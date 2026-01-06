農業と俳優の二刀流・工藤阿須加さんが昨年に続き出演！「日本農業新聞電子版」の新TVCMを公開

株式会社日本農業新聞

国内唯一の日刊農業専門紙を発行する株式会社日本農業新聞（東京都台東区、代表取締役社長：田宮和史郎）は、前作に引き続き、同社のアンバサダーを務める農家で俳優の工藤阿須加さんが出演する新TVCM『食と農を未来へつなぐ』篇を、2026年1月7日（水）より全国（一部地域を除く）で放映します。

いま日本農業新聞は、持続可能な食や農を実現するため、新聞や電子版を通じた情報発信を中心としつつも、さまざまな人たちと連携したコンソーシアム（共同組織）の運営等を通じた農業の課題解決にも挑戦しています。

ＣＭの舞台は兵庫県豊岡市。そこは、国内で一度絶滅したコウノトリを、ＪＡや生産者、自治体、地域住民などと連携して復活させ、20年以上にわたりコウノトリと共生する米づくりに取り組んでいる地域です。ＣＭには、そうした豊岡市を舞台にすることで、日本農業新聞がこれからも日本の食と農を未来へつないでいく、というメッセージが込められています。

■CM本編の内容

CM本編は、明治期に創設された登録有形文化財で、大ヒット映画『国宝』のロケ地となった 「出石永楽館」 から幕を開けます。工藤さんが、緞帳（どんちょう）に描かれたコウノトリを見つめた先には、豊岡の地で取り組まれてきた『コウノトリ育む農法』がありました。農薬や化学肥料の使用をできる限り抑え、生き物と共生する栽培によってコウノトリが再び空を舞うようになったこの取り組みを通して、持続可能な食と農のあり方を問いかけます。

そして場面は、黄金色の稲穂が揺れる豊岡市の田んぼへと移り変わります。工藤さんは実際に現地を訪問し、地元農家や子どもたちとともに、コウノトリ育む農法で育てたお米の収穫に汗を流します。現地で作られたお米を使ったおにぎりをみんなで食べたり、地元農家の人たちと語り合ったりする中で、農業を応援する輪が着実に広がっていることを実感した工藤さんは、カメラに向かって 「一緒にやろうよ！」 と力強く呼びかけます。

■CMメイキングの内容

メイキング映像では、「コウノトリ育む農法」で作られたおにぎりを食べるシーン等を収録しています。おにぎりのおいしさに、工藤さんがたまらず「最高です」とおかわりする微笑ましい様子も捉えています。工藤さんが、この農法に取り組む農家さんにインタビューし、共生や持続可能な農業の未来について真剣に語る姿にもご注目ください（以下に一部抜粋）。

Q 自然や生き物を大切にした農業の取り組みについてどう思われますか？

僕ら人間は山を切り開いて、ある意味一区画を借りている状態で生きることができていると思っていて。やはりそこで生きていた動物たちと共に生きるっていうことを大切に取り組まなければいけないなと思いますし、日本全国だけでなくて世界にももっともっと広がっていったらいいなと思います。

Q 日本農業新聞を読んだ感想は？

すごくうれしかったことがあってですね。僕の周りの人たちが興味を示してくれたんです。いまのお米の話であったりとか、野菜の高騰だったり。読んでみて、こういうことが実際に起こっているんだって会話をできたんですね。

■ＣＭ概要

タイトル：『食と農を未来へつなぐ』篇（15秒・30秒）

出演者：工藤阿須加

放送開始日：2026年1月7日（水）

放送エリア：全国（一部地域を除く）

特設サイトURL：https://www.agrinews.co.jp/infopage/cp/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2025cm(https://www.agrinews.co.jp/infopage/cp/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=2025cm)

CM本編URL：https://youtu.be/BXNVoJmjISc

メイキング&インタビュー動画URL：https://youtu.be/W_yI4JQTfro

※その他、TVer、YouTube、トレインチャンネル等でも展開予定

■出演者プロフィール

工藤 阿須加（くどう あすか）

俳優。1991年生まれ。埼玉県出身。2012年ドラマ『理想の息子』で俳優デビュー。主な出演作に、映画『悪の教典』（12年）、NHK大河ドラマ『八重の桜』（13年）、ドラマ『ルーズヴェルト・ゲーム』（14年）、映画『ちょっと今から仕事やめてくる』（17年）、NHK連続テレビ小説『なつぞら』（19年）、映画『総理の夫』（21年）、映画『ゴールデンカムイ』（24年）など。21年より山梨県北杜市内で農業を始め、日本テレビ系の番組『有吉ゼミ』内コーナー「工藤阿須加 楽しい農園生活」、22年よりBS朝日にて初の冠レギュラー番組『工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました』に出演中。25年2月より日本農業新聞公式アンバサダーに就任。

■日本農業新聞 電子版・キャンペーンについて

●新規就農者応援キャンペーン

対象者：就農５年目までの新規就農者（詳細条件はHPをご覧ください）

https://www.agrinews.co.jp/infopage/new_farmer/index.php

●学割キャンペーン

対象者：学生・生徒（詳細条件はHPをご覧ください）

https://www.agrinews.co.jp/infopage/campaign02/cp20251101.html

■日本農業新聞電子版

いつでもどこでもPCやスマートフォン、タブレット端末で記事を閲覧できます。90日分の過去記事検索や紙面そのものを30日分閲覧できる紙面ビューアー、気になった記事を保存できるクリップ機能など、用途に合わせた使い方ができます。また、紙版では居住地近郊エリアの１地域しか読めない地方版について、紙面ビューアーで全９ 地域を見ることができます。

「日本農業新聞ニュースアプリ」では、より多機能で、ストレスなく電子版がご覧いただけます。期間限定でダウンロードキャンペーンも実施中です。

https://www.agrinews.co.jp/page/nichino_app

■日本農業新聞について

「日本農業新聞ニュースアプリ」画像

日本農業新聞は国内唯一の日刊農業専門紙です。1928年に創刊した「市況通報」を前身とし、90年以上にわたって農業の専門情報を伝えてきました。販売部数は、農業専門紙として国内最大級。主力媒体である「日本農業新聞」のほか、1999年1月以降の140万件を超す記事閲覧や切り抜きなどができる「日本農業新聞データベース」や、農畜産物の価格を示す「netアグリ市況」、農産物直売所情報誌「フレ・マルシェ」などを展開。さらには、「ＧＸ」「ＤＸ」「ＡＸ」「未来人材」をキーワードに、農業者やＪＡ、自治体、企業・団体、学生等とともに農業の課題解決にも挑戦するなど、食と農の総合情報メディアとして、さまざまな取り組みをすすめています。

