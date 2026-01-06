MI-6株式会社

MI-6株式会社（本社：東京都、以下「MI-6」）は、2025年12月26日開催の株主総会において、代表取締役として共同創業者である入江満を選任し、同日付で就任したことをお知らせいたします。

あわせて、前代表取締役の木嵜基博は、任期満了により、同株主総会をもって代表取締役を退任いたしました。

代表取締役就任の背景

MI-6はこれまで、マテリアルズ・インフォマティクスを中核としたソフトウェアおよび解析技術を通じて、製造業の研究開発における探索と検証を支援してきました。

近年は、miHub(R)、Hands-on MI(R)、Lab Automationといったプロダクト・サービス群を軸に、実験・プロセス・装置といったフィジカル領域にインフォマティクスを結びつけることで、研究開発のあり方そのものを拡張する取り組みを進めています。

今後は、研究開発テーマ単位での最適化にとどまらず、各テーマから得られる知識や重要な特徴量を共通知として蓄積し、研究開発組織内で横断的に再利用できる基盤の構築を進めていきます。あわせて、ラボスケールで得られた知見をプロセス設計やスケールアップへと展開するなど、エンジニアリングチェーンをまたいで価値を発揮できるプラットフォームへと進化させていく方針です。

この過程では、人工知能やソフトウェアを用いたインフォマティクス技術と、装置設計・制御を担うメカトロニクス、ならびに自律化・自動化を担うロボティクスといったフィジカル技術を組み合わせることで、従来は分断されていた研究開発プロセスを統合し、新たな価値創出を実現していきます。

こうした事業拡張および新規事業立ち上げフェーズにおいては、研究開発のドメインと技術の双方を高い解像度で理解し、プロダクトと事業を横断して意思決定できるリーダーシップが不可欠であると判断し、今回の代表交代に至りました。

代表取締役 入江満 プロフィール

東京工業大学（現：東京科学大学）および同大学院にてバイオインフォマティクスを専攻後、大手シンクタンク、外資系スタートアップを経てMI-6を共同創業。創業以来、データサイエンス統括、プロダクト開発統括、事業統括を歴任。

退任代表取締役 木嵜基博 コメント

MI-6は創業以来、多くのお客さま、パートナーの皆さま、株主の皆さま、そして従業員に支えられ、ここまで事業を成長させることができました。心より御礼申し上げます。事業拡張と新たな挑戦のフェーズにおいて、創業以来プロダクトと事業の中核を担ってきた入江が、今後MI-6の成長を力強く牽引していくことを確信しています。

私は代表取締役を含む全役職から退任いたしますが、今後は経営に関与する立場を離れ、MI-6のさらなる挑戦と成長を引き続き応援してまいります。

今後の事業方針について

MI-6は今後、インフォマティクスを基軸とした価値創造をさらに加速させ、フィジカル領域とデジタル技術が融合した研究開発の検証および提案を進めていきます。

主要プロダクトであるmiHub(R)は、解析プロジェクト単位から開発テーマ単位へと、マネジメント対象のスコープを段階的に拡張してきました。あわせて、研究開発の背景や結果の捉え方をより深く理解できるよう、プロダクトの機能拡張も進めています。今後は、各テーマから得られた重要な知見を共通知として蓄積・再利用し、複数の開発テーマやスケールアップ設計へと応用できるプラットフォームへと進化させていきます。

また、海外市場も見据えたプロダクトの国際化を進めるとともに、顧客および連携パートナーとの協業を通じて、製造業における研究開発の変革をグローバルに支援してまいります。

これからも、研究開発の現場に根ざした価値提供を、より一層深めてまいります。

代表取締役

入江 満

＜会社情報＞

会社名：MI-6株式会社

代表者：入江 満

設立：2017年11月17日

所在地：東京都中央区日本橋小舟町8-13

事業内容：マテリアルズ・インフォマティクスやロボティクス技術などを応用したサービスおよびソフトウェアの研究・開発・提供

コーポレートサイト：https://mi-6.co.jp/