力 氏（株式会社エブリー）

14:40-15:20 SESSION 06

顧客の"なぜ"を解き明かす

調査データ×行動心理から導くインサイト発掘法

藤井 麻衣 氏（株式会社クロス・マーケティング）／畠山 遼 氏（株式会社プラスアルファ・コンサルティング）

15:20-15:30 CLOSING

【 DAY3｜未来 】 2026年1月16日（金）10:00-15:30

10:00-10:15 OPENING

10:20-11:00 SESSION 01

ビッグデータカンパニーのデータ活用の変遷に見るマーケティングの変化

宮村 壮 氏（LINEヤフー株式会社）

11:10-11:50 SESSION 02

"変化を前提に設計する"

不確実性に強いマーケティング戦略

齊藤 美和子 氏（株式会社電通コンサルティング）／松本 健太郎 氏（株式会社EVERRISE）

12:00-12:40 SESSION 03

"売る"から"つながる"へ

顧客体験が利益を生む時代のCX戦略

鈴木 沙英 氏（株式会社クレッシェンド・ラボ）／芳田 佳奈 氏（コミューン株式会社）



13:00-13:40 SESSION 04

AI時代の企業の競争優位を築く

-マーケティングの役割を変革せよ-

黒澤 友貴 氏（株式会社なぞる）／廣 遥馬（株式会社イルグルム）

13:50-14:30 SESSION 05

マーケティング組織を強くするAI活用。

最小の労力で最大の効果を出す手法

小畑 匡平 氏（株式会社Digital Arrow Partners（TWOSTONE&Sonsグループ））／木村 翼 氏（株式会社パンハウス）

14:40-15:20 SESSION 06

選ばれるブランドはOMOで差がつく

体験統合がもたらす新しい成長モデル

内門 智弥 氏（株式会社ナビタイムジャパン）／小畑 陽一 氏（株式会社UNCOVER TRUTH）

15:20-15:30 CLOSING

「アドエビス」について

アドエビスは、高精度なデータで意思決定を支える広告効果測定プラットフォームです。 ユーザーのプライバシーにも配慮した計測データと、その分析・活用を通して企業がすすむべき未来を示します。

https://www.ebis.ne.jp/

IR情報

【2025年9月期通期】連結売上高135％成長・コマースAI事業が牽引！

・決算説明の動画および資料

https://yrglm.co.jp/ir/latest_results/

株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

URL: https://www.yrglm.co.jp/