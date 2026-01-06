株式会社ソニー・グローバルエデュケーションの「LOGIQ LABO(R)」理数教材が株式会社ミキハウスアンド小学館プロダクションが運営する幼児教室「ミキハウス キッズパル」の新カリキュラムに採用

株式会社ソニー・グローバルエデュケーション

株式会社ソニー・グローバルエデュケーション（代表取締役社長：加藤直樹）のデジタル教材「LOGIQ LABO(R)」（ロジックラボ）が、株式会社ミキハウス小学館プロダクション（代表取締役社長：松井聡）が全国の百貨店で展開する幼児教室ミキハウス キッズパルの「思考力楽習プログラム with LOGIQ LABO」に採用されました。

2026年4月より実施されるキッズパルのサービスリニューアルにおいて、変化の激しいこれからの時代を生き抜くために必要な「考える力」を養う「思考力楽習プログラム」がカリキュラムとして設けられます(※)。キッズパルの授業カリキュラムにあわせたLOGIQ LABOのカスタマイズを行い、「言葉」「数」「形」の基礎的な力はもちろん筋道を立てて論理的に考える力を養います。

(※年少以上クラス)

さらに、年中・年長クラスでは、教室で学んだ内容を、家庭で復習し、さらに深め楽しく発展させるために、小学生までの先取り教材を準備しました。AIがお子様一人ひとりの正答率や解答時間をリアルタイムで分析し、難易度を自動調整することで、苦手部分の克服から応用力の育成、家庭学習の習慣付けまで効率的にサポートします。

問題例：

本カリキュラムは、キッズパルを運営する株式会社ミキハウスアンド小学館プロダクションが掲げる「楽しく学んで、楽しく身につく」教育理念に、ソニー・グローバルエデュケーションが「LOGIQ LABO」のコンテンツ開発やAIの活用で培ってきた「自分で考える力」を育むための知見を融合したものです。一人一人のお子様が楽しく、継続的に将来に役立つ「考える力」を育んでいくことを目指します。

ソニー・グローバルエデュケーションは今回のカリキュラム提供を通じて、主体的に学び、答えがひとつではないこれからの時代において、テクノロジーと共に成長し、自ら考え、答えを創り出せる人材の育成に貢献していきます。

