【新年所感】2026年の幕開けに語る、社会貢献の二つのテーマと三つの挑戦

フードテクノエンジニアリング株式会社

フードテクノエンジニアリング株式会社（本社：大阪市西淀川区佃、代表取締役社長：野田憲司）より、新年のご挨拶を申し上げます。

◆2025年を振り返って

当社は、昨年食品工場、物流センターの冷熱設備を中心としたエンジニアリング事業を軸としておりますが、新たなステージとして4つの方向性を示し、「挑戦と改革」のスローガンを掲げました。１.フリーザーの進化、高湿度冷蔵庫での物流改革、２.EMS事業による環境への取組・省エネ・BCP対策、３.FA事業による食品工場のロボット等による合理化、４.海外事業部の海外グループ会社との連携強化による進化、それぞれの方向性で地盤が固まった1年でありましたが、継続してより強固にしたいと思います。また、9年前から新卒採用に力を入れてきましたが、日々の仕事ぶりを見ていると若手の成長を感じる1年でした。

◆新年ご挨拶

新しい一年のスタートにあたり、弊社代表取締役社長・野田が今年の抱負をお話しします。社会に向き合ううえで重要と考える二つの大きなテーマ、そしてフードテクノエンジニアリングが取り組む三つの課題について丁寧に語ります。本年も挑戦を続けてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-dO3y7rJ-r4 ]

◆こちらも併せてご覧ください。

野田社長×渡辺真理さんが、FTE成長の根幹となっている哲学を語ります【対談動画公開】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000124729.html

▼フードテクノエンジニアリング株式会社

食品工場や低温物流センターにおける冷却設備を中心とする「食」に特化したトータルエンジニアリング会社として設計・施工・運営・アフターサービスまで、一貫して行っております。

「自分で考え、自ら行動する」をモットーに、オンリーワンの技術で常に挑戦し、お客様はもちろん社会・地球環境に貢献いたします。

本社所在地：大阪市西淀川区佃5-9-5

代表者：代表取締役社長 野田憲司

代表取締役副社長 王暁霞

設立：1999年8月

HP：https://foodtechno-eng.co.jp/

▼本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：フードテクノエンジニアリング株式会社 営業本部 本社営業部 広報担当

TEL：06-6474-3920

Mail：eigyo_pressjpn@foodtechno-eng.co.jp